Про обов’язкову евакуацію з підконтрольної українській владі території Харківщини не йдеться, - Синєгубов
Підготовка до опалювального сезону на Харківщині йде за планом.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, не планується поки що організовувати обов'язкову евакуацію з Харкова та Харківської області, яка підконтрольна українській владі. Однак такий варіант розглядався й плани можливого вивозу людей у разі необхідності розроблені.
Натомість з тимчасово окупованих територій продовжується евакуація населення. Щотижня з окупації виїжджають близько тисячі людей.
"Щодо можливої примусової евакуації, наголошую, що наразі про це мова не йде - що стосується Харкова і Харківської області, які підконтрольні нашим військам. У нас підготовка до опалювального сезону йде за планом. Однак ми чітко розуміємо, що ворог б’є по критичній інфраструктурі, зокрема, по Чугуєву, по місту Харкову. Звичайно ми маємо розглядати будь-які можливі варіанти, в тому числі і заходи щодо евакуації", - додав Синєгубов.
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"За планом"десь таке вже було.І мабуть під особистим контролем главнаркома,що також вже було.