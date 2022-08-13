Окупанти поширюють фейк, що обстріл ЗСУ Каховської ГЕС нібито може призвести до ядерної катастрофи на ЗАЕС, - Соболевський

ЗСУ працюють максимально акуратно, і виключно по військовим цілям та логістичним точкам.

Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки поширюють фейк, що обстріл ЗСУ Каховської ГЕС нібито може призвести до ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Ця інформація не відповідає дійсності. ЗСУ працюють максимально акуратно, і виключно по військовим цілям та логістичним точкам", - наголосив він.

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