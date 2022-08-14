Звіт Amnesty International про ЗСУ перевірять незалежні експерти: в організації "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так"

Міжнародна організація Amnesty International хоче, щоб процес складання її доповіді, в якій українських військових звинувачено нібито в порушенні законів війни, ретельно перевірили незалежні експерти.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

В Amnesty International зазначили, що відповідний процес наразі "ініціюється на міжнародному рівні".

"Ідеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, важливо вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури", - уточнили в організації.

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За словами правозахисників, вони "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так", аби покращити роботу в галузі прав людини.

Також повідомляється, що в AI шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, "оприлюднили без достатнього контексту". "У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International", - вважають правозахисники.

Вони наголошують: "Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості", - заявили в AI.

"Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою", - підсумували в Amnesty International.