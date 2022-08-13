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Новини Війна
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Тривають жорсткі бої у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків, - Генштаб ЗСУ

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Триває сто сімдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли із артилерії різних калібрів по районах населених пунктів Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Наші воїни гідно зустріли окупантів - завдали втрат та змусили тікати.

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На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Вірнопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Залиман. Неподалік Нової Дмитрівки та Долини намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки.

Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та ще семи населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Бахмутського.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мав. В окремих районах ще тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдав авіаудару біля Мар’їнки.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,4 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 856 танків та 4 115 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного.

Спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Авіація противника діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового.

Окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили", - йдеться в зведенні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,4 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 856 танків та 4 115 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (6781)


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Топ коментарі
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.08.2022 18:48 Відповісти
+14
Ожидал он...
Цель таких комментариев: посеять недоверие. А уж если написать "рашка", то уже - как бы свой, что примитивно само по себе. /Здесь такие трюки давно не работают./ Эти "комментаторы" регистрируются не один раз на день, потому и число на любой момент - сегодняшнее.
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13.08.2022 18:54 Відповісти
+11
Тільки повна довіра і надія на ЗСУ. Тримайтесь і тримати рубіж. І залишайтесь живими
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13.08.2022 18:39 Відповісти
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Ви сьогодні зареєстровані,читаєте ворога, пишите тут...ціль яка
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13.08.2022 18:41 Відповісти
Ожидал он...
Цель таких комментариев: посеять недоверие. А уж если написать "рашка", то уже - как бы свой, что примитивно само по себе. /Здесь такие трюки давно не работают./ Эти "комментаторы" регистрируются не один раз на день, потому и число на любой момент - сегодняшнее.
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13.08.2022 18:54 Відповісти
Тільки повна довіра і надія на ЗСУ. Тримайтесь і тримати рубіж. І залишайтесь живими
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13.08.2022 18:39 Відповісти
Они Северск три недели назад ртом "взяли",теперь "берут" ртами Пески.
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13.08.2022 18:53 Відповісти
Да они кидают по 10 раз фейки о взятии того или иного нп но на одинадцатий это оказывается правдой и если смотреть на карты то зона контроля орков там возле Песок по сравнению со вчерашними днём расширилась .Так ,что Пески ещё не полностью под контролем противника но продвижение там у него сегодня есть
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13.08.2022 19:47 Відповісти
так там особо и брать уже нечего. разгатили все артиллерией. даже с "буратин" уже гасят.
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13.08.2022 23:07 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.08.2022 18:48 Відповісти
Маршал жюков штурмовал город Ржев 11 месяцев...Пески быдло москальское штурмует 8 лет кряду...
Вояки сраные...
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13.08.2022 18:52 Відповісти
Судя по карте Deep State ещё не взяли но зона их контроля там по сравнению со вчерашним днём расширилась
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13.08.2022 19:42 Відповісти
Гимарсы уничтожить невозможно...поскольку это очень мобильный и скоростной комплекс со спутниковым оборудованием...пульнул и умчал со скоростью 100 км/час

Базы постоянной дислокации не имеет..болваны вы мавзолейные..
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13.08.2022 19:10 Відповісти
Там максимум 85 км скорость
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13.08.2022 19:43 Відповісти
Tolko segodnia 7 udarov po raznim mestam Ximarsami.
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13.08.2022 20:02 Відповісти
Таму що схоже по-якійсь лінії є договорняк Херсон нам - Днецька обл. (починаючи з Пісків, Авдіївки і т.д.) - кацапам.

Операція "Зберегті ліцо путіну"
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14.08.2022 06:10 Відповісти
Для красивої картинки і "позітівних" відосіків Верховного Бубочки, всі Хаймарси працюють по півдню.

В Пісках під Донецьком безнаказанно наших випалюють із "сонцепьоков"
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14.08.2022 06:35 Відповісти
Нет войне! Интерестно дипломатией они пользоваться умеют?
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13.08.2022 19:45 Відповісти
Преувеличивают свои победы для ватного лохтората на раше но в Песках судя по картам они таки сегодня продвинулись .Ещё не полностью их заняли но всё же как любит писать генштаб имели там частичный успех
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13.08.2022 19:52 Відповісти
ты срёшься...?
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13.08.2022 20:33 Відповісти
Ще стопицот разів повтори, ти що, надрачуешь на це?
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13.08.2022 21:20 Відповісти
Вони би вже давно і Варшаву і Лондон взяли, якби не ті Піски, а тут ще як на гріх на їх шляху ще й село з промовистою назвою, Спірне. Все пропало і місія виявилась взагалі нездійсненна. Отак біля цих сіл за півроку стоптали всі черевики, а до Варшави так і не дійшли. Я вже мовчу про Лондон.
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13.08.2022 20:26 Відповісти
А скільки ще аеропортів..
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13.08.2022 20:43 Відповісти
У Пісках з достовірних джерел у нашоі піхоти дійсно проблеми.
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13.08.2022 20:48 Відповісти
Так,є, якщо гатять с Солнцепеков. Вони на снарядах не економлять.
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13.08.2022 21:22 Відповісти
Тримаймося Переможемо
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13.08.2022 21:23 Відповісти
Генштаб понимает, что идут тяжёлые бои, но фронту нужна поддержка артиллерии, где она?!
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14.08.2022 00:13 Відповісти
У Генштабі тональність інформаційних зведень бадьора наче вони в борделі перед хвойдами 95-квартал бацають.

У той час як в Пісках наших наче в крематорії випалюють.
Де наша арта!?
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14.08.2022 06:27 Відповісти
 
 