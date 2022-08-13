Фінляндія значно скоротить видачу туристичних віз росіянам, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто
Не чекаючи рішення ЄС, влада Фінляндії вирішила сама значно ускладнити і скоротити видачу туристичних віз росіянам.
Влада Фінляндії готується запровадити нові обмеження щодо видачі віз громадянам Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Пекки Хаавісто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, у Фінляндії вже визначилися, як саме обмежать видачу віз росіянам.
"На практиці це (обмеження. - Ред.) буде означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п'ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, по навчанню, роботі, або з інших вагомих підстав", - пояснив Хаавісто.
Він зазначив, що нововведення дозволять значно уповільнити видачу віз громадянам РФ і вони є реалізованими на національному рівні. За його словами, таким чином, Фінляндія може сама обмежити видачу туристичних віз росіянам. При цьому Хаавісто зазначив, що росіяни як і раніше зможуть перетнути кордон Фінляндії з візою, виданою іншою країною Шенгенської зони.
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