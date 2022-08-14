Окупанти збільшують атаки біля Сіверська, щоб відвернути увагу від своїх операцій на півдні, - ISW

З 11 серпня російські війська збільшили наземні атаки у районі Сіверська це може свідчити про намагання РФ відвернути увагу України від півдня, де українські війська проводить ефективні контратаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW)

Дотепер, як зазначається, російські війська проводили лише спорадичні та обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійський обстріл.

ISW пише, що російські сили можуть сподіватися змістити акцент з півдня, щоб послабити тиск на власні операції вздовж Південної осі.

Зазначається, що російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська, на південь і на схід від Бахмута. Також росіяни провели обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

Українські сили продовжують спроби порушити російські наземні російські лінії зв'язку (GLOC), які підтримують російські сили на правому березі Дніпра. ISW пише, що росіяни не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійного GLOC. Доставляти боєприпаси, паливо та важку техніку, достатню для наступальних або навіть широкомасштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або по повітрю непрактично, якщо не неможливо.

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