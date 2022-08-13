Фінляндія значно скоротить видачу туристичних віз росіянам, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

Не чекаючи рішення ЄС, влада Фінляндії вирішила сама значно ускладнити і скоротити видачу туристичних віз росіянам.

Влада Фінляндії готується запровадити нові обмеження щодо видачі віз громадянам Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Пекки Хаавісто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, у Фінляндії вже визначилися, як саме обмежать видачу віз росіянам.

"На практиці це (обмеження. - Ред.) буде означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п'ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, по навчанню, роботі, або з інших вагомих підстав", - пояснив Хаавісто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Європі за межами України можлива, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

Він зазначив, що нововведення дозволять значно уповільнити видачу віз громадянам РФ і вони є реалізованими на національному рівні. За його словами, таким чином, Фінляндія може сама обмежити видачу туристичних віз росіянам. При цьому Хаавісто зазначив, що росіяни як і раніше зможуть перетнути кордон Фінляндії з візою, виданою іншою країною Шенгенської зони.