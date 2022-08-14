Війська РФ обстрілюють Нікополь. Жителів населених пунктів на березі Каховського водосховища просять перебувати в укриттях, - голова РВА Євтушенко
Російські окупанти відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються", - зазначив він.
Голова районної військової адміністрації також закликав жителів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в укриттях.
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Повідомляється, що 51-річний Проскуряков був випускником Санкт-Петербурзької академії зв'язку імені маршала Будьонного. Його остання посада - начальник служби радіоелектронної боротьби.
За яких обставин Проскуряков був знищений, не повідомляється.