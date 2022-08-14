Словаччина спише свої МіГ-29 наприкінці серпня. Ми зацікавлені в тому, щоб ці літаки пішли в Україну, - міністр оборони Надь
Словаччина має намір списати свої винищувачі МіГ-29 наприкінці серпня. Очікується, що їх передадуть Україні, але Словаччина хоче отримати компенсацію.
Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Як зазначається, із початком військового конфлікту в Україні у Словаччині виникли проблеми з ремонтом 30-річних винищувачів МіГ-29 російського виробництва, тому наприкінці серпня Міноборони остаточно спише ці літаки.
Наразі оборонне відомство Словаччини шукає рішення щодо монетизації винищувачів. Надь оцінює вартість літаків у 300 млн євро.
"Ми зацікавлені в тому, щоб ці літаки пішли в Україну. Тому також можливий сценарій, що Словаччина надасть Україні літаки та отримає матеріали адекватної вартості з іншої країни, які їй потрібні для її оборони", – заявили у пресслужбі словацького Міноборони.
Російські МіГ-29 у Словаччині замінять на 14 винищувачів F-16, але перші американські літаки прибудуть до країни не раніше початку 2024 року.
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геть подуріли??? чи на коридор і зелене світло чекаєте через Україну до своїх аквапарків????
в бюджеті диріщща
Цена истребителя F-16
В зависимости от модели, стоимость от 43 до 55 миллионов долларов.
словаки хотять ще й бабла по-льогкому срубіть
вот чому в сапери не беруть котів
І взагалі, зараз їх мало не буває.
це не якийсь раритетний Харлей-Девідсон щоб ним красоватись
модернізація дійсно була проведена і літаки, кажуть, набагато кращі за наші,
але ж все одно, 30 млн. дол. за штуку то дорого
В 2006 году полный ремонт с модернизацией НАТО
МиГ-29AS
нові. старі .модернізовані///які є такі і потрібні вже "на позавчора"
і за такі які є потрібно подякувати словакам///словаки замовили для власної армії 16 САУ Сузанна-2 155мм. а тепер віддають ЗСУ і чотири вже в Україні працюють і якісно працюють
зброя як і гроші любить тишу і особливо кількість якість логістика
і взагалі можливо ті пташки вже в Україні літають?
Ни за сколько