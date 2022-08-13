У рашистів на Луганському напрямку масово горить та ламається техніка, - Гайдай
На Луганському напрямку в російських загарбників масово горить військова техніка.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В окупантів на Луганському напрямку активно почала горіти і ламатися техніка Так, у підрозділах 90-ї танкової дівізії родом з чебаркуля (це 41-а армія ЦВО) у 6-му танковому полку з 26 танків, що були, боєздатними, залишилося тільки 12.
Згідно з наявною інформацією, 4 танки знищені без можливості відновлення, 10 непридатні для подальшої експлуатації. Про це повідомляють у СтратКомі ЗСУ", - йдеться в повідомленні
Водночас у 228-му мотострілковому полку з єкатеринбурга з наявних 31 танка лише 2 залишилися в строю. 13 непридатні до експлуатації через пошкодження та поломки, 11 перебувають у ремонті, а 5 передали іншим підрозділам для відновлення боєздатності.
"У тому ж 228-му МСП з наявних 82 БТР боєздатними залишилися 42, 34 безповоротно знищені, а 6 відправлені на ремонт через поломки", - додав глава ОВА.
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Следкому россии следовало бы заняться этими врагами народа !