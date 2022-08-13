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Вибухи в Мелітополі мали два епіцентри: поруч з військкоматом і у лісопарку, де була техніка окупантів, - мер Федоров

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Внаслідок вибухів, які чули мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, уражені два об’єкти російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Нагадаємо, вибухи у місті пролунали приблизно о 15:40.

"Вибухи мали 2 епіцентри. Перший – поруч з міським військкоматом і зараз нижня частина міста повністю перекрита. Туди нікого не пропускають. Другий – мелітопольський лісопарк дорогою до Запоріжжя. Чітко повідомляли, що до лісопарку звозили велику кількість техніки. Зараз точно невідомо, що постраждало, але точно уразили ворожі позиції", – розповів мер.

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Федоров додав, що, мешканцям тимчасово окупованого Мелітополя вкрай складно, оскільки вони перебувають у масштабних депресивних обставинах та небезпеці. "Лише 10% готові сказати росіянам зі зброєю, що можуть підтримати РФ", - сказав він.

Він зазначив, що є випадки, коли колаборанти хочуть заробити на агітації за окупантів, але не знаходять підтримки. Мер заявив, що РФ не може анексувати частину Запоріжжя, навіть спираючись на свої закони, оскільки люди просто не прийдуть на псевдореферендум.

Крім цього, Федоров сказав, що триває "полювання" на колаборантів, яке оголосив спротив. Він нагадав, що вже підірвали штаб "Єдиної Росії" та фейковий сервісний центр, де розташували видачу несправжніх водійських посвідчень і номерних знаків.

"Також підірвали одного з основних пропагандистів. Є безліч випадків у Мелітопольському районі, де навіть виселили колаборантів і відправили "на відпочинок" до лікарні. Тому "полювання" продовжується на всіх, хто сприятиме проведенню "референдуму", – сказав мер.

Автор: 

ліквідація (4081) Мелітополь (773) знищення (7571) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+25
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13.08.2022 21:26 Відповісти
+13
бо ми дуже добрі до суддів, які добрі до виродків що вбивають нашіх людей.
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13.08.2022 21:34 Відповісти
+8
Партизани і є суддями і виконавцями вироків над нашими ворогами. В Польші під час другої Світовою існувала підземна Держава. Вони мали все що мусить мати справжня держава. Суд заочно вирок виніс, виконавці виконали і все. І то під повною окупацією.
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13.08.2022 21:32 Відповісти
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13.08.2022 21:25 Відповісти
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13.08.2022 22:09 Відповісти
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13.08.2022 21:26 Відповісти
Партизани і є суддями і виконавцями вироків над нашими ворогами. В Польші під час другої Світовою існувала підземна Держава. Вони мали все що мусить мати справжня держава. Суд заочно вирок виніс, виконавці виконали і все. І то під повною окупацією.
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13.08.2022 21:32 Відповісти
бо ми дуже добрі до суддів, які добрі до виродків що вбивають нашіх людей.
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13.08.2022 21:34 Відповісти
великолепно! или прєлесно!!!
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13.08.2022 21:26 Відповісти
А почему Федоров не возглавил подпольный горком партии " Слуга народа" в Мелитополе? Или сидеть на Печерских холмах не так опасно?
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13.08.2022 21:34 Відповісти
не на часі в Ужгороді краще
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13.08.2022 21:46 Відповісти
Удачи 🍀👍 нашим партизанам ‼️🙏🙏🙏❤️💙💛Слава ЗСУ‼️
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13.08.2022 21:53 Відповісти
Гиркинд (Стрелков) вероятно задержан в Крыму.
Сообщают, что он хотел попасть в Херсон.

https://t.me/box_of_pandora/21080
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13.08.2022 21:37 Відповісти
Стрижка и отсутствие усов связанно с тем, что Гиркинд использовал паспорт «прикрытия» на имя Сергея Рунова, который он использовал во время службы в фсб.
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13.08.2022 21:39 Відповісти
Да не эпицентр, а центр, сколько можно говорить. Эпицентр - это проекция на земную поверхность центра взрыва, который произошел под землей или в воздухе
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14.08.2022 07:38 Відповісти
 
 