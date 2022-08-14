Вночі рашисти завдали ударів по Миколаєву та обстріляли населені пункти області, - ОВА

Надвечір та вночі армія РФ завдала ударів по Миколаєву. Продовжуються і обстріли населених пунктів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"За інформацією оперативного командування "Південь", надвечір, 13 серпня, трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без жертв. Також ввечері, 13 серпня, близько 20:00 Миколаїв зазнав обстрілів. За інформацію оперативного командування "Південь" шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" нанесено удар по житловим кварталам та промисловим об’єктам міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа. Вночі, 14 серпня, близько 02:00 ворог знову обстріляв обласний центр. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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У Миколаївському районі ввечері, 13 серпня, орієнтовно о 20:12 зафіксовано ворожий обстріл селища Первомайське. Внаслідок якого пошкоджено магазин та житловий будинок. Постраждалих немає. У ОВА додають, що вночі, 14 серпня, орієнтовно о 02:30 внаслідок обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає.

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"У Баштанському районі вчора, 13 серпня, орієнтовно о 12:30 були обстріли с. Широке Широківської громади. Пошкоджено три житлових будинки та стадіон. Близько 14:00 обістріли були за межами с. Поляна. Близько 19:00 були обстріли за межами сіл Червна Долина та Поляна. Сьогодні, 14 серпня, близько 03:30 були обстріли по сільськогосподарським спорудам с. Широке. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби були обстріли територій смт Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ", - зазначається у звіті.