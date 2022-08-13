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Новини Санкції проти Росії
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МЗС Литви долучилося до закликів заборонити в’їзд росіян на рівні ЄС: Так буде ефективніше

литва

Після того, як Естонія вирішила заборонити в’їзд до країни росіянам з виданими нею шенгенськими візами, Литва заявила, що цінує рішення сусіда, але наголосила, що обмеження діють ефективніше, якщо вони застосовуються на рівні Європейського Союзу.

В МЗС Литви заявило, що установи країни, які мають повноваження у сфері державної безпеки, видачі віз і прикордонного контролю, "оцінюють рішення, прийняті Естонією та Латвією", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Згідно з початковою оцінкою відповідальних інституцій, рішення Естонії та Латвії по суті дуже схожі на обмеження, які зараз діють у Литві", - стверджує міністерство.

"Литва послідовно виступає за санкції проти агресивних держав і дотримується позиції, що обмеження працюють ефективніше, якщо вони застосовуються на рівні ЄС", - заявили в МЗС.

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Після вторгнення кремлівських військ в Україну Литва однією з перших країн ЄС обмежила видачу нових шенгенських і національних віз громадянам Росії.

Однак Таллінн пішов далі, обмеживши в'їзд в країну росіянам, які вже мають шенгенські візи, видані Естонією.

Зі свого боку, Чехія, яка зараз головує в ЄС, заявила, що заборона на видачу віз усім громадянам Росії може доповнити санкції, вже запроваджені Євросоюзом проти Росії.

Прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш також заявив, що необхідно ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії на рівні Європейського союзу.

Автор: 

віза (736) заборона (1463) Литва (2448) росія (66070) Шенген (120) візовий режим (362) Євросоюз (13665)


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гарний "санітарно-зоологічний кордон" для кацапів "від можа до можа":
від Болгарії до Фінляндії
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13.08.2022 18:22 Відповісти
Кацапы должны сидеть на па-раше!
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13.08.2022 18:24 Відповісти
.........будет война номер 2 , это прибалтика , калининград в результате этой войны перестанет быть роисским.
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13.08.2022 18:47 Відповісти
«Бывшие тогда еще в серых зипунах и лаптях, небритые и в бородах, т. е. во всей мужичьей образине, они (великоруссы) имели, однако, себе всепонятное высокомерие или какой-то гнусный обычай давать всем народам презрительные названия, например: полячишки, немчурки, татаришки и т. д.» Архиепископ Г. Кониский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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13.08.2022 20:30 Відповісти
 
 