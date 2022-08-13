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Новини Війна
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Росія має розпастися та припинити своє існування. Наша місія - завдати головного удару, - співзасновник "Демократичної сокири", воїн Гудименко

гудименко

Перемогу у війні проти РФ можна здобути не давши знищити українську націю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив боєць ЗСУ та співзасновник партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

"Я впевнений, що після цієї війни Росія розпадеться ще раз, як в 1991 році, потім складеться в ще менше. І це пульсуюче серце помираючої імперії, яке помирає з 1917 року і ніяк не помре, може зробити ще декілька пульсацій, поки нарешті росіяни не залишаться на території умовно від Саратова до Петербурга", - зазначив він.

За словами Гудименка, ЗСУ завдадуть головного удару. 

"Це наша історична місія. Ми вільний народ і маємо прикінчити останню імперію в світі", - переконаний він.

Гудименко поміркував також що саме буде вважатися завершенням війни.

"Для мене звершення війни - це коли я буду точно знати, що всі росіяни, які вчиняли військові злочини на території моєї країни, які вчиняли військові злочини в Маріуполі, в Бучі, в Бородянці та інших містах, щоб кожен із них помер і бажано не своєю смертю", - заявив він.

Гудименко вважає, що це війна не за території, а війна на знищення української нації. "І перемогу в ній можна отримати не давши знищити українську націю (цього ми вже досягли) і продемонструвавши всьому світу, що відбувається з людьми, які намагаються нас знищити", - підсумував український захисник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений український воїн Гудименко здивував журналістів CNN бажанням знову воювати: "Моя лють більша за мою біль". ВIДЕО

Автор: 

росія (66070) Гудименко Юрій (48) ЗСУ (7669) Демократична сокира (9)


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Топ коментарі
+11
Від саратова до *********** це забагато. У межах маацковських болот.
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13.08.2022 18:25 Відповісти
+11
У 1982 році Рональд Рейган проголосив, що "Імперія Зла" повинна зникнути.
У 1991 прапор СРСР було спущено.
9 років - не багато і не мало.
Для історії миттєво, а от людині треба набратися терпіння.
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13.08.2022 18:39 Відповісти
+9
Для такого діла і більше 10 років не шкода. Але, щось мені здається, що все буде швидше. Савєцкій Союз он відносно швидко і без війни навернувся.
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13.08.2022 18:29 Відповісти
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нам ще в обороні років 10 так терпіти яке там розпастися ..
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13.08.2022 18:24 Відповісти
Для такого діла і більше 10 років не шкода. Але, щось мені здається, що все буде швидше. Савєцкій Союз он відносно швидко і без війни навернувся.
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13.08.2022 18:29 Відповісти
У 1982 році Рональд Рейган проголосив, що "Імперія Зла" повинна зникнути.
У 1991 прапор СРСР було спущено.
9 років - не багато і не мало.
Для історії миттєво, а от людині треба набратися терпіння.
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13.08.2022 18:39 Відповісти
Мабуть щось пішло не так зі зникненням імперії зла Рейгана якщо у 2022 зникла імперія знищує державу Україна...
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13.08.2022 21:37 Відповісти
Для такої справи і сто років не шкода)) шкода лише що це наші роки...
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13.08.2022 21:39 Відповісти
Савецкій саюз мав перфорацію (як туалетний папір) - кордони "національних рєспублік". За лініями тих кордонів і відбулося "розповзання".
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13.08.2022 21:42 Відповісти
Не нужно усложнять ... Мы наступаем не так может быстро как хотелось бы но двигаемся и наносим огромный урон свинособакам
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13.08.2022 19:29 Відповісти
Від саратова до *********** це забагато. У межах маацковських болот.
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13.08.2022 18:25 Відповісти
ну СПБ не на мокшанських болотах збудований, крім того в ньому люто ненавидять московитів
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13.08.2022 18:37 Відповісти
Мені байдуже кого вони там ненавидять. Скажу затерту до дір істину - хороший руцький це задвухсочений.
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13.08.2022 18:42 Відповісти
ну так і Україна ж байдужа
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13.08.2022 18:48 Відповісти
Звідки такий висновок?
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13.08.2022 18:52 Відповісти
а звідки всі ваші висновки?

