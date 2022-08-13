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Новини
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Ініціативу влади про 10% імпортний збір необхідно "збити на старті", - Железняк

железняк

Нардеп Железняк: контрабанда та проблеми для внутрішнього виробника - результати запровадження 10% мита на валюту.

Запровадження додаткового імпортного збору 10% на валютні операції принесе тільки додаткові проблеми для української економіки. Таку думку висловив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу зазначу, що особисто я не підтримую ініціативу та буду працювати над тим, щоб вона не була ухвалена. Сенсу і логіки в ініціативі я не бачу. Більше того, я не думаю, що це матиме позитивний ефект навіть на платіжний баланс. Економічно ж точно зробить гірше: внутрішнього виробника не підтримає, до того ж тих, хто взагалі не використовує імпорт, дуже мало. Натомість додаткові 10% для імпортних операцій дуже збільшать попит на готівку і, звичайно, підштовхнуть зростання обсягів контрабанди", - підкреслив він.

За словами нардепа, пропозиція запровадити 10% мита на імпорт прийшла від НБУ. Вона знайшла підтримку в Офісі президента (заступником по економіці Ростиславом Шурмою). Розробити та виступити ініціатором законопроєкту доручили Кабінету міністрів. Відповідно, головні стейкхолдери зараз — це ОП та КМУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ICC виступає проти впровадження 10% збopy на валюту для купівлі імпортних товарів: це зупинить українську промисловість

Фінального тексту законопроєкту поки не існує. Всі деталі зараз — на рівні обговорення. Наразі нкзрозуміло, чи знайдуться у Верховній Раді голоси доя прийняття такого рішення.

"Сама по собі ініціатива — ще один крок у непослідовній політиці щодо імпорту. Спочатку запровадили "критичний імпорт" — потім вихолостили до 90% від всіх позицій. Спочатку скасували всі митні збори та ПДВ (що дуже допомогло імпорту зайти на ринок) — потім повернули збори. Декларують бажання зменшити імпорт, але утримують низький офіційний курс на рівні 29 грн/дол.", - сказал Железняк.

Автор: 

імпорт (2642) податки (3883) збір (344) Железняк Ярослав (564)


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Топ коментарі
+25
І знову оХвіс дерьмака.
Ви в своєму розумі, депутати, що це за орган такий? На якій підставі він керує країною?
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13.08.2022 20:00 Відповісти
+14
Зеленая саранча у власти,стихийное бедствие для страны.Не уничтожим,сожрут все!
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13.08.2022 20:10 Відповісти
+13
Збити потрібно засранЦева

І не на старті а в голову
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13.08.2022 20:00 Відповісти
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І знову оХвіс дерьмака.
Ви в своєму розумі, депутати, що це за орган такий? На якій підставі він керує країною?
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13.08.2022 20:00 Відповісти
Збити потрібно засранЦева

І не на старті а в голову
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13.08.2022 20:00 Відповісти
З ТТ.
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13.08.2022 20:00 Відповісти
Тільки не в спину.
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13.08.2022 20:02 Відповісти
Ворога треба бачити в лице.
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13.08.2022 20:04 Відповісти
хоч з арбалету..поф з чого
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13.08.2022 20:37 Відповісти
Зеленая саранча у власти,стихийное бедствие для страны.Не уничтожим,сожрут все!
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13.08.2022 20:10 Відповісти
Зелена? Кажиш? Так.
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13.08.2022 20:14 Відповісти
"знайшла підтримку в Офісі президента (заступником по економіці Ростиславом Шурмою)"
ясно-понятно. это пид..аса мы знаем и помним (как и его папашу)!
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13.08.2022 20:16 Відповісти
Спочатку уряд самокатчика розпочав руйнування економіки країни, але, як і всі "зелені", робив це не професійно. Потім прийшов шмига і понеслась! Занепад економіки розпочався до епідемії ковіду, але все почали списувати саме на нього. Потім були вигрібання з місцевих та військового бюджетів на "велике крадівництво" і перекладання відповідальності на місцеві органи влади з пустою казною. Тепер все списують на війну, але продовжують руйнування економіки в ручному режимі.

До речі: уряд шмигаля повинен був бути розпущеним через 3 місяці після створення бо не мав програми уряду (відповідно до законів України). Та й до цих пір не має.

Зате незаконний розпуск ВРУ влітку 2019-го "регіональний" КС назвав конституційним бо така була "хотєлка".
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13.08.2022 20:20 Відповісти
Я за ініціативу під час воєнного стану обмежити зарплати депутатам і офісу президента до мінімальної зарплати, різницю віддати на користь ЗСУ
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13.08.2022 20:28 Відповісти
Размечтался! Этого никогда не дождемся, даже если война будет 3 года длиться...
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13.08.2022 20:36 Відповісти
Зеленая плесень в мирное время придумывала уму непостижимое. А сейчас в военное время они и что-то пострашнее придумают. 10% налог это только цветочки, война все спишет...
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13.08.2022 20:33 Відповісти
налог на їх офшори та бізнес..оті кварталканали, через які вони бабло відмивають і виводять..

видно ж все - можна саджати керівників і власників тих компаній, що на зелених каналах крутять рекламу..

то є легалізований хабар..а по рахункам і офшори всі з прокладками знайдуться..
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13.08.2022 20:41 Відповісти
Невже слугам все одно що кидаються в усі сторони в пошуку чим іще Україну принизити. Слуги не того народу
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13.08.2022 20:56 Відповісти
У вчинках влади марно шукати логіку
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13.08.2022 21:15 Відповісти
ГОЛОВНІ ВОРОГИ УКРАЇНИ :

1) Зе актор
2) дЄрмак

Всі інщі на підхваті і з часів Януковоща, нічого нового
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13.08.2022 23:19 Відповісти
 
 