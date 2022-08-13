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Новини Війна
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Ситуація на Запорізькій АЕС близька до Фукусіми, але не через природні причини, а через обстріли РФ, - інженер станції

заес,аес,запорізька

Співробітник ЗАЕС підтвердив журналістам, що саме російська армія регулярно обстрілює станцію, а також розмістила на території реактивні системи залпового вогню та іншу військову зброю й техніку.

ВВС News Україна вдалося поспілкуватися з одним з інженерів Запорізької ЗАЕС, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, на ЗАЕС перебуває дуже багато військової техніки Російської Федерації. Більшу частину інженерних машин, "Уралів" та іншого транспорту вони загнали під перехідні галереї, якими персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. У повсякденні ці галереї звуться просто "естакади".

Що далі в глибину території станції, то більш цікаві об'єкти можна знайти під естакадою. Біля другого спецкорпусу іноді стоять БМ "Град" із повністю завантаженим боєкомплектом.

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На території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори. Так от на ньому зараз розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи "приліти" з Нікополя.

Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід звідти й куди прилетіло. З моменту "виходу" до моменту "прильоту" минуло не більше трьох секунд. Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув. І знає звідки летить і куди", - розповідає чоловік.

На щастя, ці обстріли не загрожують радіаційній безпеці. Вони почалися тільки після того, як представники Росатому вивчили, як все влаштовано.

Найгірше, підкреслює інженер ЗАЕС, що російські військові розбивають лінії електропередач, що зв'язують станцію з енергосистемою України: "Наслідки таких обстрілів не дуже критичні для України в цілому. Але фатальні для ЗАЕС.

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Атомна електростанція не може працювати в нікуди. Вона повинна кудись віддавати електроенергію. Якщо раптом всі споживачі зникають - станція "захлинається", енергоблоки аварійно відключаються, і починається так званий "блекаут".

Це означає, що жоден енергоблок не видає потужність "на зовні". Може здатися, що це нічого страшного, але є одне "але". Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки. Це дуже довгий процес.

Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь пустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи".

За словами українського спеціаліста, росіяни знають про це та цинічно пропонують перепідключитися до енергосистеми РФ через лінію ЗАЕС-Мелітополь-Джанкой.

Інженер вважає, що найбільш вірогідний сценарій на ЗАЕС - це перебиття усіх ліній подачі напруги від ЗАЕС. Якщо станція не може видати потужність - вона зупиняється. Другий сценарій - росіяни можуть підірвати машинний зал на працюючому енергоблоці. З цим можна впоратися, але персонал дуже виснажений.

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"На Чорнобиль це не було б схоже. Це ближче до того, що сталося на Фукусімі. Цей сценарій може повторитись на ЗАЕС: але причини - це не природне лихо. Це обстріли російської армії.

Ми провели низку модернізацій, щоб не допустити фукусімського сценарію на ЗАЕС. Половина з цих систем безпеки приводиться в дію завдяки персоналу. А він сьогодні вимушений тікати з Енергодара", - уточнив спеціаліст.

Він також поскаржився на відсутність допомоги від МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з атомної енергетики.

Нагадаємо, у 2011 році на японській атомній електростанції "Фукусіма-1" сталася аварія, яка вважається однією з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства. Вона була класифікована як 7 рівень за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES), єдина інша аварія такого ж рівня сталася у 1986 році у Чорнобилі. Причиною аварії стали землетрус і цунамі. 

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Автор: 

Фукусіма-1 (11) ядерна безпека (570) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+22
кацапи - міжнародні терористи
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13.08.2022 17:59 Відповісти
+13
Парашенцы не уйдут с АЭС. Для них это козырь и они будут все время этим пользоваться.
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13.08.2022 18:05 Відповісти
+11
Кацапи думають, що будуть тиснути на українців і на світову спільноту, погрожуючи підривом АЕС і ми здамося? Пуй там, підривайте і будете міднародними терористами "атомщиками", ми не здамося, навіть готові вмерти. В цьому випадку хвалю президента, що він не відступає, в інших не підтримую. Рвануть кацапи тут, рванемо в них і не одну, таке воно життя!
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13.08.2022 18:09 Відповісти
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кацапи - міжнародні терористи
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13.08.2022 17:59 Відповісти
А ООН буде чуухатись ще довго? Може вже потрібно робити щось НОВЕ?!😭😪😢😥
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13.08.2022 22:21 Відповісти
То що нам,на колінах прохати путна по мирний договір?
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13.08.2022 18:01 Відповісти
так касапи саме цього і вимагають.
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13.08.2022 18:31 Відповісти
да пусть взырвают - накроет всех
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13.08.2022 19:28 Відповісти
орки намагаються аргументувати міжнародне втручання. Який кращий аргумент, ніж уникнути ядерної катастрофи на всьому континенті.
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13.08.2022 18:01 Відповісти
Не надо преувеличивать

