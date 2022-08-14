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Словаччина спише свої МіГ-29 наприкінці серпня. Ми зацікавлені в тому, щоб ці літаки пішли в Україну, - міністр оборони Надь

надь

Словаччина має намір списати свої винищувачі МіГ-29 наприкінці серпня. Очікується, що їх передадуть Україні, але Словаччина хоче отримати компенсацію.

Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначається, із початком військового конфлікту в Україні у Словаччині виникли проблеми з ремонтом 30-річних винищувачів МіГ-29 російського виробництва, тому наприкінці серпня Міноборони остаточно спише ці літаки.

Наразі оборонне відомство Словаччини шукає рішення щодо монетизації винищувачів. Надь оцінює вартість літаків у 300 млн євро.

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"Ми зацікавлені в тому, щоб ці літаки пішли в Україну. Тому також можливий сценарій, що Словаччина надасть Україні літаки та отримає матеріали адекватної вартості з іншої країни, які їй потрібні для її оборони", – заявили у пресслужбі словацького Міноборони.

Російські МіГ-29 у Словаччині замінять на 14 винищувачів F-16, але перші американські літаки прибудуть до країни не раніше початку 2024 року.

Автор: 

зброя (7535) літак (2966) Словаччина (1116)


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Топ коментарі
+11
майже 30 млн. дол. за 30-ти річний Міг-29, нехай навіть із проведенною модернізацією

Цена истребителя F-16
В зависимости от модели, стоимость от 43 до 55 миллионов долларов.

словаки хотять ще й бабла по-льогкому срубіть
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14.08.2022 02:10 Відповісти
+11
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14.08.2022 02:20 Відповісти
+10
ну "мало буває старих Міг-29 " то не аргумент для бойвого літака.
це не якийсь раритетний Харлей-Девідсон щоб ним красоватись
модернізація дійсно була проведена і літаки, кажуть, набагато кращі за наші,

але ж все одно, 30 млн. дол. за штуку то дорого
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14.08.2022 02:33 Відповісти
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аж дыхание в зобу сперло...

геть подуріли??? чи на коридор і зелене світло чекаєте через Україну до своїх аквапарків????
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14.08.2022 01:59 Відповісти
Завдяки українцям якось непомітно, але швидко світ припинив сцятися реакції мацкви. Стало правилом хорошого тону класти хрін на думку кремлівської балалайні.
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14.08.2022 02:02 Відповісти
продати - то не віддати...
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14.08.2022 02:04 Відповісти
і що
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14.08.2022 02:07 Відповісти
так грошей нема..витратили на Оман і видавництво нєтлєнки

в бюджеті диріщща
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14.08.2022 02:06 Відповісти
нєтленку ПСС зє-Лєніна ніхто не бере: в Ашані стоїть серед уценьонки
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14.08.2022 02:11 Відповісти
майже 30 млн. дол. за 30-ти річний Міг-29, нехай навіть із проведенною модернізацією

Цена истребителя F-16
В зависимости от модели, стоимость от 43 до 55 миллионов долларов.

словаки хотять ще й бабла по-льогкому срубіть
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14.08.2022 02:10 Відповісти
так це вони щей не відремонтовані на скільки я зрозумів з тексту... хай самі на них літають
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14.08.2022 05:27 Відповісти
На тобі , небоже , що мені негоже - це так називається ?
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14.08.2022 07:07 Відповісти
С инфраструктурой, рембазой, обслугой и прочим ф-16 все 100 получится, а не 43.
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14.08.2022 08:49 Відповісти
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14.08.2022 02:20 Відповісти
тільки пси здатні покірно носити на собі всі ті причандали.
вот чому в сапери не беруть котів
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14.08.2022 02:28 Відповісти
До речі, можливо ті МіГ-29 були модернізовані.
І взагалі, зараз їх мало не буває.
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14.08.2022 02:25 Відповісти
ну "мало буває старих Міг-29 " то не аргумент для бойвого літака.
це не якийсь раритетний Харлей-Девідсон щоб ним красоватись
модернізація дійсно була проведена і літаки, кажуть, набагато кращі за наші,

але ж все одно, 30 млн. дол. за штуку то дорого
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14.08.2022 02:33 Відповісти
Словаки (як і поляки, мадяри, молдавани, румуни) не розуміють елементарних речей - московську орду треба зупиняти і громити усім світом зараз і саме в Україні. І не торгуватися за старе(нехай і "мУдернізоване" московське барахло. (Котре, доречі, Як Україна не вистоїть,допоможе їм, як мертвому припарка)
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14.08.2022 17:40 Відповісти
Словаччина - чому я люблю цю краину. Патамушта оне славяне И запомнитё. А тут дебилов хватает
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14.08.2022 02:43 Відповісти
За що вони хочуть компенсацію? За те, що не понесуть витрат на утилізацію тих літаків?
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14.08.2022 02:49 Відповісти
баригі
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14.08.2022 03:00 Відповісти
Какую утилизацию?
В 2006 году полный ремонт с модернизацией НАТО
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14.08.2022 07:12 Відповісти
2006 далеко позади , та модернизация уже не канает
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14.08.2022 07:37 Відповісти
надеюсь перед списанием точки подвеса адаптируют к AGM-88 HARM.
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14.08.2022 02:50 Відповісти
Они все полностью модернизироввны под стандарт НАТО

МиГ-29AS
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14.08.2022 07:10 Відповісти
Министр оборони Надь. Я в Харькове живу с начала. Кто у нас министер абароны? Я, *****
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14.08.2022 04:53 Відповісти
Треба брати ……Досить зеленим крадіям красти треба озброювати ЗСУ
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14.08.2022 07:11 Відповісти
чому всі гонять на словаків???
нові. старі .модернізовані///які є такі і потрібні вже "на позавчора"
і за такі які є потрібно подякувати словакам///словаки замовили для власної армії 16 САУ Сузанна-2 155мм. а тепер віддають ЗСУ і чотири вже в Україні працюють і якісно працюють
зброя як і гроші любить тишу і особливо кількість якість логістика
і взагалі можливо ті пташки вже в Україні літають?
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14.08.2022 07:24 Відповісти
гаубицы современные а за самрлет модернизации 2006 -30L $ многовато
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14.08.2022 07:39 Відповісти
30 річний совковий мотлох продають за ціною новеньких f16 з ******** обладнанням. Це якийсь жидівський кейс від Словаччини.
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14.08.2022 08:00 Відповісти
Только F-16 пока не продают

Ни за сколько
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14.08.2022 08:10 Відповісти
Так що? почекаємо на ф-35 ? Ну а ****, к нас часу вагон,нухуя на ті міги 30ти річні? (які також як і ф16)
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14.08.2022 09:05 Відповісти
Дякуємо Словаччині!!
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14.08.2022 08:48 Відповісти
можливо така ціна це в купі з усім озбороєнням і амуніцією. неможна ж продати літаки і залишити собі радянські бомби і снаряди що підходять лише до використання ним же. А інших радянських літаків у ВПС Словаччини зідно вікії немає. Отже , впевнений, продадуть разом з усіма розхідниками що йдуть до цього дівайса. Навіть, із запасними покришками на колеса і чохлами на сідушку.
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14.08.2022 08:59 Відповісти
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14.08.2022 10:02 Відповісти
 
 