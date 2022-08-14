Україна змінила воєнну стратегію в останні тижні завдяки новій зброї, - The New York Times

В останні тижні Україна змінила стратегію за допомогою нової далекобійної зброї, отриманої від західних партнерів, і досягла успіху в уповільненні просування російських військ.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Видання зазначає, що з весни до літа українські війська зазнавали обстрілів з боку російської артилерії на сході України, поступово втрачаючи позиції й до 200 військових на день у нерівних боях.

"Але останніми тижнями Україна змінила свою стратегію за допомогою нової зброї і досягла успіху, принаймні на даний момент, в уповільненні просування Росії", - наголошує видання.

Забезпечена зростаючим арсеналом західної зброї великої дальності та за допомогою партизанів, Україна змогла завдати удару по російським військам глибоко в тилу, порушивши критичні лінії постачання та все частіше завдаючи ударів по цілям, які мають ключове значення для бойового потенціалу РФ.

"Завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснажують бойовий потенціал Росії, сповільнюючи її просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні", - додає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на Херсонщині знищили три бази та три склади російських окупантів, - речник Одеської ОВА Братчук

Нова зброя також змусила Росію перебудуватися на полі бою, надавши українській армії деякий перепочинок для ухвалення більш стратегічних рішень.

Нова стратегія добре підходить для контрнаступу на Херсон, постачання якого залежить лише від чотирьох мостів через Дніпро, вважають у виданні.

NYT відзначає вибухи на авіабазі в окупованому Криму та підриви мостів у Херсонській області.

"Ця стратегія, здається, дає певні результати. Хоча українські військові не досягли серйозних територіальних успіхів, їм вдалося сповільнити просування Росії країною принаймні на даний момент і зупинити важкі втрати, яких Україна зазнала в останні місяці", - пише видання.

Водночас воно зазначає, що російські військові все ще мають достатньо сил для продовження наступальних операцій.

"Зусилля України на півдні є не так зміною підходу, як розширенням за допомогою нової зброї більшої дальності стратегії, прийнятої на початку війни і покликаної зрівняти правила гри з Росією. Оскільки російська армія набагато перевершує сили України за кількістю військовослужбовців, зброї та боєприпасів, українські збройні сили мали бути новаторськими та гнучкими", - йдеться у статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Пісках тривають запеклі бої, українські захисники просять Генштаб про допомогу: "Немає слів, аби описати це пекло"

Автори зазначають, що Україна сподівається розпочати перелом ходу війни на півдні, особливо на Херсонщині.

"Український шлях, який з кожним днем ​​стає дедалі очевиднішим, полягає у завданні ударів, що підривають здатність Москви підтримувати сили, розгорнуті нею на фронті", - пише видання.