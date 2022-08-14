За добу на Херсонщині знищили три бази та три склади російських окупантів, - речник Одеської ОВА Братчук
Бази росіян знищені в Каховському та Генічеському районі Херсонщини, а також у Новій Каховці, поділився речник Одеської обласної військової адміністрації.
У Херсонській області знищено три бази і три склади боєкомплектів російських окупантів. Про це в повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Він зазначає, що сьогодні продовжено "демілітаризацію орди".
"Бази - 3: Каховський район, Нова Каховка, Генічеський район. Херсонщина: склади БК - 3: Нова Каховка, Генічеський район, Бериславський район", - повідомив він. При цьому додав, що інша інформація уточнюється.
Топ коментарі
+23 Перехватчик
показати весь коментар14.08.2022 00:52 Відповісти Посилання
+16 Urs
показати весь коментар14.08.2022 00:33 Відповісти Посилання
+9 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар14.08.2022 00:53 Відповісти Посилання
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@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.
В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.