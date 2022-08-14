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Новини Війна
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У Слов’янську з 24 лютого загинуло 19 цивільних, 82 особи - поранено, - Лях

область,донецька

Окупанти обстрілюють Слов’янськ ракетами та артилерією.

Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у період з 24 лютого у Слов'янську загинуло внаслідок ворожих обстрілів 19 цивільних громадян, зазнали поранень 82 особи.

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"З 24 лютого у Слов'янську війна вбила 19 мирних мешканців. За цей же час було поранено 82 людини.
На щастя за тиждень ця сумна статистика не поповнилася. Росія воює із мирним населенням та руйнує все, до чого може дотягнутися", - наголосив Лях.

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армія рф (17842) жертви (1817) Донецька область (8816) Слов’янськ (632)


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Добре що Неля Штепа жива.
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14.08.2022 09:35 Відповісти
 
 