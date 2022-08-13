Рашисти ввечері обстріляли Миколаїв, ракета розірвалась біля будинку, відомо про пораненого, - мер Сєнкевич
Війська РФ вдарили по Миколаєву, ракета рашистів розірвалась біля житлового будинку.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар13.08.2022 21:45 Відповісти Посилання
+3 Ziu Zou
показати весь коментар13.08.2022 21:49 Відповісти Посилання
+2 vitaliymkua
показати весь коментар13.08.2022 22:08 Відповісти Посилання
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Ось тому ти, хворобливе, і смокчеш у всіх гілках замість спілкування. Все, дійсно набрид.