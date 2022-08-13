Ініціативу влади про 10% імпортний збір необхідно "збити на старті", - Железняк

Нардеп Железняк: контрабанда та проблеми для внутрішнього виробника - результати запровадження 10% мита на валюту.

Запровадження додаткового імпортного збору 10% на валютні операції принесе тільки додаткові проблеми для української економіки. Таку думку висловив народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу зазначу, що особисто я не підтримую ініціативу та буду працювати над тим, щоб вона не була ухвалена. Сенсу і логіки в ініціативі я не бачу. Більше того, я не думаю, що це матиме позитивний ефект навіть на платіжний баланс. Економічно ж точно зробить гірше: внутрішнього виробника не підтримає, до того ж тих, хто взагалі не використовує імпорт, дуже мало. Натомість додаткові 10% для імпортних операцій дуже збільшать попит на готівку і, звичайно, підштовхнуть зростання обсягів контрабанди", - підкреслив він.

За словами нардепа, пропозиція запровадити 10% мита на імпорт прийшла від НБУ. Вона знайшла підтримку в Офісі президента (заступником по економіці Ростиславом Шурмою). Розробити та виступити ініціатором законопроєкту доручили Кабінету міністрів. Відповідно, головні стейкхолдери зараз — це ОП та КМУ.

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Фінального тексту законопроєкту поки не існує. Всі деталі зараз — на рівні обговорення. Наразі нкзрозуміло, чи знайдуться у Верховній Раді голоси доя прийняття такого рішення.

"Сама по собі ініціатива — ще один крок у непослідовній політиці щодо імпорту. Спочатку запровадили "критичний імпорт" — потім вихолостили до 90% від всіх позицій. Спочатку скасували всі митні збори та ПДВ (що дуже допомогло імпорту зайти на ринок) — потім повернули збори. Декларують бажання зменшити імпорт, але утримують низький офіційний курс на рівні 29 грн/дол.", - сказал Железняк.