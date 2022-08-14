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Новини Війна
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Україна змінила воєнну стратегію в останні тижні завдяки новій зброї, - The New York Times

зброя

В останні тижні Україна змінила стратегію за допомогою нової далекобійної зброї, отриманої від західних партнерів, і досягла успіху в уповільненні просування російських військ.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Видання зазначає, що з весни до літа українські війська зазнавали обстрілів з боку російської артилерії на сході України, поступово втрачаючи позиції й до 200 військових на день у нерівних боях.

"Але останніми тижнями Україна змінила свою стратегію за допомогою нової зброї і досягла успіху, принаймні на даний момент, в уповільненні просування Росії", - наголошує видання.

Забезпечена зростаючим арсеналом західної зброї великої дальності та за допомогою партизанів, Україна змогла завдати удару по російським військам глибоко в тилу, порушивши критичні лінії постачання та все частіше завдаючи ударів по цілям, які мають ключове значення для бойового потенціалу РФ.

"Завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснажують бойовий потенціал Росії, сповільнюючи її просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні", - додає видання.

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Нова зброя також змусила Росію перебудуватися на полі бою, надавши українській армії деякий перепочинок для ухвалення більш стратегічних рішень.

Нова стратегія добре підходить для контрнаступу на Херсон, постачання якого залежить лише від чотирьох мостів через Дніпро, вважають у виданні.

NYT відзначає вибухи на авіабазі в окупованому Криму та підриви мостів у Херсонській області.

"Ця стратегія, здається, дає певні результати. Хоча українські військові не досягли серйозних територіальних успіхів, їм вдалося сповільнити просування Росії країною принаймні на даний момент і зупинити важкі втрати, яких Україна зазнала в останні місяці", - пише видання.

Водночас воно зазначає, що російські військові все ще мають достатньо сил для продовження наступальних операцій.

"Зусилля України на півдні є не так зміною підходу, як розширенням за допомогою нової зброї більшої дальності стратегії, прийнятої на початку війни і покликаної зрівняти правила гри з Росією. Оскільки російська армія набагато перевершує сили України за кількістю військовослужбовців, зброї та боєприпасів, українські збройні сили мали бути новаторськими та гнучкими", - йдеться у статті.

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Автори зазначають, що Україна сподівається розпочати перелом ходу війни на півдні, особливо на Херсонщині.

"Український шлях, який з кожним днем ​​стає дедалі очевиднішим, полягає у завданні ударів, що підривають здатність Москви підтримувати сили, розгорнуті нею на фронті", - пише видання.

Автор: 

зброя (7535)


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Топ коментарі
+31
Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.

В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
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14.08.2022 00:57 Відповісти
+24
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14.08.2022 01:18 Відповісти
+20
https://youtu.be/6qUEISHYToQ https://youtu.be/6qUEISHYToQ


что было бы , если бы в 2019 году не выбрали идиота.
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14.08.2022 01:01 Відповісти
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Pan Doktor

@pan_dok

·

https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.

В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
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14.08.2022 00:57 Відповісти
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14.08.2022 01:18 Відповісти
А хто обирає цих депутатів , не самі жителі області !
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14.08.2022 01:43 Відповісти
ну а взять і ********** пару звільнянків для початку чи закопать з кінцями у славнозвісних бурштинових копальнях духу нема ?? чи тільки соплі розмазувать і ждать що хтось щось зробить за вас можна ???
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14.08.2022 09:11 Відповісти
Народу все по кайфу - виють тільки пропорошенківські тварюки.
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14.08.2022 13:35 Відповісти
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14.08.2022 00:59 Відповісти
Залужний не виступає свино-собачою.
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14.08.2022 01:30 Відповісти
А в Пісках вже не завадило б .
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14.08.2022 03:09 Відповісти
Забери цю кацапську єресь про Залужного, інкше підеш в спам
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14.08.2022 10:49 Відповісти
https://youtu.be/6qUEISHYToQ https://youtu.be/6qUEISHYToQ


