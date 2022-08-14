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Новини Війна
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Макрон підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

швеція,фінляндія

Президент Франції Еммануель Макрон підписав протокол про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

"Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їхню безпеку перед поточною загрозою у їхньому безпосередньому сусідстві та зробить значний внесок, враховуючи можливості цих двох партнерів, у колективну позицію та нашу європейську безпеку", - йдеться в повідомленні.

Раніше під час ухвалення французьким парламентом протоколу 2 серпня міністр закордонних справ Катрін Колонна зазначила, що "двадцять союзників" "вже ратифікували протоколи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Польщі одноголосно ратифікував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Автор: 

НАТО (6547) Фінляндія (1329) членство в НАТО (1743) Швеція (969) Макрон Емманюель (1515)


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Макрон должен позвонить ху.лу и поздравить его.
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14.08.2022 07:21 Відповісти
мкрн - ганьба і сором Франції
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14.08.2022 07:40 Відповісти
А мы уже и не заикаемся про вступ у НАТО?
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14.08.2022 07:42 Відповісти
Мы уже в НАТО.
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14.08.2022 08:06 Відповісти
Хочу сісти на березі Ірбенської протоки зі здоровим відром "попкорну" і спостерігать, як по ній з Фінської затоки тікає Балтійський флот - для перебазування до Мурманська Сєвєроморська та інших "теплих країв" (поки його не "заперли" НАТОвські кораблі та берегові батареї Моонзунду) Але не можу - літо закінчується і дружині треба допомагать у консерваціях - зараз піде перець і томати Треба буде "лечо" на зиму закривать Ми ж не кацапи - взимку "хєр без солі гризти"! У нас погреби і комори - "малі філіали "супермаркетів" - як казали взяті в полон на Поліссі "асвабадітєлі"
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14.08.2022 08:03 Відповісти
 
 