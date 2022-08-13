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Відповіддю на обстріли ЗАЕС військами РФ мають бути санкції проти атомної галузі Росії, - Зеленський
На постійні обстріли території Запорізької АЕС російськими окупантами та ядерний шантаж має бути потужна реакція.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
"Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь. І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає в цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Це обов’язково буде", - наголосив глава держави.
Зеленський подякував українським енергетикам, які підтримують стабільну роботу енергосистеми України та самої Запорізької станції.
Топ коментарі
+14 Patrick Bond #214760
показати весь коментар13.08.2022 22:32 Відповісти Посилання
+10 Alexandr Lavrinenko
показати весь коментар13.08.2022 22:42 Відповісти Посилання
+3 Роман Пиляшенко #526483
показати весь коментар13.08.2022 22:35 Відповісти Посилання
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Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который еще до недавнего времени как мог критиковал российскою власть и военное командование РФ, решил отправиться на фронт и воевать на стороне оккупантов. Он даже попытался перевоплотиться и сбрил усы. Его задержали в Крыму. Он утверждал, что будет защищать Россию, но ему не поверили и задержали.
может уже "на часі" ?
В начале марта правительство РФ рассматривало возможность прекращения поставок урана, в качестве ответной меры на действия США. Александр Новак об этом говорил в Госдуме 21 марта. Американская урановая промышленность, включая добычу и обогащение урана, находится в сильной зависимости от внешних поставок. Половина ядерного топлива поставляется из России, Казахстана и Узбекистана. Собственного производства урана у США сейчас нет. И было бы очень заманчиво нанести ответный удар Америки через поставки ядерного топлива.
Но https://versia.ru/click/?https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/03/21/914527-pravitelstvo-eksport-urana объем поставок Росатома в США - 18 300 т в год, и быстро найти альтернативу такому рынку невозможно, даже если выйти на азиатский рынок (весь Китай потребляет 11 000 т в год). Потеря американского рынка означает потерю около $300 млн ежегодно, а с учетом постоянно растущей цены на обогащенный уран, эта цифра постоянно увеличивается. В сегодняшней ситуации, отказ от контрактов с США, будет серьезным ударом по российской экономике.https://versia.ru/pochemu-rosatom-prodolzhaet-loyalno-obespechivat-***********-ssha-uranom
не могли перекрити 2 (дві ) дороги через ліси із Білорусі на Київ
Пошкджено один енергоблок АЕС.
Виведена з користування пожарна система АЕС.
Що ті санкції все відремонтують?
Кацапів потрібно травити на тій станції.