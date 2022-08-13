Автомобіль українського військового аташе потрапив у ДТП у Відні. Посольство в Австрії взаємодіє з поліцією, - МЗС

В МЗС повідомили, що посольство України в Австрії взаємодіє з австрійською поліцією в рамках розслідування ДТП у Відні за участі авто українських дипломатів.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка на сторінці у Facebook.

"Міністерство закордонних справ України з‘ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участі автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє із австрійською поліцією та учасниками ДТП. Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку. Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування" - розповів речник.

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Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило про ДТП у Відні нібито за участі п’яних українських дипломатів – їх авто протаранило автомобіль з німецькими туристами, який зупинився на червоне світло, пише Українська правда.

ДТП сталася у п’ятницю вранці на вулиці Рінгштрасе. За словами очевидців, до приїзду поліції в машині винуватця аварії відбулася зміна водія. Коли правоохоронці прибули на місце події, водій просто втік.

Однак невдовзі авто зупинили. 39-річний водій від алкотесту відмовився. 33-річний пасажир, який, за словами свідків, спочатку був за кермом автомобіля-винуватця ДТП, погодився на перевірку, яка показала результат у 2,32 проміле.

Внаслідок ДТП легкі травми отримали третій пасажир автомобіля-винуватця ДТП (35 років), а також 23-річний водій і троє його пасажирів (23, 27 та 27 років).

"Співпраця з правоохоронцями була обмеженою. І не дивно: як стало відомо Kronen з інсайдерських кіл, ці чоловіки є високопоставленими дипломатами українського посольства" - зазначає видання.

Офіційно в поліції Відня підтверджують лише те, що водій автомобіля-винуватця аварії дійсно був п’яний.

"Якщо посольство України у Відні за власним бажанням не зніме з підозрюваних дипломатичну недоторканність, то п'яний дебош залишиться юридично безкарним" - пише Kronen Zeitung.