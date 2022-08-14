Ми маємо зупинити марш зла, підтримавши Україну та побудувавши сильну армію Польщі, - міністр оборони РП Блащак

Вільний світ має зупинити російський марш зла, підтримавши Україну й побудувавши сильну армію Польщі.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Блащак виступав на фестивалі на честь Дня Війська Польського і 102-ї річниці Варшавської битви, в якій війська Польщі й УНР зупинили сили більшовицької Росії та досягли перелому у війні.

"Завдання всього вільного світу - зупинити цей марш зла, і ми зупиняємо цей марш зла, підтримуючи Україну з одного боку, але й будуючи сильну Польську армію", - сказав міністр.

За його словами, надзвичайно важливо, щоб польська армія ставала дедалі більшою.

"Я закликаю всіх, хто ще не вирішив, чим вони хочуть займатися, у майбутньому приєднатися до Війська Польського", - сказав Блащак.

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