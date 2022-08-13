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Новини Війна
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Залужний провів розмову з генералом США Міллі: П’ята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена

залужний,міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена.

Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню - я знову звернувся з цим до наших партнерів", - йдеться в повідомленні.

Залужний подякував Міллі та американському народу за підтримку України.

Читайте: Залужний просить Міноборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову під час мобілізації, зокрема, студентам, - "слуга народу" Гришина

Автор: 

Залужний Валерій (726) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+49
Залужний повинен займатися армією, в тому числі і на міжнародній арені, а Зеленський повинен займатися кварталом
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13.08.2022 19:57 Відповісти
+18
То є так. Бо наш верховний може лише вимахувати шашликом у сторону Криму, проголошуючи якісь контратаки.
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13.08.2022 20:08 Відповісти
+18
Єрмак підслуховував 100% 😠
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13.08.2022 20:11 Відповісти
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Залужний повинен займатися армією, в тому числі і на міжнародній арені, а Зеленський повинен займатися кварталом
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13.08.2022 19:57 Відповісти
Смажити шашлики.
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13.08.2022 20:04 Відповісти
для своїх однокровців типу ГаNдона, тобись гордона лисого і брехливого.
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13.08.2022 20:58 Відповісти
То є так. Бо наш верховний може лише вимахувати шашликом у сторону Криму, проголошуючи якісь контратаки.
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13.08.2022 20:08 Відповісти
А вроде, третья часть армии руссофашистов разгромлена, убитых - 40 тыс, раненых по статистике - в три раза больше, то есть - 120 тысяч, следовательно, общее количество ликвидированных - 160 тысяч...
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13.08.2022 20:58 Відповісти
Всё так, да ни так. В 43-44 тысячи входит армия ордо-фашистов, Вагнеровцы
и прочие кровососы удачи + армия несчастного ЛуГандона.
Подскажи, как можно их ID' фицировать с растояния 40 км ?.....
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14.08.2022 01:55 Відповісти
А ще безвісти зниклі, ось і 200 000.
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14.08.2022 12:49 Відповісти
Зе проводит огромную политическую роботу по созданию международного фронта против кацапии и добивается увеличения помощи от наших союзников. Наши воини, Залужний и Зе приближают нашу Перемогу .
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13.08.2022 21:03 Відповісти
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13.08.2022 22:34 Відповісти
Дак а як десь посередині,війни небуде,треба перестати стрілять і шо там ще бізнес на крові, нє,може я щось і підзабув. 73 смішно вже чи ще ніт?
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13.08.2022 22:02 Відповісти
Їх все влаштовує. І мене теж (за Боневтіка не голосував, та і інше гівно в бюлетені мене не зацікавило). Я насолоджуюсь виттям і скавчанням бопіднявоботів - "ав-ав-ав, ну дайте пораху і ко розкрадати допомогу і лендліз. ав-ав-ав чому все боневтіку має діставатись. ав-ав-ав так нечесно". О, Господи! Це, як амброзія. Ваші страждання, це як ангельська музика після п'яти років "жити по новому".
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14.08.2022 22:38 Відповісти
Gazeta Wyborcza розмістила на першій шпальті Залужного
https://internetua.com/uploads/wysiwyg/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC/10072022/screenshot_1.webp
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14.08.2022 10:19 Відповісти
Я так розумію, що той, хто таке написав, Сам багато чого зробив для перемоги і це дає Право повчати - що кому робити. Якщо так воно є, будь ласка, надайте загалу свої приватні досягнення в війні з рашею.
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14.08.2022 11:07 Відповісти
П'ята? Казали що вже половина.
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13.08.2022 20:00 Відповісти
десь читав, що якщо 10% армії розбито, то це вважається - розгром
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13.08.2022 20:01 Відповісти
а я десь читав, що третина
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13.08.2022 21:01 Відповісти
Так, втрати 30% - це втрата боєздатності підрозділа, втрати більш ніж 50% - це розгром і виведення на переформування
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13.08.2022 22:07 Відповісти
36%це показник
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13.08.2022 21:02 Відповісти
Здається трохи не так. За 10 відсотків втрат військова операція вважається не вдалою.
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13.08.2022 21:53 Відповісти
ну это уже хороших свиноцабак - где ты читал о половине...?\на своих сайтах сру...?\
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13.08.2022 20:12 Відповісти
https://t.me/informator_UKR/23036 https://t.me/informator_UKR/23036

