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Новини
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Автомобіль українського військового аташе потрапив у ДТП у Відні. Посольство в Австрії взаємодіє з поліцією, - МЗС

дтп

В МЗС повідомили, що посольство України в Австрії взаємодіє з австрійською поліцією в рамках розслідування ДТП у Відні за участі авто українських дипломатів.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка на сторінці у Facebook.

"Міністерство закордонних справ України з‘ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участі автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє із австрійською поліцією та учасниками ДТП. Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку. Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування" - розповів речник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запорізькому районі в ДТП загинув чоловік, серед потерпілих - двоє дітей, - ДСНС. ФОТО

Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило про ДТП у Відні нібито за участі п’яних українських дипломатів – їх авто протаранило автомобіль з німецькими туристами, який зупинився на червоне світло, пише Українська правда.

ДТП сталася у п’ятницю вранці на вулиці Рінгштрасе. За словами очевидців, до приїзду поліції в машині винуватця аварії відбулася зміна водія. Коли правоохоронці прибули на місце події, водій просто втік.

Однак невдовзі авто зупинили. 39-річний водій від алкотесту відмовився. 33-річний пасажир, який, за словами свідків, спочатку був за кермом автомобіля-винуватця ДТП, погодився на перевірку, яка показала результат у 2,32 проміле.

Внаслідок ДТП легкі травми отримали третій пасажир автомобіля-винуватця ДТП (35 років), а також 23-річний водій і троє його пасажирів (23, 27 та 27 років).

"Співпраця з правоохоронцями була обмеженою. І не дивно: як стало відомо Kronen з інсайдерських кіл, ці чоловіки є високопоставленими дипломатами українського посольства" - зазначає видання.

Офіційно в поліції Відня підтверджують лише те, що водій автомобіля-винуватця аварії дійсно був п’яний.

"Якщо посольство України у Відні за власним бажанням не зніме з підозрюваних дипломатичну недоторканність, то п'яний дебош залишиться юридично безкарним" - пише Kronen Zeitung.

Автор: 

Австрія (975) ДТП (4482) МЗС (4173) посольство України (285) Відень (119) дипломати (569) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+10
Знову слуги народу шашликом балувалися?
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13.08.2022 19:52 Відповісти
+8
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13.08.2022 19:45 Відповісти
+7
Це має якесь відношення до до п'яних зебланів з посольства, які ********* Україну в світі?
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13.08.2022 19:50 Відповісти
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13.08.2022 19:45 Відповісти
Це має якесь відношення до до п'яних зебланів з посольства, які ********* Україну в світі?
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13.08.2022 19:50 Відповісти
Зелбани не п'ють. Курять.
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13.08.2022 19:58 Відповісти
Нюхають Якщо бути точними
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13.08.2022 20:03 Відповісти
Як на мене - це важлива інформація, я не вважаю це спамом!
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13.08.2022 20:28 Відповісти
Старий. Лис.
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13.08.2022 19:57 Відповісти
орлы вавы непобедимого
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13.08.2022 19:51 Відповісти
Знову слуги народу шашликом балувалися?
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13.08.2022 19:52 Відповісти
І з помідорами.
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13.08.2022 19:59 Відповісти
Частинка уззкого міра-"українська"влада у своїй більшості.
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13.08.2022 19:54 Відповісти
Поки що новостей замало ,щоби робити якісь висновки ,
але це нові обличчя нашого найвеличнішого !

Безкарність породжує беззаконня !!

так , наразі , відбувається у нас повсюди , на жаль🙁
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13.08.2022 20:01 Відповісти
Чому ми не в НАТО…..
От такі вони, єжелі, тарани, литвини… по насаджували хєрантИ на посади за кордоном совкове дрантя за принципом «ти чиїх будеш»,а Україна червоніє!!!
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13.08.2022 20:04 Відповісти
не просто сам водій втік, а "дав газу", поки перед парламентом поліція машину не догнала.
https://www.krone.at/2782779
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13.08.2022 20:22 Відповісти
кулеба зробив аварію в Київі.. кулебяки - в Австріі..
який піп-такий приход.. ау!! кулеба!!
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13.08.2022 20:31 Відповісти
коли це Кулеба зробив аварію?? ))))
вірніше не так - коли це Павло Кулеба зробив аварію?
навіть підкажу....аварію 2-3 роки тому зробив інший Кулеба - Микола (омбудсмен з прав дитини)
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13.08.2022 20:37 Відповісти
А до чого тут Кулеба? Він до військових аташе стосунку не має! Це окрема структура!
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13.08.2022 20:40 Відповісти
Вони гадають що тут їм все з рук сходить-"парєшают", то там теж так буде.
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13.08.2022 20:36 Відповісти
"23-річний водій і троє його пасажирів (23, 27 та 27 рокі... ці чоловіки є високопоставленими дипломатами українського посольства" - зазначає видання. Джерело:
Новиє маладиє літца? І одразу висакопаставлєниє?
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13.08.2022 21:03 Відповісти
Хто в нас головний рулєвой в МЗС ? Єрмаковеличність!
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13.08.2022 21:36 Відповісти
Зняти дипнедоторканність суд у Відні, а потім рити окопи.
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13.08.2022 22:23 Відповісти
 
 