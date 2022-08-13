Ситуація на Запорізькій АЕС близька до Фукусіми, але не через природні причини, а через обстріли РФ, - інженер станції

Співробітник ЗАЕС підтвердив журналістам, що саме російська армія регулярно обстрілює станцію, а також розмістила на території реактивні системи залпового вогню та іншу військову зброю й техніку.

ВВС News Україна вдалося поспілкуватися з одним з інженерів Запорізької ЗАЕС, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, на ЗАЕС перебуває дуже багато військової техніки Російської Федерації. Більшу частину інженерних машин, "Уралів" та іншого транспорту вони загнали під перехідні галереї, якими персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. У повсякденні ці галереї звуться просто "естакади".

Що далі в глибину території станції, то більш цікаві об'єкти можна знайти під естакадою. Біля другого спецкорпусу іноді стоять БМ "Град" із повністю завантаженим боєкомплектом.

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На території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори. Так от на ньому зараз розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи "приліти" з Нікополя.

Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід звідти й куди прилетіло. З моменту "виходу" до моменту "прильоту" минуло не більше трьох секунд. Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув. І знає звідки летить і куди", - розповідає чоловік.

На щастя, ці обстріли не загрожують радіаційній безпеці. Вони почалися тільки після того, як представники Росатому вивчили, як все влаштовано.

Найгірше, підкреслює інженер ЗАЕС, що російські військові розбивають лінії електропередач, що зв'язують станцію з енергосистемою України: "Наслідки таких обстрілів не дуже критичні для України в цілому. Але фатальні для ЗАЕС.

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Атомна електростанція не може працювати в нікуди. Вона повинна кудись віддавати електроенергію. Якщо раптом всі споживачі зникають - станція "захлинається", енергоблоки аварійно відключаються, і починається так званий "блекаут".

Це означає, що жоден енергоблок не видає потужність "на зовні". Може здатися, що це нічого страшного, але є одне "але". Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки. Це дуже довгий процес.

Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь пустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи".

За словами українського спеціаліста, росіяни знають про це та цинічно пропонують перепідключитися до енергосистеми РФ через лінію ЗАЕС-Мелітополь-Джанкой.

Інженер вважає, що найбільш вірогідний сценарій на ЗАЕС - це перебиття усіх ліній подачі напруги від ЗАЕС. Якщо станція не може видати потужність - вона зупиняється. Другий сценарій - росіяни можуть підірвати машинний зал на працюючому енергоблоці. З цим можна впоратися, але персонал дуже виснажений.

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"На Чорнобиль це не було б схоже. Це ближче до того, що сталося на Фукусімі. Цей сценарій може повторитись на ЗАЕС: але причини - це не природне лихо. Це обстріли російської армії.

Ми провели низку модернізацій, щоб не допустити фукусімського сценарію на ЗАЕС. Половина з цих систем безпеки приводиться в дію завдяки персоналу. А він сьогодні вимушений тікати з Енергодара", - уточнив спеціаліст.

Він також поскаржився на відсутність допомоги від МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з атомної енергетики.

Нагадаємо, у 2011 році на японській атомній електростанції "Фукусіма-1" сталася аварія, яка вважається однією з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства. Вона була класифікована як 7 рівень за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES), єдина інша аварія такого ж рівня сталася у 1986 році у Чорнобилі. Причиною аварії стали землетрус і цунамі.

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