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13.08.2022 20:25 Відповісти
А як же без наглядача дєрьмака вів розмову.
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13.08.2022 20:04 Відповісти
Єрмак підслуховував 100% 😠
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13.08.2022 20:11 Відповісти
Ще багато москалів.
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13.08.2022 20:06 Відповісти
Ці втрати відповідають 0,06% населення РФ...
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13.08.2022 20:24 Відповісти
Пора НАТО вступати у війну. Наших вже багато загинуло за благополуччя Європи
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13.08.2022 20:06 Відповісти
навіть якщо ракета впаде на їх територію, вони нікуда не підуть.... щоки надують і будуть гавкати.... воювати ніхто не буде і не хоче
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13.08.2022 20:48 Відповісти
Да хотя бы оружия больше давали. Но они скорее всего боятся быстрой победы Украины, поэтому решили взять курс на медленное удушение, истощение мордора.
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13.08.2022 21:34 Відповісти
1/5 за 6 місяців... це звісно обнадіює
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13.08.2022 20:10 Відповісти
это ты считаешь вместе с боевыми оленеводами...?
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13.08.2022 20:40 Відповісти
Це мало , але краще чим нічого ,
тому ще багато роботи для наших воінів на фронті 😕
Віримо ЗСУ І перемога буде за нами 👍🏼👍🏼👍🏼
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13.08.2022 20:10 Відповісти
Как только наступит слякотная осень, свинособаки опять выстроятся колоннами вдоль трасс, пойдет нехилый сенокос. Будьмо.
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13.08.2022 20:25 Відповісти
Влада вже заплуталась в цифрах! Було на кордоні 170 тисяч росіян-терористів, ще 30 тисяч мобілізували і 50 тисяч підтягнули! Втратили 43 тисячі і майже 160 тисяч поранено! Так, виходить що воює всі мільйонна армія Рашистії?!
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13.08.2022 20:11 Відповісти
Особовий склад ~174.600 (заостанню добу +800)
вбито ~43.400
поранено ~130.200
взято в полон ~1.000

У відсотках
призначено для вторгнення - 190.000
91.9%
у збройних силах РФ - 900.000
19.4%
ще є резерв мобілізації кримінальників з тюрем та таборів, та напівмаргінального населення з ************* глубінок. Деякі найбідніші регіони кацапії формуют по два, три, а то і чотири місцевих батальйони довбойобів. Плюс сюди старі кадри лугандонців, плюс нова хвиля наловлених мобіків.
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13.08.2022 20:29 Відповісти
Так із цих 900 тис. половина це флот і авіація.Плюс кухарі,водії,механіки,елктрики та ін. Шото наш Генштаб ******* як завжди. І сказати про реальні втрати у ворога і скільки в нього залишилося військ з урахуванням мобіків, ніхто не може.
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13.08.2022 21:08 Відповісти
ну да, ****** - тех, кто помещается в один кулёк АТБ - не считают.
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13.08.2022 21:40 Відповісти
На території самої російської федерації органи комплектування зс рф продовжують приховану мобілізаційну кампанію задля комплектування додатковим особовим складом задіяних, у так званій "сво", частин та підрозділів зс рф.

Зокрема, в м. Москва та ряді інших великих міст країни фіксуються випадки, коли місцеві військові комісаріати, "у тісній співпарці" із співробітниками російської поліці, наполегливо пропонують громадянам Узбекістану, Киргизстану та Таджикістану підписати контракт на проходження військової служби у лавах зс рф.

Головним мотивом, якій за думкою представників органів комплектування зс рф, повинен спонукати громадян Середньоазійських країн до такого роду дій є - можливість здобути в подальшому російське громадянство, а також отримати суттєву грошову винагороду.

