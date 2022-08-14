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Новини Війна
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Війська РФ обстрілюють Нікополь. Жителів населених пунктів на березі Каховського водосховища просять перебувати в укриттях, - голова РВА Євтушенко

рф

Російські окупанти відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Нікополя: ворог бив зі сторони Енергодару. ФОТОрепортаж

Голова районної військової адміністрації також закликав жителів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в укриттях.

Автор: 

армія рф (17833) обстріл (29195) Нікополь (1242) Дніпропетровська область (3861)


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З російських соцмереж стало відомо про ліквідацію Збройними Силами України підполковника армії рф В'ячеслава Проскурякова. Про його смерть повідомила адміністрація російського міста Урюпинськ, прощання призначене на 15 серпня.

Повідомляється, що 51-річний Проскуряков був випускником Санкт-Петербурзької академії зв'язку імені маршала Будьонного. Його остання посада - начальник служби радіоелектронної боротьби.

За яких обставин Проскуряков був знищений, не повідомляється.
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14.08.2022 01:17 Відповісти
Хімарсом накрили, інфа 90%
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14.08.2022 01:52 Відповісти
Земля бетоном кацапу - терористу проскурякову 😡
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14.08.2022 01:29 Відповісти
 
 