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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Долини на Слов’янському напрямку, успіху не мали, - Генштаб

зсу

Росіяни намагалися прорвати оборону наших підрозділів в районі Долини на Слов’янському напрямку, але штурм українські воїни відбили.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 14 серпня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто сімдесят друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли із ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території Російської федерації.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.

Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Питомник, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника. Вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили.

Також читайте: Тривають жорсткі бої у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків, - Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку російські окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного. Здійснили спробу розвідки боєм у районі Серебрянки, після вогневого ураження від наших воїнів, вдалися до втечі. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, успіху не мав, відійшов. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку із артилерії та танків ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони. Завдав авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік. Противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають.

На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Повітряну розвідку вів БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження відійшов. Веде наступ в районі населеного пункту Павлівка, бойові дії тривають. Розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Читайте: Війська РФ обстрілюють Нікополь. Жителів населених пунктів на березі Каховського водосховища просять перебувати в укриттях, - голова РВА Євтушенко

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій. Ворог продовжує ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж всієї лінії зіткнення.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з підтримки наземного угруповання військ та блокування північно-західної частини Чорного моря.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконують вогневі завдання по командних пунктах, скупченнях техніки та польових складах боєприпасів противника. Втрати російських окупантів уточнюються.

Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+5
Після всього, що зробила росія, до України потрібно ставитися як до члена НАТО, - Кіссинджер
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14.08.2022 08:01 Відповісти
+5
З Дніпра треба потроху вивозити людей? По трасі залишився лише не дуже укріплений Покровськ, ну й Павлоград вже в області. А у Днпрі крім свойого мільона, щей біженців тисяч двісті. Якщо чекати вказівок із пустопорожнії відосіків, то можуть бути великі проблєми на дорогах.
А у Презіка і ОП - війна з Корбаном, Порохом, Бутусовим, Лєросом, Марченком...
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14.08.2022 08:29 Відповісти
+4
Скільки можна прикрашати, брехня на брехні, люди все добре розуміють, тактика не змінюється, що до початку війни, що зараз, краще би допомогу бійцям так надсилали кожен день, як брешете з своїм г.командувачем та їх єдині новини вже задовбали, скоро буде як в рашці...
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14.08.2022 08:36 Відповісти
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Что это за дебильная формулировка у генштаба: Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають. Если боевые действия идут уже в районе нп Первомайское то в направлении Песков противник успех таки имел и захватил это село ибо Первомайское как раз таки за Песками находится .Генштаб в своих сводках себе же и противоречит
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14.08.2022 07:55 Відповісти
В районі - це не значить що бої йдуть в самому населеному пункті. Піски, очевидно, рашисти таки взяли.Проти десятків тисяч снарядів самої мужності мало. Тепер питання в тому, чи створили наші лінію оборони в Первомайському.
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14.08.2022 08:36 Відповісти
Там не было написано в районе .а в направлении Песков и Красногоровки противник вёл штурмовые действия успеха не имел и отошёл,а потом что идут боевые действия в районе Первомайского .Читай внимательнее
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14.08.2022 08:52 Відповісти
И уничтожение складов хвалёными хаймарсами не помогло
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14.08.2022 09:01 Відповісти
Кацап Краснобокий, іди лісом і не базікай 😠
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14.08.2022 13:03 Відповісти
https://deepstatemap.live/#13/48.0959/37.6239 Deep State Map дає дає чітке тлумачення, що Піски вже здані ворогу, але його околиці ще наші, до Первомайська ворог ще не дійшов
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14.08.2022 09:08 Відповісти
В той же час речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері загальнонаціонального телемарафону розповідає, що "На Донеччині тривають запеклі бої. Окупанти брешуть про нібито захоплення Пісків, однак насправді вони залишаються під контролем України". За його словами, ситуація на Донеччині залишається напруженою і там тривають важкі бої.
Череватий наголосив, що Піски - під контролем Збройних Сил України. Ситуація там важка і тривають інтенсивні бої. Уночі 14 серпня росіяни знову спробували штурмувати селище.
Водночас загарбники вже тиждень брешуть про те, що вони нібито повністю контролюють Піски.
Піски є фактично передмістям тимчасово окупованого Донецька. Сергій Череватий пояснив, що протягом майже пів року ми спостерігаємо, як збройні сили росії перетворюються на безсилля, тому що ворог не може захопити це селище".

