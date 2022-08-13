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АРМА має очолити людина з необхідними професійними компетенціями і з доброчесністю високого рівня, - посол ЄС Маасікас

арма

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що важливо, щоб Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолювала людина з необхідними професійними компетенціями.

"Важливо ... що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня. Якщо цього можна досягти лише шляхом повторного оголошення процесу відбору, ЄС матиме повне розуміння для такого підходу", - заявив Маасікас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Агентство з розшуку та менеджменту активів є центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

Національне агентство створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС відповідно до рішення Ради Європейського Союзу № 2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року та інших актів права ЄС.

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У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович, а у вересні затвердили склад комісії, яка мала обрати нового постійного керівника агентства – уперше за два роки.

Очікувалося, що комісія оголосить імʼя постійного керівника 29 липня. Проте засідання завершилося відтермінуванням рішення до 15 серпня. Жоден кандидат не отримав достатньої підтримки.

Автор: 

конкурс (1293) призначення (2301) Нацагентство з повернення активів (78) АРМА (579) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+11
Пока зеленая саранча у власти,эту задачу решить невозможно!
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13.08.2022 18:28 Відповісти
+6
та в нас таких повно
-єрмак,татаров,арестович,сівохо..
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13.08.2022 18:56 Відповісти
+4
напевно це буде єрмакъ - самий доброчесний i має всi необхіднi професійнi компетенціi. з усiх питань "спецiалiст".
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13.08.2022 18:35 Відповісти
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Пока зеленая саранча у власти,эту задачу решить невозможно!
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13.08.2022 18:28 Відповісти
є у нас така чесна людина - козак Борис Чуприна
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13.08.2022 18:32 Відповісти
напевно це буде єрмакъ - самий доброчесний i має всi необхіднi професійнi компетенціi. з усiх питань "спецiалiст".
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13.08.2022 18:35 Відповісти
ну ше шифир може бути, в нього ж - срылялі!!
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13.08.2022 18:41 Відповісти
Ще й цю функцію на себе візьме?! Йому що,мало керувати Зеленським?
Хоча,пки зезидент пише відосіки,є час займатися розкраданям країни.
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13.08.2022 20:17 Відповісти
Mission Impossible 8(части 7-й пока в работе). Вывод: нам нужен Том Круз и все будет ништяк.
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13.08.2022 18:40 Відповісти
Ну так ця людина повинна буде повернути еквівалент 1 трлн долл в Україну і почати вона повинна з президентів, олігархів, а потім по низпадаючій усіх функціонерів системи і їх сімей з 91 року
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13.08.2022 18:42 Відповісти
А мільярд $ Зеленського?!
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13.08.2022 20:14 Відповісти
Дерьмак его быстро выберет
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13.08.2022 18:42 Відповісти
та в нас таких повно
-єрмак,татаров,арестович,сівохо..
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13.08.2022 18:56 Відповісти
ЦЕ Я...
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13.08.2022 19:01 Відповісти
Это дело для дерьмака!!!
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13.08.2022 19:44 Відповісти
Для этого в Украине есть " Балаган 95"
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13.08.2022 19:44 Відповісти
варто запросити Спартц.( Victoria Spartz)
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13.08.2022 19:45 Відповісти
бой на кулаках между подоляком и люсей все решит
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13.08.2022 19:45 Відповісти
У єрмака є такі кандидати
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13.08.2022 20:06 Відповісти
А зезидент поставить Абрахамію!
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13.08.2022 20:12 Відповісти
Пане посол ЄС Маасікас , нє партєсь, слуги народу всі компетентні і доброчесні, беня підтвердить!
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13.08.2022 20:39 Відповісти
Це *обаний сором. Коли вже союзники і донори розуміють що владу не цікавить те
" ... що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня.»
Всі нормальні рішення з під палки…
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13.08.2022 21:00 Відповісти
 
 