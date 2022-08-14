На південному напрямку ЗСУ знищили 15 рашистів, ворожу техніку та два склади, - ОК "Південь"

ЗСУ знищили 15 росіян, ворожий танк Т-72 та два склади боєприпасів у Музиківці та Новій Каховці (Херсонська область).

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляє ОК "Південь"

"Зменшено окупаційне військо на 15 рашистів, танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Росіяни намагалися вести розвідку лінії узбережжя з моря з допомогою "Орлана-10", але пострілом Збройних сил він "був з літального апарату модифікований в підводний".

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Наша авіація завдала два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,4 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 856 танків та 4 115 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА