Звіт Amnesty International про ЗСУ перевірять незалежні експерти: в організації "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так"
Міжнародна організація Amnesty International хоче, щоб процес складання її доповіді, в якій українських військових звинувачено нібито в порушенні законів війни, ретельно перевірили незалежні експерти.
Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.
В Amnesty International зазначили, що відповідний процес наразі "ініціюється на міжнародному рівні".
"Ідеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, важливо вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури", - уточнили в організації.
За словами правозахисників, вони "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так", аби покращити роботу в галузі прав людини.
Також повідомляється, що в AI шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, "оприлюднили без достатнього контексту". "У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International", - вважають правозахисники.
Вони наголошують: "Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості", - заявили в AI.
"Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою", - підсумували в Amnesty International.
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Якби хотіли вирішити проблему, то для початку, зняли б оту головуючу суку, яка вже після випуску пресрелізу та реакції на цей звіт спільноти ще довго затикала всім рота.
Короче пропагандонская инфа...для ************** блевотины и прочих крыс путлера..
лучше правда про разбитые войска РФ