что было бы , если бы в 2019 году не выбрали идиота.
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14.08.2022 01:01 Відповісти
навіть, якщо!, обрати бездоганного ПРЕЗИДЕНТА, то йому потрібна команда у 10-15к безпосередньої підтримки!
ДЕ? ДЕ набрати таку команду?
тварючне болото розчиняє в собі любі позитивні сили! А тварючні приколісти думають дупою і голосують по приколу!
і де вихід?
А виходу немає(
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14.08.2022 01:16 Відповісти
для этого нужно принять всего один Закон: "Любая ключевая должность может быть назначена Только через Конкурс"......
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14.08.2022 01:30 Відповісти
А в депутаты,через кандидатский стаж.Хочешь быть депутатом,вот тебе село,покажи за год результат.
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28.08.2022 16:36 Відповісти
вся трагедия Украины заключена в самой Системе Выборов - если за твоей спиной нет миллиардов, во власть тебе дорога закрыта....., поэтому, честным людям здесь никогда не будет места.....
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14.08.2022 01:22 Відповісти
зє-Лєніна вибрали саме тому, що він "простой парень", а не Барига

ну і що ?
вон скільки таких простих парнєй продажних політиків-популістів в Європі !
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14.08.2022 02:24 Відповісти
Боневтіка обирали тому що в нього було вкинуто міліарди.
Тут і квартал і свати і серіальчик...
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14.08.2022 08:17 Відповісти
та лано - по ************...
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15.08.2022 03:39 Відповісти
У цього *простого парня* був ресурс олігархів і рашки всі канали крім першого і п'ятого обгажували Порошенка. Європі він теж був не до шмиги так як вони годувались з рук путлера .
Ну а * мудрий нарід * задрав штани рванув на вибори за * простого парня*. Це даігноз. До них досі не дійшло що вони зробили. Це і війна на їхній совісті. Про це вже давно говорять західні аналітики.
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14.08.2022 19:41 Відповісти
Зе виграв вибори завдяки телепропаганді та недолугій легковірності українців.
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14.08.2022 20:51 Відповісти
если бы в 2019 году не выбрали идиота, не было бы.... ничего.

не було б нападу рашки, бо Порох запровадив надзвичайний стан навіть після захоплення наших катерів під Керчю, а спокійно спостерігати цілий рік за "учєніми" 100 000 орків біля кордону він тим не став би
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14.08.2022 02:22 Відповісти
Став би - це не перші 100000 навчання за останні 8 років. Просто раніше притупляли увагу. Надзвичайний стан не врятував би - при навчаннях в свій президентський строк Бопідняв теж нікого не евакуював. Так, що не вийте бопіднявоботи - було б те ж що і при Боневтіку. І це основна причина чому у Пороха нема шансу на наступних виборах - потрібно було бути не просто проукраїнським, а і активно за п'ять років побороти корупцію, почавши зі зняття депутатської недоторканості в перший місяць каденції - тоді другий строк був би гарантований. Але для Бопіднява "було неначасі". Так що звільняться уже - ви тільки дарма просираєте гроші свого "хазяїна".
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14.08.2022 13:46 Відповісти
Ти дебіл вроджений", чи "за гроші"? Зняття депутатської недоторканності - це внесення змін до чинного законодавства України Хто у нас "законодавчий орган"? Правильно - Верховна Рада! Де сидять ті самі депутати І як тоді Порошенко міг "знять депутатську недоторканість"?
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15.08.2022 12:35 Відповісти
Тобі, курва, мало що барига основні склади із зброєю підірвав? Ти, гнилю, хочеш, щоб України вже не було?
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14.08.2022 17:26 Відповісти
прям таки вибухівку сам закладував?
А в 2004-му, в Новобошданівці - сам Кучма закладував?
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15.08.2022 12:23 Відповісти
Ні!!! Там теж працював Порошенко - наперед знав що згодиться!
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15.08.2022 12:31 Відповісти
А при Овоще в год по складу взрывалось - тоже Порошенко постарался?

