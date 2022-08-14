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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На південному напрямку ЗСУ знищили 15 рашистів, ворожу техніку та два склади, - ОК "Південь"

південь

ЗСУ знищили 15 росіян, ворожий танк Т-72 та два склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці (Херсонська область).

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляє ОК "Південь"

"Зменшено окупаційне військо на 15 рашистів, танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Росіяни намагалися вести розвідку лінії узбережжя з моря з допомогою "Орлана-10", але пострілом Збройних сил він "був з літального апарату модифікований в підводний".

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Наша авіація завдала два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,4 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 856 танків та 4 115 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

знищення (7578) техніка (1856) ЗСУ (7669)


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А що в Песках? Чому не знищуємо бази а Донецьку
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14.08.2022 07:06 Відповісти
Пески судя по всему уже полностью или большей частью заняли орки
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14.08.2022 07:09 Відповісти
Прийде час і все кацапське барахло буде знищено на нашій землі 😠
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14.08.2022 07:10 Відповісти
Схоже що і у залужного є дєрьмаки.
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14.08.2022 07:17 Відповісти
Причём тут дерьмаки если у тебя недостаточно оружия и в частности артиллерии для удержания рубежей
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14.08.2022 07:41 Відповісти
щось мені здається що в ОК "Південь" проходить маленький саботаж
15 орків за сутки це великий успіх
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14.08.2022 07:45 Відповісти
 
 