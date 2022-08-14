Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 "прильотів" зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із "Градів", - Резніченко. ФОТОрепортаж
Російська армія вкотре обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напружена ніч ворожих атак… Російська армія знову обстріляла два райони - Нікопольський та Криворізький. Тричі! накрила вогнем Нікопольський.
По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії. 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла. На місці працюють електрики. Обійшлося без постраждалих.
По Марганцю росіяни били із "Градів". У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.
У Криворізькому районі під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
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(с)Арестович.
@24tvua
· 18 год
Мінські переговори були абсолютно безглузді, росіяни з нас лише знущалися, - Казанський
Проксі-Кіт Ботриархату
Нє, ну слова зелебоби звісно набагато авторитетніші за думку Бриг. Генерала США