Відповіддю на обстріли ЗАЕС військами РФ мають бути санкції проти атомної галузі Росії, - Зеленський

На постійні обстріли території Запорізької АЕС російськими окупантами та ядерний шантаж має бути потужна реакція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь. І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає в цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Це обов’язково буде", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував українським енергетикам, які підтримують стабільну роботу енергосистеми України та самої Запорізької станції.

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