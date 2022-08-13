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В Енергодарі через російські катівні пройшло вже більше тисячі людей, - мер Орлов

енергодар

У тимчасово захопленому ворогом Енергодарі на Запоріжжі через російські катівні з квітня пройшло більше тисячі людей.

Про це сказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Через ці катівні пройшло вже більше тисячі осіб, за скромними прикидками", - зазначив Орлов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни стріляють в бік Запорізької АЕС. Не виходьте на вулицю, - мер Енергодара Орлов

За його словами, у декого з тих, кого загарбники зрештою відпустили, є вогнепальні поранення, в інших - ушкодження різних частин тіла з травматичної зброї. В самому Енергодарі й за містом є кілька катівень, де на викрадених українців чинять психологічний і фізичний тиск. Викрадають, як правило, людей з проукраїнською позицією або адміністративний та керівний персонал міста і Запорізької атомної електростанції, яких хочуть схилити до співпраці.

Наразі, за інформацією мера, загарбники утримують до сотні заручників. Утім точну кількість викрадених людей встановити неможливо, оскільки їхні родичі не завжди повідомляють про це зі страху ще більше нашкодити.

Автор: 

армія рф (17833) окупація (6751) Орлова Юлія (6) воєнні злочини (1877) Енергодар (264)


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Топ коментарі
+7
Це до Люсі Арестовича і його шефа питання. Вони там трохи про@бали. Можемо тільки уявляти, що відбувається в Херсоні, Мелітополі, Бердянську, обох Каховках і Таврійську...
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13.08.2022 22:29 Відповісти
+6
фашистські потвори. сдохни *****.
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13.08.2022 22:19 Відповісти
+6
Ти порівняв ЗСУ зразка 2014 року, які залишились після Яника і його міністрів - громадян РФ, і ЗСУ зразка 2019 року, "недиванний експерт"?
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13.08.2022 22:47 Відповісти
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фашистські потвори. сдохни *****.
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13.08.2022 22:19 Відповісти
Це до Люсі Арестовича і його шефа питання. Вони там трохи про@бали. Можемо тільки уявляти, що відбувається в Херсоні, Мелітополі, Бердянську, обох Каховках і Таврійську...
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13.08.2022 22:29 Відповісти
Ти порівняв ЗСУ зразка 2014 року, які залишились після Яника і його міністрів - громадян РФ, і ЗСУ зразка 2019 року, "недиванний експерт"?
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13.08.2022 22:47 Відповісти
ооо, упороте зеленомозге проснулось.....
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13.08.2022 22:59 Відповісти
При чому почали про@бувати з першого дня, коли цей у.бок став презом.

Ну, або після Оману, де йому показали його оргії на ********* і сказали, що робити.
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13.08.2022 23:02 Відповісти
А чого уявляти? Зайди на ютуб та позирь як замордована вата в тiх мiстах, на 9 травня, з прапорами свої катів з піснями вулицями гуляє з криками: "як ми цього чекали!"
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14.08.2022 08:56 Відповісти
Так выглядит мир (лишь бы не стреляли), который нам некоторые навязывают.
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13.08.2022 22:32 Відповісти
ой, а чим "дарагіє" енергоградці думали???? якщо в центрі міста стоїть знак 1941-1945 "пабєда" (2012-й якшо що)- ну то не нарікайте на "ашвабадітєлєй". жріть суки, не вдавіться
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13.08.2022 22:33 Відповісти
Щоб ти вдавався свої язиком. Підар!
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13.08.2022 23:20 Відповісти
Зато русня не боится плена. На пример парамошкин такой был на интервью у Золкина, а потом вернулся домой и ****** всякое. русня думает что в украинском плену как в галимом пионерском лагере.
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14.08.2022 07:05 Відповісти
послати туди квартал 95 з концертами
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14.08.2022 08:13 Відповісти
Итог после того, как зеленая банда сняла войска с южного направления. Договорняк с Зеленским был - воду и электроэнергию в Крым.
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14.08.2022 08:53 Відповісти
Катівні камери то для вати може і добре, хоча тортури не підтримую. Що погано? Вати в тому ж Енергодарі, Миколаєві, Херсоні, набагато більше бандерівців. Позавчора, генерал Дмитро Марченко, відзвітував,що за добу облави, в Миколаєві, було затримано 400!!! прихильників окупантів. Когось радує? Мене нi, Наочний приклад, що вати там значно переважна більшість
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14.08.2022 09:19 Відповісти
 
 