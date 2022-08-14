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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 "прильотів" зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із "Градів", - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія вкотре обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напружена ніч ворожих атак… Російська армія знову обстріляла два райони - Нікопольський та Криворізький. Тричі! накрила вогнем Нікопольський.

По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії. 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла. На місці працюють електрики. Обійшлося без постраждалих.

По Марганцю росіяни били із "Градів". У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.

У Криворізькому районі під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини. По Нікополю випущено 30 снарядів із "Граду", понівечено багатоповерхівки та дитячий садок, - Резніченко. ФОТО

Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 прильотів зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із Градів, - Резніченко 01

Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 прильотів зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із Градів, - Резніченко 02


Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 прильотів зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із Градів, - Резніченко 03

Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 прильотів зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із Градів, - Резніченко 04

Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 прильотів зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із Градів, - Резніченко 05

Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 прильотів зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із Градів, - Резніченко 06

Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 прильотів зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із Градів, - Резніченко 07

Автор: 

Марганець (77) обстріл (29206) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1243) Дніпропетровська область (3865)


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твари рашистские... еще смеют гавкать что это Никополь и Марганец обстреливают АЭС...
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14.08.2022 08:35 Відповісти
«Никополь обстреливается, чтобы зафиксировать факт обстрела ВСУ Запорожской АЭС. Это история продолжается, но мы на провокации не идем. По Энергодару работали пару недель назад, но работали ударные беспилотники «камикадзе», а они являются высокоточным оружием».
(с)Арестович.
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14.08.2022 10:27 Відповісти
24 канал

@24tvua

· 18 год

Мінські переговори були абсолютно безглузді, росіяни з нас лише знущалися, - Казанський

Проксі-Кіт Ботриархату

Нє, ну слова зелебоби звісно набагато авторитетніші за думку Бриг. Генерала США
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14.08.2022 08:38 Відповісти
То може ви пропонуєте підписати ще одну капітуляцію, схожу на порошенівську, здати орками ще кілька областей та готуватися(обкрадити країну під приводом війни) ще 8 років?
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14.08.2022 12:46 Відповісти
Так підготувалися щл південь здали без бою під скиглення Залужного, що там ніззя воювати, бо відкритий степ. А як же Ізраіль воює? У них взагалі пустеля.
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14.08.2022 12:47 Відповісти
Подпишите петицию! https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
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14.08.2022 10:25 Відповісти
До сраки ці всі пєтіції, захистити міста набагато більші ніхто не хоче, а тут Нікополь. Такі міста для Банковій та Генштабу, взагалі, дрібниці.
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14.08.2022 12:36 Відповісти
Теряем еще один беззащитный город .
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14.08.2022 23:35 Відповісти
 
 