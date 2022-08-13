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Новини Санкції проти Росії
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Фінляндія значно скоротить видачу туристичних віз росіянам, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

фінляндія

Не чекаючи рішення ЄС, влада Фінляндії вирішила сама значно ускладнити і скоротити видачу туристичних віз росіянам.

Влада Фінляндії готується запровадити нові обмеження щодо видачі віз громадянам Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Пекки Хаавісто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, у Фінляндії вже визначилися, як саме обмежать видачу віз росіянам.

"На практиці це (обмеження. - Ред.) буде означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п'ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, по навчанню, роботі, або з інших вагомих підстав", - пояснив Хаавісто.

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Він зазначив, що нововведення дозволять значно уповільнити видачу віз громадянам РФ і вони є реалізованими на національному рівні. За його словами, таким чином, Фінляндія може сама обмежити видачу туристичних віз росіянам. При цьому Хаавісто зазначив, що росіяни як і раніше зможуть перетнути кордон Фінляндії з візою, виданою іншою країною Шенгенської зони.

Автор: 

віза (736) росія (66070) Фінляндія (1329) візовий режим (362) Хаавісто Пекка (26)


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Нехай щастить...(українці зрозуміють)
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13.08.2022 22:59 Відповісти
Нехай кацапи на Таймир їздять .Туристи всрані.
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13.08.2022 23:02 Відповісти
Москальских свиней можна пускати лише на шашлики.
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13.08.2022 23:05 Відповісти
То для ЗЕлі. Справжні українці кацапів на органічне добриво пускають.
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13.08.2022 23:07 Відповісти
Накуй - це туди.
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13.08.2022 23:09 Відповісти
и теперь парашенцы смогут перезимовать лето только с радимых северных летних лагерях нового гулага.
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13.08.2022 23:28 Відповісти
пора уже давно прекратить въезд росиян в цивилизованные страны, и максимально изолировать эту раковую опухоль от мира.
Что бы понимать скорость, глубину и масштабы фашизации общества - вот вам фото новой формы студентов промышленно-художественного института мацквы


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14.08.2022 00:26 Відповісти
 
 