знову з серії - аби ляпнути?
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13.08.2022 18:54 Відповісти
А звідки стільки агресії?
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13.08.2022 19:48 Відповісти
саме так, ця територія не належить за законом русскім. Вони її силою забрали і підступом. Непогано би повернути.
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13.08.2022 19:02 Відповісти
Відвідую курси польської. Є у нас одна молодичка. Розповідає: "У мєня єсть падруга, ага із пітєра, так там мноґо протів путєна..." "А що тая подруга відповідає на питання "чий Крим"?" - питаю. Знітилась. Мовчить...
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13.08.2022 21:50 Відповісти
По крайней мере рашка это уже страна 3-го мира
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13.08.2022 18:26 Відповісти
господи прости..який 17 рік?? на лєнінську революцію клинить??

ту імперію треба було не будувати, а душити на мокшанських болотах ще за князів київських..

геть історію не вчать зараз у школах..і не викладають..
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13.08.2022 18:32 Відповісти
не тереби себя так...
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13.08.2022 20:36 Відповісти
The political statements like this must be a red flag for a total stupidity.
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13.08.2022 18:34 Відповісти
мишу не чіпайте..Джері не винуватий
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13.08.2022 18:45 Відповісти
I'm in US, dumb ass. So shut the fuck up, asshole. Statements like his and yours make a very bad service to all SANE Ukrainian people. There are much better and realistic people in Ukrainian leadership, and they don't spew out shit but rather approach the problems from practical standpoint. Again, shut the fuck up.
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14.08.2022 04:42 Відповісти
You can suck my dick, fucking troll. I know it'll be brought down on its knees, but by people on the front lines and not fucking losers who fight the war with the PC mice. Go and suck your mom's tit. And suck your dad's dick while you're at it.
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14.08.2022 15:39 Відповісти
дурість в нас зелена, червоний прапор і зелена дурість..
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13.08.2022 18:43 Відповісти
Why not? Whether do you like this ugly aggressive aggregation threatening to the West with World war? By the way, all the country of Russia is mad, they all are dangerous victims of fascist propaganda. Carthago delenda est!
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13.08.2022 18:54 Відповісти
Did Germany dissolve after WWII? I don't think so. And they were 99% crazy under Hitler. And look at them now - they even send you a military aid. Ever thought of this from this point of view?
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14.08.2022 04:44 Відповісти
Рашмандеевка должна развалиться. А я должен бросить пить. Вопрос - что будет раньше
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13.08.2022 18:35 Відповісти
Ответа не вижу, отвечаю сам. Пить не брошу никогда, поэтому у *********** вариантов нет
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13.08.2022 18:46 Відповісти
как видим потомки адольфа и бонапарта не очень то и рады распаду руцкого царства хлебальники ненасытные чем ***** и прользуется...
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13.08.2022 18:40 Відповісти
"Імпєрскоє вялічіє" - воно як фантомні болі після ампутації... І нема на то ради.
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13.08.2022 22:12 Відповісти
Ну розвалиться рф, а далі що? Тоді ЯЗ, буде і в третіх руках і в четвертих. СРСР розпалося мирно, бо не мало такої зброї. Русні лише стіна треба і цементування з середини.
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13.08.2022 18:47 Відповісти
Та ні, в морг так в морг.
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13.08.2022 18:49 Відповісти
та не мирно..мацква заграбастала все і яо і золотовалютні резерви і розробки по тектониці..дофіга заграбастало
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13.08.2022 18:52 Відповісти
Стесняюсь попросить аргументы в студию, типо, СэРэСэР распался, бо не имел ядерки.
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13.08.2022 18:54 Відповісти
срср розпався бо не витримав зіткнення з реальністю.
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13.08.2022 19:03 Відповісти
Саша, первое - вы не знаете, как распадался совок или осознанно включаете дурака в расчёте на более тупых чем вы сами. Второе - чем это от вас смердит? Уж не Парашей ли?
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13.08.2022 18:55 Відповісти
"СРСР розпалося мирно, бо не мало такої зброї' ???!!! Що пан верзе?
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13.08.2022 22:17 Відповісти
Причем этот распад будет непременно и кровавым с внутренней резнёй бурятами тувинцев и русни, резнёй карачаями с кабардинцами, ингушами и русни, резнёй адыгов срусней и срусни балкарцами и т.д.
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13.08.2022 18:53 Відповісти
И как производная(самая наипервейшая) - С ВВОДОМ УКРАИНОАМЕРСКИХ Миротворческих сил розведення(по резервациям).
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13.08.2022 18:56 Відповісти
завдать їй військової поразки і тоді може й до громадянської війни дійти
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13.08.2022 18:54 Відповісти
Нечему там разваливаться, к сожалению. Расеюжка - не совок, можно сказать монолитная.
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13.08.2022 18:55 Відповісти
это тувинцы с мордвой и дагенстанцами составляют монолит?
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13.08.2022 22:47 Відповісти
Вы бы еще бурятов с чеченцами вспомнили)
Все эти народности срослись с мокшей и в независимость не хотят, еще и с удовольствием сдыхают на благо империи. Если даже предположить, что найдется борец за независимость его сразу же удавят, причем свои.
А жаль, мне хотелось бы ошибаться, ведь развал мокши или гражданская война стали бы для нас спасением.
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14.08.2022 01:33 Відповісти
Вы себе даже не представляете с каким наслаждением перечисленные народности будут резать кацапов
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14.08.2022 21:29 Відповісти
Військова поразка підірве коцапію і стане тригером дуже корисних для цівілізованого людства процесів розпаду Мордора. Тоді їм буде не до бомби.
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13.08.2022 19:00 Відповісти
Запаребрік має розпастись на гівно і воду. Інакше ніяк.
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13.08.2022 19:06 Відповісти
На гівно і сечу, мабуть?
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13.08.2022 22:20 Відповісти
Як на мене, то і однієї расії на світі забагато...
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13.08.2022 19:20 Відповісти
Гебисты у власти в раше знают совершенно точно, что делать, чтобы распада не было, при любой внешней коньюнктуре: немедленные репрессии против любого, кто покусится на основы системы, привилегии силовикам, допущение коррупции для местных элит и пропаганда. Но главное - именно неотвратимое наказание любому, кто идет против системы. Репрессии не обязательно массовые или супержестокие, но неотвратимые. То, что произошло в 1985 - 1991 - в общем, аберрация. К власти пришел дурак, который, пройдя все основные ступени, так и не понял, как эта власть устроена, и позволил поверить, что на власть можно покушаться в обход установленной системы. А поскольку система была вертикально организована, ему долго не решались противодействовать, а когда решились - было поздно. Сейчас этот урок усвоен. Ориентир и пример для них - Китай
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13.08.2022 19:22 Відповісти
"К власти пришел дурак, который, пройдя все основные ступени, так и не понял, как эта власть устроена" - это ты про Горби?

