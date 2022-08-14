Макрон підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон підписав протокол про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

"Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їхню безпеку перед поточною загрозою у їхньому безпосередньому сусідстві та зробить значний внесок, враховуючи можливості цих двох партнерів, у колективну позицію та нашу європейську безпеку", - йдеться в повідомленні.

Раніше під час ухвалення французьким парламентом протоколу 2 серпня міністр закордонних справ Катрін Колонна зазначила, що "двадцять союзників" "вже ратифікували протоколи".

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