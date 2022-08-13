В Енергодарі через російські катівні пройшло вже більше тисячі людей, - мер Орлов

У тимчасово захопленому ворогом Енергодарі на Запоріжжі через російські катівні з квітня пройшло більше тисячі людей.

Про це сказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Через ці катівні пройшло вже більше тисячі осіб, за скромними прикидками", - зазначив Орлов.

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За його словами, у декого з тих, кого загарбники зрештою відпустили, є вогнепальні поранення, в інших - ушкодження різних частин тіла з травматичної зброї. В самому Енергодарі й за містом є кілька катівень, де на викрадених українців чинять психологічний і фізичний тиск. Викрадають, як правило, людей з проукраїнською позицією або адміністративний та керівний персонал міста і Запорізької атомної електростанції, яких хочуть схилити до співпраці.

Наразі, за інформацією мера, загарбники утримують до сотні заручників. Утім точну кількість викрадених людей встановити неможливо, оскільки їхні родичі не завжди повідомляють про це зі страху ще більше нашкодити.