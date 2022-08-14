За добу на Херсонщині знищили три бази та три склади російських окупантів, - речник Одеської ОВА Братчук

Бази росіян знищені в Каховському та Генічеському районі Херсонщини, а також у Новій Каховці, поділився речник Одеської обласної військової адміністрації.

У Херсонській області знищено три бази і три склади боєкомплектів російських окупантів. Про це в повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він зазначає, що сьогодні продовжено "демілітаризацію орди".

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"Бази - 3: Каховський район, Нова Каховка, Генічеський район. Херсонщина: склади БК - 3: Нова Каховка, Генічеський район, Бериславський район", - повідомив він. При цьому додав, що інша інформація уточнюється.