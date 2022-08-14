Війська РФ застосовують дистанційні системи мінування та мінні загородження, - Криворізька РВА

Війська РФ обстрілюють українські населені пункти забороненими боєприпасами, а також застосовують дистанційне мінування та встановлюють некеровані мінні загородження.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наші рятувальники продовжують розмінування територій, по яких стріляє ворог, та населених пунктів, що були звільнені українською армією. Ворог використовує не тільки касетні боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями. Він також застосовує дистанційні системи мінування та підло встановлює некеровані мінні загородження на територіях населених пунктів", - наголосив начальник РВА.

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За його словами, за пів року фахівці ДСНС разом із військовими саперами вже знешкодили понад 3600 боєприпасів та мін. Проте, зазначив Вілкул, виходячи з міжнародного досвіду та розміру фронту, розмінування цієї території може тривати і декілька років.

Також він зауважив, що цьогоріч у Кривому Розі та районі вже зареєстровано понад півтори тисячі пожеж. Це на 40 відсотків більше, ніж торік. Лише за цей тиждень рятувальники виїжджали 110 разів, і тільки 13 з них - на пожежі в житлових будинках. В усіх інших випадках горіли суха рослинність, дерева, поля з врожаєм.

"Так, кількість пожеж збільшилась через ворожі обстріли. Але не забуваємо і про людський фактор. На території міста громадяни спалюють сміття і суху траву, гілля на своїх городах і присадибних ділянках. Все це призводить до пожеж", - нагадав очільник РВА.