Оркам это и нужно

Фукусима даже Японии особо не навредила

Но заражение некоторой территории понятно может быть
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13.08.2022 18:12 Відповісти
Не чекайте орків, підривайте самі. Втічуть і орки і зелені виродки, ми вже якось переживем. Не такий страшний чорт як його малюють.
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13.08.2022 18:03 Відповісти
Наверное тебе где-то на западе не страшно так рассуждать...
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13.08.2022 18:08 Відповісти
оду "Москва сожженая пожаром - французу отдана" пам'ятаєш???аналогічно-"АЕС сожженая пожаром рашистам отдана"
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13.08.2022 19:54 Відповісти
Иди на *** *******
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13.08.2022 19:50 Відповісти
Парашенцы не уйдут с АЭС. Для них это козырь и они будут все время этим пользоваться.
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13.08.2022 18:05 Відповісти
Кацапи терористи номер один,тільки захід довгенько з ними залицявся.😢
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13.08.2022 22:25 Відповісти
Кацапи думають, що будуть тиснути на українців і на світову спільноту, погрожуючи підривом АЕС і ми здамося? Пуй там, підривайте і будете міднародними терористами "атомщиками", ми не здамося, навіть готові вмерти. В цьому випадку хвалю президента, що він не відступає, в інших не підтримую. Рвануть кацапи тут, рванемо в них і не одну, таке воно життя!
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13.08.2022 18:09 Відповісти
Не слухайте дурниць,вони під"єднали станцію до своїх лінійі будуть рубити бабло.
А українська влада все хоче щоб хтось замість неї воював: чи то ООн,чи Магате...Як у випадку з Азовцями:щоб хтось гарантував,хоч Червоний Хрест,аби не президент...
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13.08.2022 18:45 Відповісти
При відступі треба було все підірвати.
А тепер нічого скиглити
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13.08.2022 18:10 Відповісти
Закрепиться там под видом "защиты"
Они же говорили

Как ее брать в случае контрнаступления?
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13.08.2022 18:14 Відповісти
Украину обвинять

Совбез вот недавно собирали

Отвлекать внимание на это
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13.08.2022 18:20 Відповісти
Чтобы понять кацапов нужно быть специалистом по психиатрии

Настолько там все запущено

Без шуток
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13.08.2022 18:24 Відповісти
Вы были в коме последние полгода? Ни разу не слушали верещание пещерных пропагандонов про "Украина обстреливает сама себя" ?
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13.08.2022 18:17 Відповісти
Це шантаж , ось що 😠
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13.08.2022 18:20 Відповісти
Ну так это Украина обстреливает сама себя?
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13.08.2022 18:20 Відповісти
Ну, звери пока имитируют обстрелы ЗАЭС. Элементарный ядерный шантаж, все как северокорейские братья русских свиней делают. Только красные корейцы шантажируют Мир шоб им дали пожрать, а русские звери держат ЗАЭС как последний аргумент в войне, время от времени имитируя обстрелы, шоб держать Мир в напряжении.
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13.08.2022 18:26 Відповісти
капітуляція України - не чув?
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13.08.2022 18:33 Відповісти
А какие требования у тех же русских зверей, когда они целенаправленно обстреливают Украинское мирное население?
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13.08.2022 18:34 Відповісти
А чого "не природні причини"? Природа ж створила кацапа, а тепер кацап створює ядерну небезпеку.
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13.08.2022 18:15 Відповісти
Кацапа в нинішньому вигляді створила США та Європа. Одні поставляли "ножки буша" щоб кацап часом не здох з голоду а інші заганяли шалені гроші за нафту та газ. От і виростили ублюдків на свою і нашу голову.
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13.08.2022 19:13 Відповісти
Треба глушити реактори, а то усі дограються.
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13.08.2022 18:15 Відповісти
Орки стоять з автоматами біля робочих станціі і не дадуть виключити реактори !
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13.08.2022 18:19 Відповісти
Це наврядчи, що вони там стоять, інакше не гатили би но АЕС. Хоч від мавп всього можна очікувати.
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13.08.2022 19:46 Відповісти
а если будет прямое попадание в ректор ?
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13.08.2022 19:30 Відповісти
Головне, щоб не було внутрішнього вибуху, як це було на Чорнобильській АЕС, та викиду ядерного палива назовні. Тоді перегріли реактор, та паром зірвало дах з реактора. Якщо навіть пробити стінку залізобетону 1.2 м та сам металевий корпус 0.2 м, що можливо, то у заглушеному стані вибуху не буде.
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13.08.2022 19:43 Відповісти
РБМК (Чернобыль) и ВВЭР (ЗАЭС) разные по защите
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13.08.2022 20:10 Відповісти
Шантаж і залякування Заходу , в надіі , що світова спільнота зможе на нас вплинути і перейти до мирних переговорів із ху@ ом ,
але ми з терористами не будемо вести жодних перемовин , до повного знищення орків на нашій землі !
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13.08.2022 18:16 Відповісти
це навiть не терористи, московськi орки - народ п#дорас.
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13.08.2022 18:29 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/podolyak-rf-hochet-otsoedinit-ukrainu-ot-zaes-a-oon-i-magate-prodoljayut-izuchat-potolok https://news.liga.net/ua/politics/news/podolyak-rf-hochet-otsoedinit-ukrainu-ot-zaes-a-oon-i-magate-prodoljayut-izuchat-potolok


твою ....подоляк! Україна не веде запеклих боїв за свою теріторію,крім як на вузькомувідрізку! Українська влада нічого не зробила щоб звільнити Запоріжжя.Так що,МАГАТЕ повинно відвойовувати атомну станцію? Чи писати листи невподоби....? Тоді кому7 Подоляку? Зеленському? путіну?
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13.08.2022 18:36 Відповісти
Чем можно нарушить логистику оккупанта?правильно..лишить его доступа к снабжению боезапаса...жратвы...воды...медикаментов...и транспорта...а по возможности средств связи...
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13.08.2022 18:46 Відповісти
эксперд от бога.Потухнут все реакторы и и заработаю дизеля для насосов
или их на метлом сдали?
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13.08.2022 19:41 Відповісти
Дизелям солярка нужна, и вот когда она будет заканчиватся - кацапня вьікатит предложение от которого нельзя будет отказаться - подключить станцию на линии в Крьім.
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13.08.2022 21:54 Відповісти
скорее всего там интересы наших пидоров на первом плане
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13.08.2022 19:43 Відповісти
Да, там именно интересьі кацапских пидаров на первом плане
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13.08.2022 22:01 Відповісти
 
 