Україна змінила воєнну стратегію в останні тижні завдяки новій зброї, - The New York Times
В останні тижні Україна змінила стратегію за допомогою нової далекобійної зброї, отриманої від західних партнерів, і досягла успіху в уповільненні просування російських військ.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Видання зазначає, що з весни до літа українські війська зазнавали обстрілів з боку російської артилерії на сході України, поступово втрачаючи позиції й до 200 військових на день у нерівних боях.
"Але останніми тижнями Україна змінила свою стратегію за допомогою нової зброї і досягла успіху, принаймні на даний момент, в уповільненні просування Росії", - наголошує видання.
Забезпечена зростаючим арсеналом західної зброї великої дальності та за допомогою партизанів, Україна змогла завдати удару по російським військам глибоко в тилу, порушивши критичні лінії постачання та все частіше завдаючи ударів по цілям, які мають ключове значення для бойового потенціалу РФ.
"Завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснажують бойовий потенціал Росії, сповільнюючи її просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні", - додає видання.
Нова зброя також змусила Росію перебудуватися на полі бою, надавши українській армії деякий перепочинок для ухвалення більш стратегічних рішень.
Нова стратегія добре підходить для контрнаступу на Херсон, постачання якого залежить лише від чотирьох мостів через Дніпро, вважають у виданні.
NYT відзначає вибухи на авіабазі в окупованому Криму та підриви мостів у Херсонській області.
"Ця стратегія, здається, дає певні результати. Хоча українські військові не досягли серйозних територіальних успіхів, їм вдалося сповільнити просування Росії країною принаймні на даний момент і зупинити важкі втрати, яких Україна зазнала в останні місяці", - пише видання.
Водночас воно зазначає, що російські військові все ще мають достатньо сил для продовження наступальних операцій.
"Зусилля України на півдні є не так зміною підходу, як розширенням за допомогою нової зброї більшої дальності стратегії, прийнятої на початку війни і покликаної зрівняти правила гри з Росією. Оскільки російська армія набагато перевершує сили України за кількістю військовослужбовців, зброї та боєприпасів, українські збройні сили мали бути новаторськими та гнучкими", - йдеться у статті.
Автори зазначають, що Україна сподівається розпочати перелом ходу війни на півдні, особливо на Херсонщині.
"Український шлях, який з кожним днем стає дедалі очевиднішим, полягає у завданні ударів, що підривають здатність Москви підтримувати сили, розгорнуті нею на фронті", - пише видання.
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@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1557717968397766656 11 авг.
В Кремле с удивлением обнаружили, что в случае войны с НАТО страны НАТО могут прекратить поставлять РФ оружие, технологии и услуги банковской системы, а главное - могут даже ограничить возможность въезда россиян в страны НАТО.
Такой подлости от них никто не ожидал, конечно.
что было бы , если бы в 2019 году не выбрали идиота.
ДЕ? ДЕ набрати таку команду?
тварючне болото розчиняє в собі любі позитивні сили! А тварючні приколісти думають дупою і голосують по приколу!
і де вихід?
А виходу немає(
ну і що ?
вон скільки таких простих парнєй продажних політиків-популістів в Європі !
Тут і квартал і свати і серіальчик...
Ну а * мудрий нарід * задрав штани рванув на вибори за * простого парня*. Це даігноз. До них досі не дійшло що вони зробили. Це і війна на їхній совісті. Про це вже давно говорять західні аналітики.
не було б нападу рашки, бо Порох запровадив надзвичайний стан навіть після захоплення наших катерів під Керчю, а спокійно спостерігати цілий рік за "учєніми" 100 000 орків біля кордону він тим не став би
А в 2004-му, в Новобошданівці - сам Кучма закладував?
А в Болгарии и Чехии кто склады взрывал, какие барыги?
там піпл ******** наглухо на русню - 95тиє...
а тут заело - Харків наш!
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.
Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».