На сьогоднішній день загальна кількість громадян цих країн, зголосившихся поступити на військову службу по контракту до лав зс рф, не перевищує 1500 осіб (по Москві та Московської обл)
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14.08.2022 14:46 Відповісти
только убитые, из расчета, что в танке погибают трое, в БМП четверо, а в грузовике двое. Отдельно валяющиеся руки и ноги за убитых не считают, а так же пропавших без вести в эпицентре взрыва снарядов.
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13.08.2022 20:34 Відповісти
Тому що не зрозуміло що мається на увазі піл словом - розгромлено ..!? Тільки вбито , чи - вбито й поранено . !? Якщо - вбито , то все сходиться - 43 тис = приблизно десь - п'ята частина всій військ орди - задіяних у війні в Україні .
Не знаю , хто там складає і пише тексти коментарів на сторінці Залужного у фейсбуці , але їх пише якийсь бовдур , однозначно . Не розумію - навіщо треба писати так туманно , чому не використовувати прості і зрозумілі слова . ? Ще б написав китайськими ієрогліфами .
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13.08.2022 21:50 Відповісти
А усиления артиллерии судя по молчанию Милли в ответ не будет я так понял
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13.08.2022 20:21 Відповісти
в разведку всегда новеньких посылают?
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13.08.2022 20:30 Відповісти
Это уже не первый запрос от Залужного про артиллерию ,который я слышу во время их бесед.В ответ Милли традиционно молчит .Ну после присылают по 4 гаубицы и 3 -4 хаймарса ,которые по большому счёту не делают серйозной погоды на фронте .Где же обещанный и так разрекламированный нашими сми лендлиз хочется спросить Ведь того ,что присылают едва хватает отбиваться от постоянно атакующего противника .Я ещё помню слова Байдена про 500 танков и 600 стволов артиллерии между прочим .Где это все или это просто слова
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13.08.2022 20:43 Відповісти
идите советником к Резникову. Или к Подоляку. Они расскажут вам, кто будет стрелять из трехсот хаймарсов и работать на сотнях Firefinder'ов.
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13.08.2022 20:50 Відповісти
Чиїх будеш, бот одноразовий?
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13.08.2022 23:43 Відповісти
сколько тысяч этих новеньких с начала войны здесь зарегистрировалось...?
но свиноцабак задвухсотили больше...!
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13.08.2022 20:44 Відповісти
Аферисти дристовічі як і кацапські пропагандони весь час брешуть людям . Гранатомінь'єтчики куєві.
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13.08.2022 20:22 Відповісти
тебе то какое дело свинорус...?
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13.08.2022 20:46 Відповісти
А д'єрмак був присутній?
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13.08.2022 20:39 Відповісти
Гордимся ВСУ!
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13.08.2022 20:58 Відповісти
Віримо в ЗСУ Переможемо
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13.08.2022 21:17 Відповісти
шоувастутновенького?

@kosatkaorcus

·

https://twitter.com/kosatkaorcus/status/1557630442999791617 11 авг.

