Минулої доби окупанти обстріляли Чернігівщину та Сумщину. По Есманській громаді вели вогонь із РСЗВ, - ОК "Північ"

За минулу добу, 13 серпня, ворог здійснив п’ять обстрілів по території Чернігівської та Сумської областей у межах району відповідальності Оперативного командування "Північ". Усі вони велися з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

Як зазначається, з 08.35 та майже до 9 години ворог одночасно обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Повідомлено про п’ять вибухів зі ствольної артилерії в район населеного пункту Гірськ Сновської територіальної громади Чернігівської області.

З мінометів 120 мм та ствольної артилерії російські війська обстріляли прикордоння Шосткинського району на Сумщині. Зафіксовано 12 вибухів по території природоохоронного заказника Шалигинської територіальної громади.

"Близько 11 години зафіксовано два вибухи зі ствольної артилерії у межах Середино-Будської територіальної громади. З 15.28 до майже 16 години ворог обстрілював імовірно з реактивних систем залпового вогню Есманську громаду на Сумщині. Ввечері зафіксовано 23 "приходи" ймовірно зі ствольної артилерії по території Новослобідської громади Конотопського району", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Чернігівщину і Сумщину зі ствольної артилерії та мінометів, - ОК "Північ"

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.