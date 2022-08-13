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Новини Війна
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Окупанти поширюють фейк, що обстріл ЗСУ Каховської ГЕС нібито може призвести до ядерної катастрофи на ЗАЕС, - Соболевський

каховка

ЗСУ працюють максимально акуратно, і виключно по військовим цілям та логістичним точкам.

Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки поширюють фейк, що обстріл ЗСУ Каховської ГЕС нібито може призвести до ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Ця інформація не відповідає дійсності. ЗСУ працюють максимально акуратно, і виключно по військовим цілям та логістичним точкам", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти показали результат ударів ЗСУ по мосту біля Каховської ГЕС. ВIДЕО

Автор: 

Каховка (125) фейк (749) Запорізька АЕС (1429) Соболевський Юрій (85)


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Топ коментарі
+9
Пару часов назад им влупили опять по гэсу химарсами, вот они истерят что им подкрадывается писец
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13.08.2022 19:42 Відповісти
+6
Очко у кацапни сжимается, видно таки наши на юге их хорошо поджали ( если , что не поклонник Оркестровича)
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13.08.2022 19:49 Відповісти
+4
Кацапи , крім вас на нашій території , таку пакость можуть зробити тільки ви , так як ви вбивці , загарбники і терористи !
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13.08.2022 19:49 Відповісти
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13.08.2022 19:35 Відповісти
якщо і буде ядерна катастрофа.то тільки через рашистську окупацію України.адже до війни рашисти бесіду не вели про ядерну катастрофу в Україні.
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13.08.2022 19:41 Відповісти
Пару часов назад им влупили опять по гэсу химарсами, вот они истерят что им подкрадывается писец
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13.08.2022 19:42 Відповісти
А вообще сколько можно оправдываться за е@анных орков ху#ло УЕ&КОВ рашистов что их мамки не рожают а выплёвывают аккурат под трамвай грузовик трактор или танк тому кацапы все е€нутые и с отсутствием мозга???!!!
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13.08.2022 19:46 Відповісти
Кацапи , крім вас на нашій території , таку пакость можуть зробити тільки ви , так як ви вбивці , загарбники і терористи !
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13.08.2022 19:49 Відповісти
Очко у кацапни сжимается, видно таки наши на юге их хорошо поджали ( если , что не поклонник Оркестровича)
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13.08.2022 19:49 Відповісти
а яке відношення Корвалолич має до армії ?

він - НЕ "настоящій подполковнік" !
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13.08.2022 19:53 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/8/13/511149/ Эксперт: РФ похитила на Запорожской АЭС секретные американские технологии https://charter97.org/ru/news/2022/8/13/511149/comments/#comments 7

На ЗАЭС было американское топливо, которое работало в реакторе на 50% дольше, чем топливо «Росатома».
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13.08.2022 19:51 Відповісти
Ну Мэрсы у них тоже ездят на каждом шагу,а получается Москвич.
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13.08.2022 19:56 Відповісти
Як же мені подобаються новини типу - " окупанти поширюють фейк", а далі детальний опис фейка, така собі безкорисна допомога окупантам в поширенні...
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13.08.2022 20:06 Відповісти
путинские генералы не знают, что им делать. Почти все боевые части уничтожены. Пушечным мясом ситуацию не исправить. Ракеты заканчиваются, беспилотники заканчиваются, снаряды заканчиваются, артиллерия заканчивается, ПВО заканчивается, опытные пилоты и танкисты заканчиваются, десант закончился, морпехи закончились, спецназ закончился. Солдат обманывают с обещанными деньгами и желания воевать почти ни у кого нет.

Вполне возможно, что именно для этого в Украину и был послан бывший директор Росатома Кириенко - устроить китайскую ничью, которая обнулит проигранную войну. Один дефолт в мирное время у него за спиной уже есть, может получится устроить и новый дефолт в военное время - взорвать Запорожскую АЭС. Сбросить все фигуры на пол.

Это чудовищная катастрофа! Не время сейчас воевать! Главное - людей спасать! Весь мир в опасности! Ай-ай-ай, какое страшное преступление устроили "нацисты"! Дайте нам передышку скорее.

https://war.obozrevatel.com/ukr/plan-ukraini-vdavsya-misholovka-dlya-putinskoi-armii-zakrilasya.htm
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13.08.2022 20:15 Відповісти
Дійсно,складається враження,що пуйло дістає останній козирь - ЗАЕС....
Тільки експерти знають,скільки озброєння залишилось в мурляндіїї.
Воно шмаляє ракетами та реактивними снарядами по населенню біля кордону та в досяжності з окупованої території...
Віримо ЗСУ!Молимось за вас!
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13.08.2022 20:37 Відповісти
Європа, вирастившая путлера, должни не мямлить, а жестко ДЕЙСТВОВАТЬ.
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13.08.2022 21:06 Відповісти
Нас рать нехай тільки спробують
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13.08.2022 21:28 Відповісти
Не "якобы может привести", а "якобы обстрел ВСУ"
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14.08.2022 07:06 Відповісти
 
 