На Миколаївщині в результаті обстрілів загинуло двоє мешканців Березнегуватської громади, є потерпілі й в Миколаєві, - голова облради

В Миколаївській області є жертви через обстріли сіл та обласного центру.

Про це повідомила голова Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 13 серпня ввечері та 14 серпня вночі окупанти обстріляли Миколаїв. Зафіксовані потрапляння ракет по портовій інфраструктурі та житловим кварталам. Станом на 9 годину ранку відомо про пошкоджені будинки та постраждалих.

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Крім того, під удари ворожої артилерії потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Галицинівській, Первомайській, Широківській та Березнегуватській громадах. Зафіксовані руйнування житлових будинків, стадіону та магазинів.

Відомо про двох загиблих через нічні обстріли в населених пунктах Березнегуватської громади. Станом на ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 292 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 53 особи отримали допомогу амбулаторно.

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