https://24tv.ua/piski-pid-kontrolem-zsu-shho-vidbuvayetsya-donechchini_n2129584
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14.08.2022 11:42 Відповісти
Ви знову пишите забагато і іменно в против ЗСУ. Ви з Піски чи вам хтось карту війни підсунув? Якими даними і від кого оперуєте? Кожний день одне і те. Де ви були до регістрації 27.07.22?? Досить. Навіть якщо селище і в окупації, значить так війна іде.
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14.08.2022 09:27 Відповісти
руские дети должны умирать от голода. а негры с голодающих стран должны есть этих детей, перед поеданием должны отпирдолить!!!
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14.08.2022 07:58 Відповісти
а пан має невідкладно голову свою пролікувати.
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14.08.2022 13:30 Відповісти
Лише після того, як москалі заберуться з нашої території і будуть загнивати під гнітом Китаю. Ну, це буде після того як голодні негри поїдять маленьких наступників фашистів
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14.08.2022 13:56 Відповісти
Після всього, що зробила росія, до України потрібно ставитися як до члена НАТО, - Кіссинджер
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14.08.2022 08:01 Відповісти
Виходить Піски ми залишили
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14.08.2022 08:19 Відповісти
З Дніпра треба потроху вивозити людей? По трасі залишився лише не дуже укріплений Покровськ, ну й Павлоград вже в області. А у Днпрі крім свойого мільона, щей біженців тисяч двісті. Якщо чекати вказівок із пустопорожнії відосіків, то можуть бути великі проблєми на дорогах.
А у Презіка і ОП - війна з Корбаном, Порохом, Бутусовим, Лєросом, Марченком...
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14.08.2022 08:29 Відповісти
До Дніпра 200 км.
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14.08.2022 08:38 Відповісти
По трасі майже без населених пунктів та природніх перешкод - це зараз небагато. Скільки було від кордону до Києва?
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14.08.2022 08:59 Відповісти
Без паніки, ЗСУ вправно жарять москалів. Всьому свій час і з часом окупанти не зможуть наступати, процес уже запущено...
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14.08.2022 13:58 Відповісти
Філатов ще пару місяців тому пропонував виїхати всім " не задіяним". Якось трохи напраягає за сотні тисяч дніпрян...
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14.08.2022 17:32 Відповісти
Выходит так .И если уже боевые действия идут за Песками возле Первомайского то на очереди окружение Авдеевки
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14.08.2022 08:59 Відповісти
Чому б тобi не поi'хати перевiрити?
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14.08.2022 13:55 Відповісти
Виходить тобі туди
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14.08.2022 13:05 Відповісти
В час гаджетів на клочку землі де тисячі людеи шось приховати це нереально
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14.08.2022 08:30 Відповісти
Скільки можна прикрашати, брехня на брехні, люди все добре розуміють, тактика не змінюється, що до початку війни, що зараз, краще би допомогу бійцям так надсилали кожен день, як брешете з своїм г.командувачем та їх єдині новини вже задовбали, скоро буде як в рашці...
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14.08.2022 08:36 Відповісти
Гештаб, що з Пісками,?!
"Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов", - це ні про що, зважаючи на інформацію про відсутність нашої артилерії

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14.08.2022 08:46 Відповісти
Раз боевые действия идут около Первомайского,а это за Песками то сами Пески уже потеряны
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14.08.2022 08:54 Відповісти
Орки все сконцентрували на вузькій ділянці Бахмут, Авдіївка, Піски, Мар'їнка з величеною перевагою вогневих засобів і боєзапасів (які кацапи на відміну від наших "говорунов" шукають по світу і не тільки в Білорусі, та й виробництво збільшують) . Треба або укріплювати цю ділянку (типу Верден), або демонструвати активність в іншому місці. тількт без наказів Прєзіка "Про звільнення..."
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14.08.2022 09:24 Відповісти
Ну презик таки у кацапії, накази можна ввддавати різні, укріпляти і наступати будуть по плану, а поки що нічого корисного не прочитала . Вас нових яким вітром нанесло сюди,сіяти смуту. З 2014 маємо своїх плакальщиків, ідіть воюйте
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14.08.2022 09:32 Відповісти
Срань мавзолейная Пески штурмует 8 лет...
Слава ЗСУ👍💙💪💛👌
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14.08.2022 09:51 Відповісти
Начальник штаба РККА генерал жюков разработал план обороны Киева до мелочей летом 1941 года...генерал Власов тогда командовал круто...в плен попало 650 000...тысяч солдат и офицеров РККА...сам Власов сумыл выйти из "котла" ...с батальоном личной охраны пешком добрались до Мацковии...
Почему Власов тогда не застрелил Жюкова...это вопрос...
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14.08.2022 10:02 Відповісти
О каких Песках он говорит,уже вчера взяли и не только взяли но и зачистили близлежащую территорию.Об этом весь интернет забит и фото и видео ,а тут в уши втирают что атаки отбиты.Что уж совсем людей за дураков считать,когда все есть в интернете
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14.08.2022 10:16 Відповісти


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Реєстрація:14.08.2022 - нах пшло, новонароджене
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14.08.2022 12:35 Відповісти
Нах, пішов , русофашист !
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14.08.2022 13:08 Відповісти
вірю британській розвідці, яку транслює ВВС. Яка пише навіть для касапів: "https://twitter.com/DefenceHQ/status/1558686949862690816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1558686949862690816%7Ctwgr%5E3707458da08294c1883f0e5c53efc26fa86e737a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-62342291 Особенно ожесточенные бои развернулись за поселок Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Бои за территорию поселка, вероятно, продолжаются ."
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14.08.2022 12:09 Відповісти
 
 