А в Болгарии и Чехии кто склады взрывал, какие барыги?
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28.08.2022 12:42 Відповісти
Стратегія не змінилась - їбашіть орків по повній програмі.
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14.08.2022 01:05 Відповісти
Але орки все рівно пруть і хоч і повільно просуваються. Саме зброї все ще недостатньо
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14.08.2022 01:12 Відповісти
Мне кажется, что Зеленского избрали не потому, шо ошиблись 73% граждан, а потому что ошибок наделал именно Порошенко и именно в европейском правовом поле, как вы сейчас, на все лады кляня, причитая и заламывая руки. Европа и Америка Зеленским восхищается, Зеленскому рукоплещат стоя, на Зеленского надеятся, Зеленскому верят. Неужели я шото не понимаю, а?
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14.08.2022 10:00 Відповісти
стара пісенька ..Я галасавал нє за зєлєнскава а протів Парашенка!
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14.08.2022 10:45 Відповісти
" ... ошибок наделал именно Порошенко и именно в европейском правовом поле ..." - перерахуйте, що він такого глобального накоїв, пліз ...
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14.08.2022 10:52 Відповісти
1-Совмещение бизнеса с должностью президента,2-Покровительство бездействию прокуратуры,3-Сотрудничество с дискредитировавшими себя парнями,4-Министерство для кума,5-Договорняки с олигархами,6-Непотизм: сын-депутат,6-Единственный европейский топ-чиновник с собственным телеканалом,7-Неразборчивость в средствах во время довыборов в Чернигове,8-Терпимость к сомнительным делам близкого окружения,9-"Панамагейт"
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14.08.2022 11:42 Відповісти
Гугл допоможе.Зараз важко приховати проівину,ну хіба що треба народитись кацапом та мовити-"Хдевашидоказательствааа!!!"
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14.08.2022 11:45 Відповісти
Почнемо з кінця? Твого патрона, так-так, пана Портнова, в Панамі, прокуратура розшукує якраз за "панамагєйт". А взагалі ти, гнидо, навіть не заморочився перекладом, так все й перепостив з кацапської методички, на "ісконном".
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14.08.2022 12:53 Відповісти
Ну і ... За 2,5 роки Зе* не змогло нічого доказати ??
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14.08.2022 21:40 Відповісти
Ви справді нічого не розумієте, ЗЕ просто грає роль від страху перед народним гнівом бо йому "какая разніца"
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14.08.2022 20:58 Відповісти
кто тебе такое за зеленского сказал? арестович, подоляк или верещук!? за его художества хорошо всем известно. они выказывают только потому что воспитаны.
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14.08.2022 21:50 Відповісти
Сам рахував? Чи на кремлівських помийках розповіли?
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14.08.2022 12:55 Відповісти
Головний отаман.

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14.08.2022 12:13 Відповісти
Брехня! По чисельності українська армія зрівнялась з російською! Здаєть, що бажання у влади відсутнє звільняти окуповані території!
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14.08.2022 13:47 Відповісти
Чисельність без належного озброєння може стати м'ясом.
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14.08.2022 21:05 Відповісти
тепер ми їм наваляєм
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14.08.2022 15:52 Відповісти
Пески! Где эта зброя в Песках? 20 дней без поддержки!
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14.08.2022 21:02 Відповісти
Можна висловитись і точніше - із 7 липня (датування належить видатному московському політологові Ю.Б.Швецю, палкому вболівальникові України та неулюбленцеві нашої влади). Актуальність "надмірної" точності диктується, наприклад, висловленим на днях запевненням Рєзнікова про те, що ЗСУ зазнали найбільших втрат у травні 2022. А правда в тім, що у червні втрати були ще більші, а на рубежі червня й липня - іще більші. Хоча Рєзніков - один з небагатьох високих чиновників, які своєю позицією та працею заслуговують на добре слово...
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14.08.2022 22:48 Відповісти
ніколи не любив Харків - там сама русня..
там піпл ******** наглухо на русню - 95тиє...
а тут заело - Харків наш!
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15.08.2022 03:48 Відповісти
Спаліть трансформатори та енергомережі на окупованих територіях і потрібно вести війну в темряві за допомогою тепловізорів та нічного бачення та на всій техніці та безпілотниках та авіації та у всій піхоти мають бути тепловізори та нічне бачення.
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15.08.2022 05:37 Відповісти
Який Ви багатий ...
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15.08.2022 09:39 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16355 Олег Шарп в своєму телеграм пише:
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.

Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
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15.08.2022 11:59 Відповісти
собакам собачья смерть.
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15.08.2022 19:08 Відповісти
 
 