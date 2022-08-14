На південному напрямку ЗСУ знищили 15 рашистів, ворожу техніку та два склади, - ОК "Південь"
ЗСУ знищили 15 росіян, ворожий танк Т-72 та два склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці (Херсонська область).
Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляє ОК "Південь"
"Зменшено окупаційне військо на 15 рашистів, танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Росіяни намагалися вести розвідку лінії узбережжя з моря з допомогою "Орлана-10", але пострілом Збройних сил він "був з літального апарату модифікований в підводний".
Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
Наша авіація завдала два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі.
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15 орків за сутки це великий успіх