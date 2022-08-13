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Новини Війна
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У рашистів на Луганському напрямку масово горить та ламається техніка, - Гайдай

війна

На Луганському напрямку в російських загарбників масово горить військова техніка.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупантів на Луганському напрямку активно почала горіти і ламатися техніка Так, у підрозділах 90-ї танкової дівізії родом з чебаркуля (це 41-а армія ЦВО) у 6-му танковому полку з 26 танків, що були, боєздатними, залишилося тільки 12.

Згідно з наявною інформацією, 4 танки знищені без можливості відновлення, 10 непридатні для подальшої експлуатації. Про це повідомляють у СтратКомі ЗСУ", - йдеться в повідомленні

Водночас у 228-му мотострілковому полку з єкатеринбурга з наявних 31 танка лише 2 залишилися в строю. 13 непридатні до експлуатації через пошкодження та поломки, 11 перебувають у ремонті, а 5 передали іншим підрозділам для відновлення боєздатності.

"У тому ж 228-му МСП з наявних 82 БТР боєздатними залишилися 42, 34 безповоротно знищені, а 6 відправлені на ремонт через поломки", - додав глава ОВА.

Також читайте: Окупанти закривають інтернати та соціальні заклади через нестачу грошей для фінансування, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+6
вихід є-
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13.08.2022 17:30 Відповісти
+6
Горить,палає техніка ворожа....
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13.08.2022 17:31 Відповісти
+3
Что же всьо-такі проізошло? Что проісходіт? (с)
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13.08.2022 17:29 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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13.08.2022 17:20 Відповісти
Сьома гарна птічка !
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13.08.2022 18:14 Відповісти
Что же всьо-такі проізошло? Что проісходіт? (с)
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13.08.2022 17:29 Відповісти
мне кажется, что кто-то по ночам подмешивает толченое стекло в корм красноармейским лошадям и бросается горящими папиросами в танки.

Следкому россии следовало бы заняться этими врагами народа !
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13.08.2022 18:17 Відповісти
вихід є-
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13.08.2022 17:30 Відповісти
Горить,палає техніка ворожа....
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13.08.2022 17:31 Відповісти
люди суєтяться бігають
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13.08.2022 18:24 Відповісти
Только не понятно, как Серега сдал Луганскую область, а Лисичанск за один день.
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13.08.2022 17:51 Відповісти
То йди, ****, на передову, та відчуй справжній бій, або не "п"зди" з дивану!
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13.08.2022 18:48 Відповісти
Лисичанськ був в кармані - тактичне оточення з трьох сторін. Це нівелювало будь які переваги цієї позиції і перетворювало місто на другий Маріуполь - причина, втрата позицій навколо Лисичанська.
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14.08.2022 13:03 Відповісти
расіянє, сідайте в свої танки, які там ще залишились поодинокі, і пи*дуйте на родіну. бігом!
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13.08.2022 18:58 Відповісти
Та на колодках стояли по 20 лет без осмотра. По шоферски выражаясь. И сами могут гадить, чтоб не воевать. Или как с гдр пригнали тогда и замерзло на 30 лет. Пусть. Похоже танки в этой войне для них отвоевали. Ракетами глушат твари и гражданских в том числе.
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13.08.2022 19:08 Відповісти
 
 