АРМА має очолити людина з необхідними професійними компетенціями і з доброчесністю високого рівня, - посол ЄС Маасікас
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що важливо, щоб Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолювала людина з необхідними професійними компетенціями.
"Важливо ... що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня. Якщо цього можна досягти лише шляхом повторного оголошення процесу відбору, ЄС матиме повне розуміння для такого підходу", - заявив Маасікас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Агентство з розшуку та менеджменту активів є центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.
Національне агентство створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС відповідно до рішення Ради Європейського Союзу № 2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року та інших актів права ЄС.
У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович, а у вересні затвердили склад комісії, яка мала обрати нового постійного керівника агентства – уперше за два роки.
Очікувалося, що комісія оголосить імʼя постійного керівника 29 липня. Проте засідання завершилося відтермінуванням рішення до 15 серпня. Жоден кандидат не отримав достатньої підтримки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча,пки зезидент пише відосіки,є час займатися розкраданям країни.
-єрмак,татаров,арестович,сівохо..
" ... що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня.»
Всі нормальні рішення з під палки…