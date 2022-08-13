Філатов закликає підписати петицію щодо перегляду рішення про позбавлення громадянства Корбана

Мер Дніпра Борис Філатов закликає громадян підписати петицію щодо скасування указу Зеленського про позбавлення громадянства голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Про це він повдіомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу всіх небайдужих підписати петицію до Президента України "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича".

Петицію, автором якої є саме Андрій Магера – висококваліфікований правник і просто порядна людина. Справа в тому, що сьогодні використовується цілковито гидотна технологія, подібна до "клонів" на виборах. Щоб дезорієнтувати громадян та "розмити" голоси, масово реєструються інші петиції - із явними помилками, неправильними даними тощо. Нині їх наклепали вже сім штук!" - розповів міський голова Дніпра.

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За словами Філатова, депутатам, міським головам, ректорам, лікарям і просто небайдужим людям телефонують з погрозами.

"Зі всієї України надходять сигнали, як міністри / представники ВЦА/ співробітники СБУ вимагають "відкликати підписи" / "не лізти не у свої справи" / "припинити непотрібну активність" / "добре подумати". Вам просто має бути соромно. Корисним ідіотам від влади треба якось стримувати свої непотрібні ініціативи - бо ви ганьбите і себе, і Президента. Ви самі на рівному місці створили гучний скандал і своїми недолугими та незграбними діями продовжуєте цей скандал підігрівати - як у пресі, так і серед людей. За 10 років я бачив різні методи політичної боротьби, але настільки дурні, ниці та незграбні бачу вперше", - підсумував він.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

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