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Про обов’язкову евакуацію з підконтрольної українській владі території Харківщини не йдеться, - Синєгубов

синєгубов

Підготовка до опалювального сезону на Харківщині йде за планом.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, не планується поки що організовувати обов'язкову евакуацію з Харкова та Харківської області, яка підконтрольна українській владі. Однак такий варіант розглядався й плани можливого вивозу людей у разі необхідності розроблені.

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Натомість з тимчасово окупованих територій продовжується евакуація населення. Щотижня з окупації виїжджають близько тисячі людей.

"Щодо можливої примусової евакуації, наголошую, що наразі про це мова не йде - що стосується Харкова і Харківської області, які підконтрольні нашим військам. У нас підготовка до опалювального сезону йде за планом. Однак ми чітко розуміємо, що ворог б’є по критичній інфраструктурі, зокрема, по Чугуєву, по місту Харкову. Звичайно ми маємо розглядати будь-які можливі варіанти, в тому числі і заходи щодо евакуації", - додав Синєгубов.

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Харків (5698) Харківщина (6054) евакуація (2342) опалювальний сезон (1754) Синєгубов Олег (859)


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...У нас підготовка до опалювального сезону йде за планом...
"За планом"десь таке вже було.І мабуть під особистим контролем главнаркома,що також вже було.
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13.08.2022 23:15 Відповісти
 
 