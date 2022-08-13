Автомобіль українського військового аташе потрапив у ДТП у Відні. Посольство в Австрії взаємодіє з поліцією, - МЗС
В МЗС повідомили, що посольство України в Австрії взаємодіє з австрійською поліцією в рамках розслідування ДТП у Відні за участі авто українських дипломатів.
Про це, як пише Цензор.НЕТ, йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка на сторінці у Facebook.
"Міністерство закордонних справ України з‘ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участі автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє із австрійською поліцією та учасниками ДТП. Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку. Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування" - розповів речник.
Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило про ДТП у Відні нібито за участі п’яних українських дипломатів – їх авто протаранило автомобіль з німецькими туристами, який зупинився на червоне світло, пише Українська правда.
ДТП сталася у п’ятницю вранці на вулиці Рінгштрасе. За словами очевидців, до приїзду поліції в машині винуватця аварії відбулася зміна водія. Коли правоохоронці прибули на місце події, водій просто втік.
Однак невдовзі авто зупинили. 39-річний водій від алкотесту відмовився. 33-річний пасажир, який, за словами свідків, спочатку був за кермом автомобіля-винуватця ДТП, погодився на перевірку, яка показала результат у 2,32 проміле.
Внаслідок ДТП легкі травми отримали третій пасажир автомобіля-винуватця ДТП (35 років), а також 23-річний водій і троє його пасажирів (23, 27 та 27 років).
"Співпраця з правоохоронцями була обмеженою. І не дивно: як стало відомо Kronen з інсайдерських кіл, ці чоловіки є високопоставленими дипломатами українського посольства" - зазначає видання.
Офіційно в поліції Відня підтверджують лише те, що водій автомобіля-винуватця аварії дійсно був п’яний.
"Якщо посольство України у Відні за власним бажанням не зніме з підозрюваних дипломатичну недоторканність, то п'яний дебош залишиться юридично безкарним" - пише Kronen Zeitung.
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але це нові обличчя нашого найвеличнішого !
Безкарність породжує беззаконня !!
так , наразі , відбувається у нас повсюди , на жаль🙁
От такі вони, єжелі, тарани, литвини… по насаджували хєрантИ на посади за кордоном совкове дрантя за принципом «ти чиїх будеш»,а Україна червоніє!!!
https://www.krone.at/2782779
який піп-такий приход.. ау!! кулеба!!
вірніше не так - коли це Павло Кулеба зробив аварію?
навіть підкажу....аварію 2-3 роки тому зробив інший Кулеба - Микола (омбудсмен з прав дитини)
Новиє маладиє літца? І одразу висакопаставлєниє?