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Новини Війна
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За добу на Херсонщині знищили три бази та три склади російських окупантів, - речник Одеської ОВА Братчук

ліквідація

Бази росіян знищені в Каховському та Генічеському районі Херсонщини, а також у Новій Каховці, поділився речник Одеської обласної військової адміністрації.

У Херсонській області знищено три бази і три склади боєкомплектів російських окупантів. Про це в повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він зазначає, що сьогодні продовжено "демілітаризацію орди".

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"Бази - 3: Каховський район, Нова Каховка, Генічеський район. Херсонщина: склади БК - 3: Нова Каховка, Генічеський район, Бериславський район", - повідомив він. При цьому додав, що інша інформація уточнюється.

Автор: 

ліквідація (4081) знищення (7571) Братчук Сергій (147) Херсонська область (5882)


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Топ коментарі
+23
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.

В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
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14.08.2022 00:52 Відповісти
+16
свежий подгон

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14.08.2022 00:33 Відповісти
+9
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14.08.2022 00:53 Відповісти
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14.08.2022 00:29 Відповісти
свежий подгон

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14.08.2022 00:33 Відповісти
Словацкая 155 САУ Zuzana 2.
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14.08.2022 00:47 Відповісти
первые из восьми уже где надо.
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14.08.2022 02:44 Відповісти
Файні "газдині" в гості їдуть! Та ще й з власними "макогонами" - кацапні в лоба лупить!
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14.08.2022 11:03 Відповісти
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.

В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
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14.08.2022 00:52 Відповісти
а й так занадто довго терпіли цих вилупків, все носилися з ними, а давайте поговоримо, а може ви подумаєте, а може ви добре подумаєте, а може ви ну просто дуже-дуже добре подумаєте, так я ніколи в житті не думали. А виявилося що все як і раніше - бомбуля повертають до тями будь-яку озвірілу падлюку. Бомбуля, а не розмови.
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14.08.2022 00:56 Відповісти
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14.08.2022 07:29 Відповісти
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14.08.2022 00:53 Відповісти
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14.08.2022 08:12 Відповісти
Нова марка
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14.08.2022 08:13 Відповісти
 
 