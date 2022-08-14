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Новини Війна
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Звіт Amnesty International про ЗСУ перевірять незалежні експерти: в організації "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так"

amnesty,international

Міжнародна організація Amnesty International хоче, щоб процес складання її доповіді, в якій українських військових звинувачено нібито в порушенні законів війни, ретельно перевірили незалежні експерти.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

В Amnesty International зазначили, що відповідний процес наразі "ініціюється на міжнародному рівні".

"Ідеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, важливо вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури", - уточнили в організації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Amnesty заперечує, що для свого звіту про дії ЗСУ використовувала свідчення ув’язнених чи депортованих Росією українців

За словами правозахисників, вони "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так", аби покращити роботу в галузі прав людини.

Також повідомляється, що в AI шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, "оприлюднили без достатнього контексту". "У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International", - вважають правозахисники.

Вони наголошують: "Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості", - заявили в AI.

"Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою", - підсумували в Amnesty International.

Автор: 

Amnesty International (100) правозахисники (377) перевірка (1243)


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Топ коментарі
+51
Видимо доходы резко упали

Известные люди выходят из организации

Думать надо прежде чем делать
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14.08.2022 01:16 Відповісти
+50
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14.08.2022 01:20 Відповісти
+47
Это называется "включить Васю".
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14.08.2022 01:11 Відповісти
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Це те ж саме як у нас назначають парламентську комісію щоб заболтати та за@бати якусь тему.
Якби хотіли вирішити проблему, то для початку, зняли б оту головуючу суку, яка вже після випуску пресрелізу та реакції на цей звіт спільноти ще довго затикала всім рота.
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14.08.2022 12:59 Відповісти
ФСБ использовала показания пленых иариупольцев которые сидели в фильтрацонныз лагерях Мацковии...и передали видео допросов Эмнисти Инт...
Короче пропагандонская инфа...для ************** блевотины и прочих крыс путлера..
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14.08.2022 13:42 Відповісти
Однозначно - занесли ФСБ-шники в те бюро чернетку з "розслідуванням" від путіна, а до неї приклали валізу з доларами - от вам і "звіт" готовий... а ви тут розмірковуєте що та як... - все там просто, і не тільки там, нажаль. Гроші працюють...
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14.08.2022 14:01 Відповісти
Праально - сначала проверка, а потом уже кровати переставлять начнут.
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14.08.2022 15:55 Відповісти
Праально - сначала проверить надо, а потом уже кровати переставлять.
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14.08.2022 15:57 Відповісти
Самая важная новость ----Брехня---
лучше правда про разбитые войска РФ
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14.08.2022 16:06 Відповісти
що саме? Брати покази у фільтраційних лагерями на окупованих територіях? Брати покази у завезених росіян? Що ж не так??? Потрібно ліквідувати багато *********************** організацій!!!
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14.08.2022 16:22 Відповісти
У Раші Емністи заборонені, їх поява в окупованому Донбасі, неможлива. Причому, Емністі, кажуть, що не зовсім вчасно подали інформацію, але стверджує, що її справжність не викликає сумніву.
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14.08.2022 18:58 Відповісти
А уже всьо - пішла організація ***** за російським кораблем. Отак дві вівці знищили багаторічну репутацію амнесті.
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14.08.2022 17:28 Відповісти
Рахунки не пробували провірити...зразу після публікації? Здається там буде щось цікаве...
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14.08.2022 17:58 Відповісти
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