Он как раз "систему" на *** очень мастерски прокрутил именно потому что знал ее изнутри досконально!
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13.08.2022 20:10 Відповісти
І де був би цей "майстер прокрутки", якби не ренегати Руцкой, Сілаєв, Прімаков, Бакатін, Фьодоров, та 36 озброєних автоматами офіцерів міліції, які вилитіли до Форосу.
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13.08.2022 22:40 Відповісти
и чему они помешали в итоге?
выше "Вася" пытался выставить Горбачева идиотом, который "так и не понял, как эта власть устроена", ага
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13.08.2022 22:49 Відповісти
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13.08.2022 19:29 Відповісти
Я дико перепрошую , але хто заставив рівнян голосувати за Ляшка, Юльку , Смішко і Зелебобіків ? кому нахєр цей посил зараз прозвучав ?
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13.08.2022 21:10 Відповісти
Всіх перелічених вами вибрали вірні УПЦ МП.
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13.08.2022 22:31 Відповісти
Бери малюй плакат і бігай по Рівному - бо тут тільки на спам можеш заробити
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13.08.2022 21:12 Відповісти
Мордор должен быть уничтожен!
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13.08.2022 19:43 Відповісти
З цією країною не можна підписувати а ні яки міжнародні договори.
Прикладів їх не виконання досить. Тільки поділ на окремі території
і заборону мати тяжке озброення.
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13.08.2022 19:49 Відповісти
Кацапія - помилка природи, помилка еволюції, помилка історії.... людство тільки виграє, коли знищить ту заразу.
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13.08.2022 20:13 Відповісти
Після розпаду улусу Україна мусить попередити нові утворення, що не визнає ті з них, в назвах яких використовиватимуться корені рус- і рос-, оскільки вони вкрадені в Русі, єдиним історичним правонаступником якої є Україна. Проти порушників має застосовуватися весь спектр економічних санкцій включно із забороною транзиту, торгівлі і віз. Ще позавчора мав би бути прийнятий закон про офіційну українську назву росії - московія.
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13.08.2022 21:30 Відповісти
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13.08.2022 21:55 Відповісти
для свинособак достатньо буде сранєй-рязанєй i акрєстностєй ))

ну ще, можливо, болота на пiвнiч вiд волагди...
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13.08.2022 21:49 Відповісти
ДАЙ ТО БОГ - ЗВУЧИТЬ ГАРНО.
Гори московія - раша, палай
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13.08.2022 23:28 Відповісти
 
 