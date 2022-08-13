Кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська рашистами зросла до 15 осіб, - ОВА
Внаслідок обстрілу Краматорська російським окупантами поранення дістали 15 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Донецькій ОВА.
"Троє загиблих, 15 поранених і понад 100 пошкоджених будинків - ще один воєнний злочин росіян на Донеччині. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних і продовжать це робити, поки зможуть. В області не залишилося абсолютно безпечних місць", - наголосили в обласній адміністрації.
Нагадаємо, 12 серпня російські окупанти вдарили по житловому масиву Краматорська балістичними ракетами з комплексу "Іскандер". Є поранені та загиблі серед мирного населення.
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