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Філатов закликає підписати петицію щодо перегляду рішення про позбавлення громадянства Корбана

корбан

Мер Дніпра Борис Філатов закликає громадян підписати петицію щодо скасування указу Зеленського про позбавлення громадянства голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Про це він повдіомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу всіх небайдужих підписати петицію до Президента України "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича".

Петицію, автором якої є саме Андрій Магера – висококваліфікований правник і просто порядна людина. Справа в тому, що сьогодні використовується цілковито гидотна технологія, подібна до "клонів" на виборах. Щоб дезорієнтувати громадян та "розмити" голоси, масово реєструються інші петиції - із явними помилками, неправильними даними тощо. Нині їх наклепали вже сім штук!" - розповів міський голова Дніпра.

Також читайте: Хтось в ОП, напевно, думає, що питання щодо швидкої окупації Херсонщини і Запоріжжя кудись зникне, - Корбан

За словами Філатова, депутатам, міським головам, ректорам, лікарям і просто небайдужим людям телефонують з погрозами.

"Зі всієї України надходять сигнали, як міністри / представники ВЦА/ співробітники СБУ вимагають "відкликати підписи" / "не лізти не у свої справи" / "припинити непотрібну активність" / "добре подумати". Вам просто має бути соромно. Корисним ідіотам від влади треба якось стримувати свої непотрібні ініціативи - бо ви ганьбите і себе, і Президента. Ви самі на рівному місці створили гучний скандал і своїми недолугими та незграбними діями продовжуєте цей скандал підігрівати - як у пресі, так і серед людей. За 10 років я бачив різні методи політичної боротьби, але настільки дурні, ниці та незграбні бачу вперше", - підсумував він.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Читайте: Позбавлення громадянства Корбана є незаконним, Зеленський вдається до радянських практик, - Харківська правозахисна група

Автор: 

Корбан Геннадій (189) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+19
А єрмака не можна позбавити громадянства?
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13.08.2022 19:49 Відповісти
+19
Навіщо?
Це же прекрасний задокументований факт порушення Конституції!
Буде у скарбничку судових справ проти Зеленського, після виборів.
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13.08.2022 19:50 Відповісти
+16
То что делает команда слуг народа называется диктаторство
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13.08.2022 19:47 Відповісти
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То что делает команда слуг народа называется диктаторство
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13.08.2022 19:47 Відповісти
зеленый беспредел
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13.08.2022 19:54 Відповісти
Так иого ше в 15 му Порошенко ганяв -- скользкии тіпок цеи Корбан
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13.08.2022 20:48 Відповісти
слизький...але це не привід хотєлкі влаштовувать..є Конституція і є суд. Тут не рашка!
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13.08.2022 22:15 Відповісти
А єрмака не можна позбавити громадянства?
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13.08.2022 19:49 Відповісти
В Ермака свій власний свій президент.
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13.08.2022 20:22 Відповісти
Навіщо?
Це же прекрасний задокументований факт порушення Конституції!
Буде у скарбничку судових справ проти Зеленського, після виборів.
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13.08.2022 19:50 Відповісти
Виборів більше не буде.
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13.08.2022 19:51 Відповісти
Ні, вибори будуть, але тільки електронні в дії тому що Зеленський скаже що небезпечне проводити вживу вибори і намалює собі рейтинг як на кацапії у *****
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13.08.2022 19:54 Відповісти
Є в нього така хотєлка!
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13.08.2022 20:03 Відповісти
Янукович теж собі вибори намагався підробити.
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13.08.2022 21:42 Відповісти
Петиція про обов'язковий IQ тест для парламентарів, Президента, міністрів, та керівників відомств, пройде?
А також, психіатричне та наркологічне обстеження в британському або американському вфйськовому госпіталі.
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13.08.2022 19:54 Відповісти
Де підписувати?
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13.08.2022 22:12 Відповісти
Щось українці не дуже підписують)))
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13.08.2022 20:02 Відповісти
А почему Филатов не расскажет, зачем Корбан делает вид, что у него нет израильского гражданства. Заезжал бы в Украину по паспорту Израиля, чего на границе меньжеваться
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13.08.2022 20:05 Відповісти
и то правда, как недограждане Украины, в рефию по кацапскому паспорту, а в Украину по украинскому.
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13.08.2022 20:07 Відповісти
а не хочет Филатов пояснить основание лишения Корбана гражданства? Не хочет ли Филатов инициативы и поддержки для реабилитации всех "самостоятельных искателей замирения с кремлём" ?
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13.08.2022 20:07 Відповісти


"а не хочет Филатов пояснить основание лишения Корбана гражданства?"

1) не "лишения" громадянства, а призупинення.

2) "основание" відсутнє.

3) У Solomon Goodman не виникає бажання почитати Конституцію та Закон про громадянство і на власні очі впевнитись, що ні в першому, ні в другому непередбачено ні позбавлення, ні призупинення громадянства людини, що має громадянство за правом народження?

