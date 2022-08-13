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Новини Окуповані території
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Окупанти в Криму знесли СТО, де відмовилися обслуговувати військовий автомобіль росіян, - Чубаров

чубаров

Окупанти в Криму знесли СТО кримських татар, де раніше відмовилися обслуговувати військовий автомобіль росіян.

Про це розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Всі пам'ятають цю нашумілу історію нещодавно в окупованому Криму, коли на станції технічного обслуговування (СТО) відмовилися обслуговувати військовий автомобіль російських окупантів. Власниками та працівниками цієї СТО були кримські татари. Подія набула широкого резонансу не лише в окупованому Криму, а й за його межами. Днями зазначену СТО було знесено російськими окупантами внаслідок сфальшованих даних нібито про незаконність її будівництва", - розповів він.

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Чубаров додав, що після звільнення Криму від російських окупантів винних у незаконному знесення СТО покарають, а її власники отримають компенсацію "за рахунок окупантів і стукачів".

Автор: 

Крим (14189) Чубаров Рефат (565) СТО (13) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+25
"вторая армия мира" переключилась на борьбу с СТО
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13.08.2022 21:15 Відповісти
+9
Люди не стали лагодити рашистську техніку і поплатились своїм маленьким бізнесом і роботою.
Але натомість зберегли самих себе у війні з пітьмою.
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13.08.2022 21:36 Відповісти
+6
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13.08.2022 22:41 Відповісти
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"вторая армия мира" переключилась на борьбу с СТО
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13.08.2022 21:15 Відповісти
Та нічого не буде рашистам. Такими темпами. Власники СТО вже помруть від старості.
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13.08.2022 21:17 Відповісти
Може нарешті щось почне прискорюватись.
Прослухайте - БОМБА! Все чітко по поличкам на самий "хлопський розум":
https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ

Максимальний репост!
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13.08.2022 21:53 Відповісти
режим х..ла так расправляются со всеми кто будет против, поэтому народ и боится за свои жизни
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13.08.2022 21:21 Відповісти
і щоб не боятися за своє життя, треба з тим режимом боротися. Бо допоки він існує, ніхто не буде в безпеці, бували випадки що вони вбивали навіть рьяних ждунів русского міру. Просто так. Забави раді, або галочки. Вони відбиті, у них працює режим знищення, і вони нищитимуть все до чого дотягнуться і саміх себе.
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13.08.2022 21:27 Відповісти
Зробіт ім кукен -- квакен -- смузі в салон
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13.08.2022 21:24 Відповісти
Люди не стали лагодити рашистську техніку і поплатились своїм маленьким бізнесом і роботою.
Але натомість зберегли самих себе у війні з пітьмою.
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13.08.2022 21:36 Відповісти
Якісь ******** мене банят - несолідно
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13.08.2022 21:38 Відповісти
Бо ти чмо.
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13.08.2022 22:47 Відповісти
Горящии смолоскип ім в салон
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13.08.2022 22:09 Відповісти
В жопу своїй мамі заткни смолоскип,щоб більше куйні не плодила.
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13.08.2022 22:48 Відповісти
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13.08.2022 22:41 Відповісти
А у нас сьогодні газ
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13.08.2022 23:22 Відповісти
Десь в фейсбуке було написане Портновим , що треба зробити з патріотами . І зараз британські спецслужби підтвердили , що такий план у кацапів був по знищенню фізичному патріотів .
Тобто Портнов з групою підтримки це курирував у мацкві і ще списки состаляли патріотів.

Я ДО ЧОГО - Портнова хтось з України випустив (хто?) , но в України залишились його асистенти і їх потрібно знайти і знешкодити . Може цім займеться УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД ? Бо СБУ не зможе - їх самих треба через поліграф пропускати
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02.12.2022 11:53 Відповісти
Зе влада на створе аналогів Массаду, бо розуміють що стануть його першими цілями.
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02.12.2022 15:05 Відповісти
 
 