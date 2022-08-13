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Новини Санкції проти Росії Війна
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Відповіддю на обстріли ЗАЕС військами РФ мають бути санкції проти атомної галузі Росії, - Зеленський

На постійні обстріли території Запорізької АЕС російськими окупантами та ядерний шантаж має бути потужна реакція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь. І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає в цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Це обов’язково буде", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував українським енергетикам, які підтримують стабільну роботу енергосистеми України та самої Запорізької станції.

Також дивіться: Кожен військовий РФ, який стріляє по ЗАЕС, стає особливою мішенню для нашої розвідки, спецслужб та армії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) росія (66070) санкції (12113) атомна енергетика (513)


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Топ коментарі
+14
Польська Gazeta Vyborca у суботньому номері назвала Залужного "першим отаманом України"
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13.08.2022 22:32 Відповісти
+10
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13.08.2022 22:42 Відповісти
+3
іпать долборєз керує в такий час...
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13.08.2022 22:35 Відповісти
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ніякої немає..
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13.08.2022 22:40 Відповісти
Игоря Гиркина задержали в Крыму.
Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который еще до недавнего времени как мог критиковал российскою власть и военное командование РФ, решил отправиться на фронт и воевать на стороне оккупантов. Он даже попытался перевоплотиться и сбрил усы. Его задержали в Крыму. Он утверждал, что будет защищать Россию, но ему не поверили и задержали.
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14.08.2022 00:13 Відповісти
Не брешіть. Нема в Києві рашистської нерухомості. Її конфіскували ще в 14-18 їх роках
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13.08.2022 22:40 Відповісти
Це Ви кому хочете довести?
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13.08.2022 22:50 Відповісти
Є і дуже багато. В основному все переоформлено на підставних., яких дуже легко взяти за дупу, але "чомусь" влада цього не робить.
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13.08.2022 22:56 Відповісти
Вова, кто "*****..ал" Перекоп?

может уже "на часі" ?
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13.08.2022 22:52 Відповісти
Польська Gazeta Vyborca у суботньому номері назвала Залужного "першим отаманом України"
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13.08.2022 22:32 Відповісти
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13.08.2022 22:42 Відповісти
Можна уявити як буде лютувати Боневтік. А він тоді хто?
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13.08.2022 22:50 Відповісти
спокійно, БоНеВтик призначений "Черчилем"
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13.08.2022 22:55 Відповісти
Правильно, бо гетьман вже є
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13.08.2022 23:17 Відповісти
Так точно,кеп!!! Мають...
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13.08.2022 22:34 Відповісти
іпать долборєз керує в такий час...
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13.08.2022 22:35 Відповісти
В марте 2022 года, президент США Джозеф Байден заявил о запрете поставок энергоресурсов из России, но поставок урана этот запрет не https://versia.ru/click/?https://www.gazeta.ru/business/2022/03/11/14620153.shtml коснулся . Как сообщило агентство Reuters, против санкций на поставки ядерного топлива выступили американские энергетические компании Duke Energy и Exelon, а также Институт атомной энергетики США. По данным Bloomberg, в 2020 г. 23% используемого на американских АЭС урана поставлялось из России.

В начале марта правительство РФ рассматривало возможность прекращения поставок урана, в качестве ответной меры на действия США. Александр Новак об этом говорил в Госдуме 21 марта. Американская урановая промышленность, включая добычу и обогащение урана, находится в сильной зависимости от внешних поставок. Половина ядерного топлива поставляется из России, Казахстана и Узбекистана. Собственного производства урана у США сейчас нет. И было бы очень заманчиво нанести ответный удар Америки через поставки ядерного топлива.

Но https://versia.ru/click/?https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/21/914527-pravitelstvo-eksport-urana объем поставок Росатома в США - 18 300 т в год, и быстро найти альтернативу такому рынку невозможно, даже если выйти на азиатский рынок (весь Китай потребляет 11 000 т в год). Потеря американского рынка означает потерю около $300 млн ежегодно, а с учетом постоянно растущей цены на обогащенный уран, эта цифра постоянно увеличивается. В сегодняшней ситуации, отказ от контрактов с США, будет серьезным ударом по российской экономике.https://versia.ru/pochemu-rosatom-prodolzhaet-loyalno-obespechivat-***********-ssha-uranom
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13.08.2022 22:38 Відповісти
Здав гамузом увесь південь, а тепер волає про санкції.
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13.08.2022 22:41 Відповісти
Крим на півночі?
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13.08.2022 22:44 Відповісти
Не чіпайте Крим. То інше.
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13.08.2022 22:52 Відповісти
Чому це "iнше"?
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13.08.2022 23:15 Відповісти
Тому до " ета другоє".
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13.08.2022 23:29 Відповісти
то ще й пройоб Київщини згадали ?

не могли перекрити 2 (дві ) дороги через ліси із Білорусі на Київ
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13.08.2022 22:59 Відповісти
Одна дорога входу була-через Чорнобиль,потім розділились.Хоч на Стоянці міст догадались підірвати.Кацапи в Білогородці по валах покатались.Зате в Гостомель зайшли,як таргани.
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13.08.2022 23:26 Відповісти
Купи собі глобус.
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13.08.2022 23:19 Відповісти
В каком суде ты с Ермаком будешь отвечать ,желательно в суде ЛинЧа.
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13.08.2022 22:46 Відповісти
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13.08.2022 22:48 Відповісти
це зрозуміло, а санкціії проти тих хто ****** "нє нагнєтайтє" будуть чи тим істотам все можна ?
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13.08.2022 22:59 Відповісти
Да такое складывается впечатление что сытому Западу это всё до лампочки.
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13.08.2022 23:02 Відповісти
Які санкції?
Пошкджено один енергоблок АЕС.
Виведена з користування пожарна система АЕС.
Що ті санкції все відремонтують?
Кацапів потрібно травити на тій станції.
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13.08.2022 23:14 Відповісти
А погрозити раздовбати Курську АЕС у відповідь що заважає, Дерьмак?
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13.08.2022 23:16 Відповісти
Потрібно ізолювати їх від людського життя а не санції
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13.08.2022 23:36 Відповісти
Ответом должен стать ультиматум, чтоб в течение 24 часов орки покинули территорию станции, в противном случае - прямой удар союзной авиацией по всей оккупированной территории. Денька три поутюжить и этого будет достаточно!
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14.08.2022 00:18 Відповісти
***** санкции не напрягают, как и всю его мразь, не нужно себя этим тешить. только уничтожение утилизация . Мы не могли ее защитить, санкции не вернут. В этой твари в руках ядерная кнопка ,которая стоит на Украине.
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14.08.2022 00:23 Відповісти
Письдобол Оманский!
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14.08.2022 01:45 Відповісти
таки да

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14.08.2022 02:20 Відповісти
Гарна косоворотка, а балалайка де?
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14.08.2022 07:26 Відповісти
Сам тільки те і робить що розповідає що треба іншим зробити Попробуйте самі щось зробити може вийде
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14.08.2022 08:14 Відповісти
Зеля змужнів, вказує, які кому санкції вводити))) цікаво, він знає, що 80% урану, США купують в Раші і Казахстані? Причому більше в Раші. Цей придурок розуміє, що він закликає США, вiдмовитись від ядерної енергії, а може i частини зброї. Свого виробництва (сировини) збагаченого урану, у США немає. Зеля дурник У Раші є куди подіти уран., їх АЕС є в Китаї, Єгипті, Угорщині, Бангладеш, , будуються в Туреччині, і Фінляндії
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14.08.2022 09:43 Відповісти
 
 