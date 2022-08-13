Окупанти поширюють фейк, що обстріл ЗСУ Каховської ГЕС нібито може призвести до ядерної катастрофи на ЗАЕС, - Соболевський
ЗСУ працюють максимально акуратно, і виключно по військовим цілям та логістичним точкам.
Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки поширюють фейк, що обстріл ЗСУ Каховської ГЕС нібито може призвести до ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Ця інформація не відповідає дійсності. ЗСУ працюють максимально акуратно, і виключно по військовим цілям та логістичним точкам", - наголосив він.
Топ коментарі
+9 Alex Dev #442192
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+6 Leshek
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+4 Amber
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він - НЕ "настоящій подполковнік" !
На ЗАЭС было американское топливо, которое работало в реакторе на 50% дольше, чем топливо «Росатома».
Вполне возможно, что именно для этого в Украину и был послан бывший директор Росатома Кириенко - устроить китайскую ничью, которая обнулит проигранную войну. Один дефолт в мирное время у него за спиной уже есть, может получится устроить и новый дефолт в военное время - взорвать Запорожскую АЭС. Сбросить все фигуры на пол.
Это чудовищная катастрофа! Не время сейчас воевать! Главное - людей спасать! Весь мир в опасности! Ай-ай-ай, какое страшное преступление устроили "нацисты"! Дайте нам передышку скорее.
https://war.obozrevatel.com/ukr/plan-ukraini-vdavsya-misholovka-dlya-putinskoi-armii-zakrilasya.htm
Тільки експерти знають,скільки озброєння залишилось в мурляндіїї.
Воно шмаляє ракетами та реактивними снарядами по населенню біля кордону та в досяжності з окупованої території...
Віримо ЗСУ!Молимось за вас!