Немецкий Stern пишет, что американские противорадиолокационные ракеты щёлкают путинские С-300 как семечки. Очевидно, с продажами С-300 на мировом рынке покончено навсегда - все же видят, что с ним происходит. Это военно-технический и геополитический провал.
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13.08.2022 21:22 Відповісти
Интересно получается - а почему не озвучена оценка США, может реально больше ?
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13.08.2022 21:22 Відповісти
А нам розповідають про 50 тис вбитих та 100 тис поранен. , З 200 тис з початку, це виходе 75 відсотків, хто бреше?, питання риторичне, бреше виходе телебачення та їхні глашаті,
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13.08.2022 21:37 Відповісти
когда массово применяется арта и прочее дальнобойное оружие, то количество раненых по отношению к убитым порядка 3:1
То есть на эти 40 тысяч потерь было плюс 120 тысяч госпитальных, из которых половина получила разную степень инвалидности разных групп. Из гопитальных в строй возвращаются очень немногие кадровые, кто не хочет терять жилье, не дослужив пару лет.
Приблизительные цифры можно смотреть здесь: https://minusrus.com/
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13.08.2022 21:51 Відповісти
Нарешті Залежний спілкувався з американським генералом без присутності Ермака. Щось змінюється?
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13.08.2022 21:47 Відповісти
Незалежний )
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13.08.2022 21:52 Відповісти
Залужний. Це словник автоматично виправив.
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13.08.2022 21:56 Відповісти
харю дермака засветил Залужный на весь мир. шпигуны зиленский и дермак не стеснялись
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14.08.2022 10:14 Відповісти
Елдак хоче написати трактат як його ******* українці як "найвеличнішого лідера **********", потім буде розмахувати агенством Рейтинг. Ви клевещете. З чого б це ? Відповідь проста пердак чешеться, поза голівонькою таки відчуває, що прийдеться сидіти " и на твердой скамье, скамье подсудимих...." Зброю будуть постачати без слуг народу.
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13.08.2022 22:00 Відповісти
Табурет перевернутий
Астаоавіста. Люськи
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13.08.2022 22:02 Відповісти
пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена. Джерело:
Що таке "розгромлена"? Якщо знищена - це одна річ, якщо "розгромлена", то зовсім інше поняття. Розгром - Повна поразка кого-, чого-л. Тобто ну поразка, але супротивник зберіг частину особового складу підрозділів ЗС РФ та техніці , які підвергнулися поразці, поповнив, та знову направив до бойових дій. Якось це сумно звучить. Так орків ніколи не перемогти. Я хотів би чути не розгромлено, а знищено. Звісно і не п'яту частину, а значно більше.
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13.08.2022 22:06 Відповісти
*******: 42 тис. орків дохлих (офіційні дані ГШ) + 120 тис. поранених (оціночні втрати, виходячи з класичної пропорції 1:3) = 160 тис.
160 тис. × 5 = 800 тис. орків залучено до бойових дій в Україні.
Все правильно?
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13.08.2022 22:25 Відповісти
Данні генштабу це щось нарівні данних від Арестовича.
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13.08.2022 22:50 Відповісти
А Залужный рассказал Милли как орки так легко зашли с Крыма. И почему американцы бездействовали зная что там атомная электростанция.
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13.08.2022 22:34 Відповісти
нет...., об этом расскажет зеленский...., в суде ......
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13.08.2022 22:42 Відповісти
Так уже ж було 80%?
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13.08.2022 22:49 Відповісти
А Залужний не розповів Міллі як здав південь без бою, "бо там відкритий степ" та з переляку забув віддати наказ підірвати мости через Дніпро щоб орки не зайшли в Херсон та на правий берег? Луганщину - Сватово та інше в принципі ніхто і не збирався обороняти - просто вийшли і подарували як і південь(щоб не було котла). А потім як він розтягував орків по території України навмисно запускаючи їх "щоб легше було бити". Таким ідіотським способом ведення генштаб відібрав та зламав життя десяткам тисяч людей замість того, щоб боротися за кожне село і захищати життя та здоров'я кожного громадянина для чого в принципі і існує армія на податки народу.
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13.08.2022 23:15 Відповісти
Хотів сказати "таким ідіотським способом ведення війни".
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13.08.2022 23:16 Відповісти
Що ти тут забув, розумнику? Ану бігом - строчи телеграму Зеленському, що Залужний - королівський екземпляр йолопа. А єдино можливою кандидатурою на начальника Генштабу є лише ти.
І так, найголовніше - копії телеграми відправ у "Грінпіс", "Спортлото", рептілоїдам і особисто Греті Тумблєр.
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13.08.2022 23:52 Відповісти
А твоєї думки я не питав. Сиди і далі молися на свого Валеру -котла, яки ні на що не здатний окрім як підставляти людей залишаючи їх без прикриття арти як у Пісках та здавати території без бою.
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14.08.2022 12:35 Відповісти
Образився, маленький? Щоб ти не плакав, куплю тобі набір, де будуть солдатики, танчики і літачки.
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14.08.2022 17:24 Відповісти
А чего вы все собачитесь, как на псарне. И вечно ищите виновных,
опаздав на поезд. By the way, Валерий Залужный лучший военный
стратег в Европе. Прикиньте сколько складов с боеприпасами,
москалюки уничтожили за 8 лет. Дважды Чехия, Болгария и 3-4
раза в Украине. Теперь скажите, как ВСУ без снарядов и орудий
могли противостоять ордынско-фашисткой армаде.
Большинство украинских потерь, от артилерии. То что ВСУ выстояло
в мае-июне, это подвиг на уровне Азовцев.
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14.08.2022 02:31 Відповісти
Этот "лучший" военный стратег осознанно сдал в котел самое боеспособный и мотивированный 7-тысячный гарнизон в Мариуполе. А сейчас не в состоянии даже Высокополье взять. Так что не надо громких слов.
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14.08.2022 12:37 Відповісти
Склады уничтожил при Пораженко. И не москалюки, а он сам чтобы замести следы продажи снарядов.
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14.08.2022 12:38 Відповісти
Москальский fake. И в Чехии и в Болгарии, во время взрывов
были замечены полковники от ФСБ Петров и Баширов.
(Поклоники Скрипалей) И в Украине, и в Европе склады содержали
артилерийские снаряды. Шушара готовила захват Украины
с 2005 года. И бабла и возможностей у рашенковцев было до фига.
Что же касается того же Залужного, то в Совдепе была пiсенька:
Я тебя слепила, из того, что было... Когда твои войска
на передовой под шквальным огнём, а что бы ответить
этим уродам, надо экономишь даже rounds of ammunition...
Это только на картине Дейнеки, матросики против фашистов шли
почти безоружные... Життя - iнша справа, хлопчику.
Мордор манипулирует пропагандой для Украины день и ночь.
На Петрика можно повесить до фига собак, но уничтожать
снаряды для своей армии - перебор!
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14.08.2022 16:36 Відповісти
Ермаку доложил?
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14.08.2022 09:48 Відповісти
Мавзолейное быдло за полгода захватило Херсон...эта паБеда ... над всей Украиной. ..
Крысы Труплера...дупло не слипнется от СкреПОНОСа?🤣
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14.08.2022 10:22 Відповісти
Валерій Залужний - це наша гордість і слава, як і все ЗСУ!
Треба зробити все можливе, щоб берегти його, а то кроти при владі дуже безжалісні до нього.
Слава Україні, Героям слава!
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14.08.2022 10:30 Відповісти
Залужний - це неміч і кара ЗСУ. Поки він очолюватими українську армію ми нічого не зможемо відвоювати.
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14.08.2022 12:40 Відповісти
Що було б якби у 2019 році проголосували б не по приколу а про уму.

