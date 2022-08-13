Росія має розпастися та припинити своє існування. Наша місія - завдати головного удару, - співзасновник "Демократичної сокири", воїн Гудименко

Перемогу у війні проти РФ можна здобути не давши знищити українську націю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив боєць ЗСУ та співзасновник партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

"Я впевнений, що після цієї війни Росія розпадеться ще раз, як в 1991 році, потім складеться в ще менше. І це пульсуюче серце помираючої імперії, яке помирає з 1917 року і ніяк не помре, може зробити ще декілька пульсацій, поки нарешті росіяни не залишаться на території умовно від Саратова до Петербурга", - зазначив він.

За словами Гудименка, ЗСУ завдадуть головного удару.

"Це наша історична місія. Ми вільний народ і маємо прикінчити останню імперію в світі", - переконаний він.

Гудименко поміркував також що саме буде вважатися завершенням війни.

"Для мене звершення війни - це коли я буду точно знати, що всі росіяни, які вчиняли військові злочини на території моєї країни, які вчиняли військові злочини в Маріуполі, в Бучі, в Бородянці та інших містах, щоб кожен із них помер і бажано не своєю смертю", - заявив він.

Гудименко вважає, що це війна не за території, а війна на знищення української нації. "І перемогу в ній можна отримати не давши знищити українську націю (цього ми вже досягли) і продемонструвавши всьому світу, що відбувається з людьми, які намагаються нас знищити", - підсумував український захисник.

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