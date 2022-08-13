Залужний провів розмову з генералом США Міллі: П’ята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена.
Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню - я знову звернувся з цим до наших партнерів", - йдеться в повідомленні.
Залужний подякував Міллі та американському народу за підтримку України.
Будь ласка, зачекайте...
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и прочие кровососы удачи + армия несчастного ЛуГандона.
Подскажи, как можно их ID' фицировать с растояния 40 км ?.....
https://internetua.com/uploads/wysiwyg/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC/10072022/screenshot_1.webp
тому ще багато роботи для наших воінів на фронті 😕
Віримо ЗСУ І перемога буде за нами 👍🏼👍🏼👍🏼
вбито ~43.400
поранено ~130.200
взято в полон ~1.000
У відсотках
призначено для вторгнення - 190.000
91.9%
у збройних силах РФ - 900.000
19.4%
ще є резерв мобілізації кримінальників з тюрем та таборів, та напівмаргінального населення з ************* глубінок. Деякі найбідніші регіони кацапії формуют по два, три, а то і чотири місцевих батальйони довбойобів. Плюс сюди старі кадри лугандонців, плюс нова хвиля наловлених мобіків.
Зокрема, в м. Москва та ряді інших великих міст країни фіксуються випадки, коли місцеві військові комісаріати, "у тісній співпарці" із співробітниками російської поліці, наполегливо пропонують громадянам Узбекістану, Киргизстану та Таджикістану підписати контракт на проходження військової служби у лавах зс рф.
Головним мотивом, якій за думкою представників органів комплектування зс рф, повинен спонукати громадян Середньоазійських країн до такого роду дій є - можливість здобути в подальшому російське громадянство, а також отримати суттєву грошову винагороду.
На сьогоднішній день загальна кількість громадян цих країн, зголосившихся поступити на військову службу по контракту до лав зс рф, не перевищує 1500 осіб (по Москві та Московської обл)
Не знаю , хто там складає і пише тексти коментарів на сторінці Залужного у фейсбуці , але їх пише якийсь бовдур , однозначно . Не розумію - навіщо треба писати так туманно , чому не використовувати прості і зрозумілі слова . ? Ще б написав китайськими ієрогліфами .
но свиноцабак задвухсотили больше...!
@kosatkaorcus
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https://twitter.com/kosatkaorcus/status/1557630442999791617 11 авг.
Немецкий Stern пишет, что американские противорадиолокационные ракеты щёлкают путинские С-300 как семечки. Очевидно, с продажами С-300 на мировом рынке покончено навсегда - все же видят, что с ним происходит. Это военно-технический и геополитический провал.
То есть на эти 40 тысяч потерь было плюс 120 тысяч госпитальных, из которых половина получила разную степень инвалидности разных групп. Из гопитальных в строй возвращаются очень немногие кадровые, кто не хочет терять жилье, не дослужив пару лет.
Приблизительные цифры можно смотреть здесь: https://minusrus.com/
Астаоавіста. Люськи
Що таке "розгромлена"? Якщо знищена - це одна річ, якщо "розгромлена", то зовсім інше поняття. Розгром - Повна поразка кого-, чого-л. Тобто ну поразка, але супротивник зберіг частину особового складу підрозділів ЗС РФ та техніці , які підвергнулися поразці, поповнив, та знову направив до бойових дій. Якось це сумно звучить. Так орків ніколи не перемогти. Я хотів би чути не розгромлено, а знищено. Звісно і не п'яту частину, а значно більше.
160 тис. × 5 = 800 тис. орків залучено до бойових дій в Україні.
Все правильно?
І так, найголовніше - копії телеграми відправ у "Грінпіс", "Спортлото", рептілоїдам і особисто Греті Тумблєр.
опаздав на поезд. By the way, Валерий Залужный лучший военный
стратег в Европе. Прикиньте сколько складов с боеприпасами,
москалюки уничтожили за 8 лет. Дважды Чехия, Болгария и 3-4
раза в Украине. Теперь скажите, как ВСУ без снарядов и орудий
могли противостоять ордынско-фашисткой армаде.
