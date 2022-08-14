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Новини Війна
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Після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися вперед. Бої тривають і вдень, і вночі, - Гайдай

луганщина

Бої на межі Луганщини та Донеччини не припиняються ані вночі, ані зранку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста. Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат.

"Намагалися окупанти штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з нашим регіоном, - армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних сил та відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох напрямках бої точаться і дотепер", - інформує Гайдай.

Поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари.

"Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням", - резюмує очільник Луганщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У рашистів на Луганському напрямку масово горить та ламається техніка, - Гайдай

Автор: 

Лисичанськ (315) Донецька область (8816) бойові дії (4079) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+3
А нам стримувати легко?
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14.08.2022 10:14 Відповісти
+1
Ніхто нікого не боїться. Відносно оп,то ЗСУ і народ разом,а що хоче зе,то наступні вибори покажуть чи смакують українцям граблі
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14.08.2022 10:19 Відповісти
+1
За день сдал Лисичанск товаришч Гайдай.
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14.08.2022 10:32 Відповісти
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14.08.2022 09:50 Відповісти
Вглубь - дешевле
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14.08.2022 09:57 Відповісти
армія і народ готові до наступу, влада зе неготова боїться путіна його реакції на важливі і сенсаційні поразки,удар по аеродрому в криму партизанами офіс десять раз заперечив і відхрестився щоб не розізлити путіна ,коли путін сказав що знищить зе той злякався на вічно,і зараз немае ударів по кораблям по кримському мосту і не буде наступу важливого,рейди в тили ворога механізовані що робили добробати в 2014 році показали ефективність зараз ігноріруються,зрада інтересів україни
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14.08.2022 10:06 Відповісти
Ніхто нікого не боїться. Відносно оп,то ЗСУ і народ разом,а що хоче зе,то наступні вибори покажуть чи смакують українцям граблі
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14.08.2022 10:19 Відповісти
Навряд чи наступні вибори будуть, зелебенським іигідно щоб ця війна продовжувалась якомога довше, тому що під час воєнного стану вибори можна не проводити десятиліттями!
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14.08.2022 10:25 Відповісти
Нажаль по розмовах населення і особисто своїх знайомих можу сказати, що Боневтік стане президентом в 100% випадків у випадку перемоги України у війні. Уже зараз всі кого я розпитував говорять, що Бопідняв(Порошенко) здав би Україну за пару годин, підписавши капітуляцію, а Боневтік - не втік і готовий був битися до кінця. І це дає йому +100500 до рейтингу, а після війни його рейтинг буде майже абсолютним. Так що гундосому гарантований другий строк. (Зразу кажу - це не мої твердження, так судить народ. Вийдіть за межі комфортного Цензора і ви побачите, що це правда.
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14.08.2022 12:54 Відповісти
А нам стримувати легко?
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14.08.2022 10:14 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.08.2022 10:28 Відповісти
За день сдал Лисичанск товаришч Гайдай.
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14.08.2022 10:32 Відповісти
За 2 Та тоді всі експерти тіпа Жданова запевняли шо Лисичанськ більш захищении як Северодонецьк -- і на висоті і Сіверськии Донець а тоді заревіли -- так вони вдарили з Півдня
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14.08.2022 10:46 Відповісти
Гайдай пусть идет нах... со своими рассказами о Лисичанской неприступной крепости на возвышенности,которую ******** за неделю.Одні перемоги у нас,ми усе бачимо.Підараси зелені
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14.08.2022 12:15 Відповісти
Порохоботи може і бачать, але народ готовий пробачити такі пройоби - після пятирічного терміну рейтинг Порошенка зкатився в ж*пу і благодійність з порохоботами його не спасуть. (Особисто я, поки що, готовий голосувати тільки за Противона Всіховича).
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14.08.2022 13:00 Відповісти
 
 