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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 550 осіб, 233 літаки, 194 гелікоптери, 1 864 танки та 4 126 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 43 550.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1864 (+8) од,

бойових броньованих машин - 4126 (+11) од,

артилерійських систем - 980 (+2) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО  - 136 (+0) од,

літаків  - 233 (+0) од,

гелікоптерів - 194 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 784 (+5),

крилаті ракети - 187 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3039 (+3) од,

спеціальна техніка - 91 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 550 осіб, 233 літаки, 194 гелікоптери, 1 864 танки та 4 126 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784) знищення (7578) техніка (1856) втрати (4449)


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Який напрямок є головним? Україна це головне,а ЗСУ її захист і майбутнє.
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14.08.2022 09:45 Відповісти
Тобі зручно на діванчіке?
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14.08.2022 10:21 Відповісти
Вчи історію, "стратег" - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=-513
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14.08.2022 10:44 Відповісти
скоро ювілейні 50к
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14.08.2022 10:48 Відповісти
все ближче до кількості похоронок у 45К що було надруковано ще до війни.
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14.08.2022 11:02 Відповісти
 
 