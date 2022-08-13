Вибух в окупованому Маріуполі: Окупанти намагалися вкрасти металолом, але натрапили на "сюрприз"

Наслідком вибуху в тимчасово окупованому Маріуполі була детонація авіабомби.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух, про що відомо на зараз. Місце вибуху - район Шлакової гори по вул. Макара Мазая Кальміуського району. Місце, де облаштовано було пункт приймому/ сортування металобрухту (частина анонсованого нового сміттєполігону). Причина - якщо збирати металобрухт без перевірки у всіх, то через сюрпризи іноді детонують залишені авіабомби. Жадібність окупантів наказуємо винахідливістю Маріупольського спротиву.

Черговий раз передають привіт МНС Росіі, які при розмінуванні залишають вибухові писторої без догляду", - розповів він.

Водночас міськрада зазначає: "Місцеві жителі повідомляють, що сильний вибух у Маріуполі стався в районі Шлакової гори. Російські окупанти намагалися вкрасти металолом, але натрапили на "сюрприз".

Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі чули сильний вибух.

Також читайте: До Маріуполя завозять робітників з РФ та "кидають" їх на гроші. Місцевих на будівельні роботи навіть не беруть, - міськрада. ВIДЕО