Большинство украинских потерь, от артилерии. То что ВСУ выстояло
в мае-июне, это подвиг на уровне Азовцев.
были замечены полковники от ФСБ Петров и Баширов.
(Поклоники Скрипалей) И в Украине, и в Европе склады содержали
артилерийские снаряды. Шушара готовила захват Украины
с 2005 года. И бабла и возможностей у рашенковцев было до фига.
Что же касается того же Залужного, то в Совдепе была пiсенька:
Я тебя слепила, из того, что было... Когда твои войска
на передовой под шквальным огнём, а что бы ответить
этим уродам, надо экономишь даже rounds of ammunition...
Это только на картине Дейнеки, матросики против фашистов шли
почти безоружные... Життя - iнша справа, хлопчику.
Мордор манипулирует пропагандой для Украины день и ночь.
На Петрика можно повесить до фига собак, но уничтожать
снаряды для своей армии - перебор!
Крысы Труплера...дупло не слипнется от СкреПОНОСа?🤣
Треба зробити все можливе, щоб берегти його, а то кроти при владі дуже безжалісні до нього.
Слава Україні, Героям слава!
Момент истины / Отечество в опасности! // №293 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ
"По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным".
YouTube канал "МОЛНИЯ" - https://cutt.ly/m-YT
командир добровольчого підрозділу "Санта"
Більше 20-ти днів ми вигрібаємо безнаказано. У мене вже немає слів, аби описати це пекло, аби передати всю ступінь розпачу, коли в ефірі позиції волають про хоч якусь підтримку.
Коли ворожі танки, САУ, БМки день в день виходять на одні і ті самі позиції, втупу розбирають нас, вкатують в бетон і асфальт не бійців ЗСУ, а ваших синів, батьків, чоловіків, роблять із них фарш, який і винести не можна… А ми не можемо їх дістати.
****, як почути в ефірі: ми усі 300-ті, будемо триматися, але дайте хоч на заборону!!! Мужики, хоч якось наваляйте, ми не витримуємо!!!
Хто може організувати зустріч з Залужним? (Хоч позначте його тут, хто може)
Я розумію, що це не панацея - вчора бачив мапу ГШ, де навіть приблизно не співпадають теперішні позиції та сіряки…
Ми будемо триматися, але нам потрібна допомога. Ми навіть розуміємо, що зараз всюди гаряче, але ж один байрактар, який один день попрацює в наших інтересах, дасть нам можливість втримати не цю територію, а шматок нашої вкрай важливої стратегічно землі.
Втримати неймовірною кров'ю 21-го бату "Сармат", Ведмединого 3-го бату 80-ки, Гонтиними, Грека бійцями, нашими хлопцями.
Скільки разів я чув ці слова: Нам Потрібна Допомога! І кожного разу вони закінчувалися страшними втратами.
В Пісках цього точно можна уникнути, якщо зараз відреагувати на ці прості три слова:
Нам Потрібна Допомога!
Назвать Ермака агентом Кремля, или Патрушева - агентом ЦРУ,
Well, надо иметь... воображение.
К стати, любители истории меня поправят. Был такой Рудольф Гесс.
Не последний человек в гитлеровской Германии. Тав вот в начале
Мая 41 года, он полетел в Англию для переговоров.
План Барбаросса, должен был начаться вот-вот. Нейтрализовать
Англию надо было, во что бы то не стало. Всё пошло не так.
За день то приземления Рудольфика в Шотландии, немцы
бомбили Англию безпросветно. И вместо переговоров Гесса,
заключили в тюрьму, а Гитлер так вообще отмазался от своего
другана вчистую. Но никто не додумался назвать Гесса,
английским шпионом. Хотя это и спасло его жизнь от петли
в Нюрнберге. Провёл в заключении больше 50 лет....
Иногда для спасения людских жизней, нужно договаривоться
с Дьволом. Чем Патрушев не подходит на эту роль?