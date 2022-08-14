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Окупанти агітують луганчан іти на "референдум", натомість обіцяли вирішити житлові питання, - Гайдай

луганщина

У Сватовому на Луганщині мешканців, які змушені жити на стадіоні, агітують взяти участь у псевдореферендумі.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"До прикладу, у Сватовому високопосадовці з РФ агітували біженців взяти участь у псевдореферендумі, обіцяли вирішити всі проблемні питання. Тільки коли? Люди декілька місяців вимушені жити на стадіоні – не в будинках, гуртожитках, чи комунальних установах. На відкритому спортивному об’єкті – за два місяці до початку опалювального періоду", - зазначив Гайдай.

Він додав, що повертатись цим людям нікуди – їхнє житло зруйнував "русский мир".

"Той "мир", який тепер дивиться безхатченкам Луганщини в очі і має совість щось обіцяти в обмін на голос", – підкреслив очільник Луганщини.

Також читайте: Росія думає відкласти "референдуми" на окупованих територіях, - ISW

Автор: 

референдум (628) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Розбили Лугандон, а тепер обіцяють вирішити проблеми з житлом. Сама доброта.
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14.08.2022 09:01 Відповісти
Вони зараз що завгодно наобіцяють аби загнати пенсіонерів на референдум і раша ТБ їм підключили для якнайшвидшого запудрювання мозку.
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14.08.2022 09:12 Відповісти
Коли вже ми почнемо карати за участь в референдумі?! Це ж пряма зрада! І не важливо, що референдум фейковий. Участю в ньому громадянин України підписується в тому, що він - зрадник і посіпака ворога.
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14.08.2022 09:26 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити - себе обманути!
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14.08.2022 10:35 Відповісти
 
 