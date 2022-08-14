Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру низки населених пунктів у Запорізькій області, - ОВА

Противник сто сімдесят другу добу веде повномасштабну збройну агресію проти України. Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новояковлівка, Тернувате, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Гуляйполе.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1645 людей, з них 486 - діти", - йдеться у повідомленні.

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