Момент истины / Отечество в опасности! // №293 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ
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14.08.2022 11:15 Відповісти
⚡️В Пентагоне высоко оценили эффективность украинской армии. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным".

YouTube канал "МОЛНИЯ" - https://cutt.ly/m-YT
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14.08.2022 11:18 Відповісти
Єрмак контролював перемовини, для інформування Кремля?!
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14.08.2022 13:40 Відповісти
Володимир Регеша
командир добровольчого підрозділу "Санта"


Більше 20-ти днів ми вигрібаємо безнаказано. У мене вже немає слів, аби описати це пекло, аби передати всю ступінь розпачу, коли в ефірі позиції волають про хоч якусь підтримку.

Коли ворожі танки, САУ, БМки день в день виходять на одні і ті самі позиції, втупу розбирають нас, вкатують в бетон і асфальт не бійців ЗСУ, а ваших синів, батьків, чоловіків, роблять із них фарш, який і винести не можна… А ми не можемо їх дістати.

****, як почути в ефірі: ми усі 300-ті, будемо триматися, але дайте хоч на заборону!!! Мужики, хоч якось наваляйте, ми не витримуємо!!!

Хто може організувати зустріч з Залужним? (Хоч позначте його тут, хто може)

Я розумію, що це не панацея - вчора бачив мапу ГШ, де навіть приблизно не співпадають теперішні позиції та сіряки…

Ми будемо триматися, але нам потрібна допомога. Ми навіть розуміємо, що зараз всюди гаряче, але ж один байрактар, який один день попрацює в наших інтересах, дасть нам можливість втримати не цю територію, а шматок нашої вкрай важливої стратегічно землі.

Втримати неймовірною кров'ю 21-го бату "Сармат", Ведмединого 3-го бату 80-ки, Гонтиними, Грека бійцями, нашими хлопцями.

Скільки разів я чув ці слова: Нам Потрібна Допомога! І кожного разу вони закінчувалися страшними втратами.

В Пісках цього точно можна уникнути, якщо зараз відреагувати на ці прості три слова:

Нам Потрібна Допомога!
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14.08.2022 13:59 Відповісти
В Омані був договорняк Зеленського і Патрушева про капітуляцію України де Ермак став смотрящим від ГРУ РФ. Зрадник зараз виконує роль президента України під контролем агента ГРУ РФ Ермака.
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14.08.2022 15:12 Відповісти
Опять какой-то бред. Не обвинять, не защищать никого не собираюсь.
Назвать Ермака агентом Кремля, или Патрушева - агентом ЦРУ,
Well, надо иметь... воображение.
К стати, любители истории меня поправят. Был такой Рудольф Гесс.
Не последний человек в гитлеровской Германии. Тав вот в начале
Мая 41 года, он полетел в Англию для переговоров.
План Барбаросса, должен был начаться вот-вот. Нейтрализовать
Англию надо было, во что бы то не стало. Всё пошло не так.
За день то приземления Рудольфика в Шотландии, немцы
бомбили Англию безпросветно. И вместо переговоров Гесса,
заключили в тюрьму, а Гитлер так вообще отмазался от своего
другана вчистую. Но никто не додумался назвать Гесса,
английским шпионом. Хотя это и спасло его жизнь от петли
в Нюрнберге. Провёл в заключении больше 50 лет....
Иногда для спасения людских жизней, нужно договаривоться
с Дьволом. Чем Патрушев не подходит на эту роль?
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14.08.2022 18:46 Відповісти
Тепер такі методички у лаптів? Срамота...
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15.08.2022 19:28 Відповісти
Нужно уничтожать поезда и все вагоны России и в Крыму и на Донбассе и в РФ.

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14.08.2022 16:41 Відповісти
Иди и уничтожай, не сдерживай себя.
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14.08.2022 16:59 Відповісти
На фото Ермака не вистачає. Україна тримається не завдяки, а всупереч!
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14.08.2022 17:40 Відповісти
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14.08.2022 19:52 Відповісти
 
 