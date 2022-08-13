Окупанти в Криму знесли СТО, де відмовилися обслуговувати військовий автомобіль росіян, - Чубаров
Окупанти в Криму знесли СТО кримських татар, де раніше відмовилися обслуговувати військовий автомобіль росіян.
Про це розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Всі пам'ятають цю нашумілу історію нещодавно в окупованому Криму, коли на станції технічного обслуговування (СТО) відмовилися обслуговувати військовий автомобіль російських окупантів. Власниками та працівниками цієї СТО були кримські татари. Подія набула широкого резонансу не лише в окупованому Криму, а й за його межами. Днями зазначену СТО було знесено російськими окупантами внаслідок сфальшованих даних нібито про незаконність її будівництва", - розповів він.
Чубаров додав, що після звільнення Криму від російських окупантів винних у незаконному знесення СТО покарають, а її власники отримають компенсацію "за рахунок окупантів і стукачів".
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Але натомість зберегли самих себе у війні з пітьмою.
Тобто Портнов з групою підтримки це курирував у мацкві і ще списки состаляли патріотів.
Я ДО ЧОГО - Портнова хтось з України випустив (хто?) , но в України залишились його асистенти і їх потрібно знайти і знешкодити . Може цім займеться УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД ? Бо СБУ не зможе - їх самих треба через поліграф пропускати