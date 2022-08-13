Залужний провів розмову з генералом США Міллі: П’ята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена.

Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню - я знову звернувся з цим до наших партнерів", - йдеться в повідомленні.

Залужний подякував Міллі та американському народу за підтримку України.

Читайте: Залужний просить Міноборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову під час мобілізації, зокрема, студентам, - "слуга народу" Гришина