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Новини Війна
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Рашисти ввечері обстріляли Миколаїв, ракета розірвалась біля будинку, відомо про пораненого, - мер Сєнкевич

миколаїв

Війська РФ вдарили по Миколаєву, ракета рашистів розірвалась біля житлового будинку.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ворог обстрілював з артилерії Миколаїв та громади, одна людина загинула, - Кім

Автор: 

Миколаїв (1816) обстріл (29195) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+5
было б хорошо если б ты свое говно оставил при себе
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13.08.2022 21:45 Відповісти
+3
у всех бывают просчеты и неприятности, это у тебя на диване не бывает
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13.08.2022 21:49 Відповісти
+2
О, кумедна "миколаївська" істотка. Не обтяжуй себе відповіддю, блазень. ходи здорове, хай щастить.

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13.08.2022 22:08 Відповісти
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Шо ж за люди такі недороблені
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13.08.2022 21:20 Відповісти
Стоило Киму тупо похвастаться и прилетело. Оно уже как-то "проспало" на работу.Лучше бы помалкивал
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13.08.2022 21:25 Відповісти
было б хорошо если б ты свое говно оставил при себе
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13.08.2022 21:45 Відповісти
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13.08.2022 21:47 Відповісти
Чему хлопаешь, клоун "с лесков"? Разрушенному зданию ОГа иили сегодняшнему "прилету"?
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13.08.2022 22:03 Відповісти
О, кумедна "миколаївська" істотка. Не обтяжуй себе відповіддю, блазень. ходи здорове, хай щастить.

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13.08.2022 22:08 Відповісти
Тупой рогуль. Ты географию Лесков выучил, имбицил?
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13.08.2022 22:11 Відповісти
В чем гомно? В том что ты зеленый дятел?
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13.08.2022 22:05 Відповісти
у всех бывают просчеты и неприятности, это у тебя на диване не бывает
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13.08.2022 21:49 Відповісти
Ты слышало, чтобы глава Одессы так пиарился? Или Харькова? Понабирали долбодятлов в "СН" и пошла клоунада. Где твой Ким был в фыеврале?
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13.08.2022 22:07 Відповісти
Не зважайте, воно токсичне як кацап!
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13.08.2022 22:12 Відповісти
То что ты пытаешься общаться украинской и обвешался буквами как дешевый лузер не делает тебя ни умным, ни гражданином. Именно про таких как ты и сказал Шевчук "Родина не жопа президента" , а тем более какого-то залетного шута. Но для дураков, типа тебя, пациента Сапетни, самое то. Ну а общаться с дегенератами бесполезно
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13.08.2022 22:25 Відповісти
Ну а общаться с дегенератами бесполезно

Ось тому ти, хворобливе, і смокчеш у всіх гілках замість спілкування. Все, дійсно набрид.
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13.08.2022 22:35 Відповісти
шелупонь. тебян очью не прикукурило? Надеюсь что нет, а то задницу Киму лизать будет, если не ты зеледаун
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14.08.2022 10:39 Відповісти
 
 