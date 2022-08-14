Словаччина спише свої МіГ-29 наприкінці серпня. Ми зацікавлені в тому, щоб ці літаки пішли в Україну, - міністр оборони Надь

Словаччина має намір списати свої винищувачі МіГ-29 наприкінці серпня. Очікується, що їх передадуть Україні, але Словаччина хоче отримати компенсацію.

Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначається, із початком військового конфлікту в Україні у Словаччині виникли проблеми з ремонтом 30-річних винищувачів МіГ-29 російського виробництва, тому наприкінці серпня Міноборони остаточно спише ці літаки.

Наразі оборонне відомство Словаччини шукає рішення щодо монетизації винищувачів. Надь оцінює вартість літаків у 300 млн євро.

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"Ми зацікавлені в тому, щоб ці літаки пішли в Україну. Тому також можливий сценарій, що Словаччина надасть Україні літаки та отримає матеріали адекватної вартості з іншої країни, які їй потрібні для її оборони", – заявили у пресслужбі словацького Міноборони.

Російські МіГ-29 у Словаччині замінять на 14 винищувачів F-16, але перші американські літаки прибудуть до країни не раніше початку 2024 року.