Аби щось бовкнути, чи черговий трольок з клікухою замість і ім'я?
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13.08.2022 20:35 Відповісти
За Корбана петиція є,і це добре! Якщо всі наберуть 25.000+ це взагалі чудово!
Питаня,де сам Рабіновіч? Воно теж другорядне!
Коли екстрадують Коломойського,як не громадянина?
Потім можна і указ,як антиконституційний скасувати
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13.08.2022 20:08 Відповісти
РабіноВІЧ в Ізраїлі , а Беня в бунькері на Закарпатті !
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13.08.2022 20:27 Відповісти
Запустить в Украину Корбана, чтобы продолжал пилить бюджет Днепра? Великий военный стратег Корбан возвёл оборонительные сооружения вблизи жилых домов. Он хоть в армии служил?
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13.08.2022 20:09 Відповісти
Привіт Ермаку передавай. Скоро разом на гілці висітимете.
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13.08.2022 20:21 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що лєпші дружбани твого преZeдента: шефір, міндіч, кошевий зараз служать у ЗСУ?
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13.08.2022 20:21 Відповісти
Меня всегда поражал уровень дипломатичность у таких людей.
Я бы на месте Корбана записал видео и выложил бы Ютуб
Я бы в камеру сказал: Зеля, ты меня ******, ты для меня никто, пшёл на *** !!!
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13.08.2022 20:12 Відповісти
Днепровские есть? Что происходит?
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13.08.2022 20:19 Відповісти
беспредел происходит...
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13.08.2022 20:27 Відповісти
А шо происходт?? Бориска вместе с Корбан Далосом замутили схемку - создали общ. орг. с названием "ТЕРОБОРОНА" (НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ НЕ ИМЕЕТ) и под шумок, отмывали баблишко!!! Их предупредили, они свое гнут, корбан хороший, корбань нужны и все такое!!! Далас спетлял на время в поляндию, ну и обратно его уже не пустили!!! Как по мне так наврать под каким соусом!!! ТО что корбан тот еще оващь это факт, избавились и слава богу пусть пзд..т на историческую родину. Там таких как он пруд пруди, еще и его без трусов оставят а не он!!!
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13.08.2022 21:46 Відповісти
вот поэтому, я и думаю, что Корбан всего лишь наживка. цель- принять закон о двойном гражданстве. И петиция здесь это один из шагов в этой игре. А как закон примут, то ни сашенька кунилицкий, ни румынский верноподданный за свои мошенечиства не ответят и бабушку Беню, тоже никто никуда не выдаст
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13.08.2022 20:34 Відповісти
О! З язика зняв.
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13.08.2022 20:38 Відповісти
Це позирище для президента і його челяді...ходити з тузів... Злодії і зрадники затІхарІлісь і їх не чіпають, а активну частину еліти, які проти...., залякують прецедентом Корбана
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13.08.2022 20:25 Відповісти
когда еврейское казачество восстало...
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13.08.2022 20:30 Відповісти
Днепровские, эту хрень вы себе дома рассказывайте. Вас Харьков спрашивает
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13.08.2022 20:32 Відповісти
Если у него не будет украинского гражданства, он сможет ездить в свой Израиль сколько захочет. В отличие от других мужиков, которые кажется застряли в Украине на долгие годы.
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13.08.2022 20:34 Відповісти
Ну так и пусть ездит, слава Израилю. Мы здесь причем?
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13.08.2022 20:38 Відповісти
Если он действительно патриот будет помогать и без гражданства, а так ему даже удобнее.
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13.08.2022 20:41 Відповісти
Ёсли - это всьо
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13.08.2022 20:44 Відповісти
щас он туда поедет))) там таких как он хитрожепых миллион. ему кошернее гоев нае..бывать а Украине
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13.08.2022 20:39 Відповісти
цирк,клоуни і демократія...як у цьому кількасекундному відео)))))https://www.youtube.com/watch?v=0uecLJzfi5E
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13.08.2022 20:36 Відповісти
Многие избиратели жалеют и любят людей, которых обижают.
В результате скоро Порошенко в парламенте не будет, а будут Корбан, Филатов. И Разумков, которого выгнали с парламента изберут от жалости. И другие. На радость известному олигарху. Технологии.
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13.08.2022 21:23 Відповісти
До выборов ему гражданство вернут. И избиратели вздохнут с облегчением и радостью. И проголосуют.
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13.08.2022 21:38 Відповісти
Жиди, ви всіх уже задрали!
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13.08.2022 21:54 Відповісти
Люди, проснитесь !!! Якщо у нього є громадянство іншої країни, то навіщо йому громадянство України??? Задля свого бізнесу і особистих інтернесів??? ДЛЯ ЧОГО???? Чому йому кортить єдине громадянство України? Сцить? То нехай піздує туди , де тихіше.... бо якщо яйця притиснуть ТРОШКИ, він може бути достатньо небезпечний... А хто його ретельно первіряв на громадянство рф???? А ***?
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13.08.2022 22:07 Відповісти
Завдяки Геннадію Корбану та Борису Філатову . які надзвичайно ефективно організували оборону . в т.ч. ТрО. місто Дніпро залишається українським форпостом на Сході України !!! Корбан та Філатов - українські патріоти. управлінці місцевого самоврядування індустріального міста-мільйонника. мають заслужений авторитет серед дніпрян. А зевлада вже зачищає виборче поле від конкурентів на майбутніх виборах. Їм потрібні в Дніпрі та області свої ставленики з слуг народа. тому таким чином вони поквиталися з Корбаном. на черзі - незалежний від центральної влади мер Борис Філатов.
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13.08.2022 22:08 Відповісти
А не хоче Філатов прокоментувати засідання 24 лютого ? На ютубі є чудо-о-ве відіо де він розповідає свою версію російського нападу.
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14.08.2022 00:04 Відповісти
Это всё технология популяризации Корбана. Начиная от "лишения его гражданства".
Многие наши политики очень активно используют политтехнологии.
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14.08.2022 04:20 Відповісти
 
 