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Новини
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Угорщина планує закупити додатково 700 млн кубометрів газу в Росії, "Газпром" збільшив обсяги подачі газу через "Турецький потік", - Bloomberg

газпром,газпромнефть

Угорщина додатково закуповує газ у РФ понад норми в контракті, щоб збільшити свої запаси палива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Російський газовий гігант ПАТ "Газпром" почав надавати Угорщині додаткові обсяги газу, про що раніше уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана домовився з постачальником. Додаткові обсяги газу Угорщина закуповує, щоб вирішити проблеми з енергопостачанням у зимовий період.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відновила транзит нафти через Україну, - Reuters

Починаючи з п'ятниці, "Газпром" збільшив обсяги подачі газу до Угорщини на 2,6 мільйона кубометрів на день до кінця серпня, використовуючи трубопровід "Турецький потік", який пролягає через Балкани. Про це повідомив державний секретар МЗС Тамаш Менцер у Facebook у суботу, 13 серпня. За його словами, тривають переговори про додаткові обсяги на вересень.

Угорщина прагне закупити 700 мільйонів кубометрів додаткового природного газу більше, ніж прописано в багаторічному контракті країни з "Газпромом", щоб збільшити свої запаси палива.

Також читайте: Росія каже, що Україна зупинила транзит нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії

Угорщина (2337) газопровід (1550) Газпром (3395) транзит газу (1014)


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недарма угорців не ******* УСІ сусіди
у обох світових війнах воювали не на тому боці
у обох програли
ненавидять УСЕ що навкруги
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14.08.2022 10:21 Відповісти
Любов, то між М і Ж, хоча бувають варіанти)) в політиці любові і друзів, немає. Там принцип :"в трызду друзей, в трызду подруг, я сам себе хороший друг."
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14.08.2022 11:05 Відповісти
Газопровод Дружба йде до мадярів через Україну. Далі пояснювати?
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14.08.2022 10:43 Відповісти
Новину читав?:"пішов через "Турецький потік" їм "Дружба" не потрібен. Вони навіть за транзит по Україні готові були платити, та, Україні гроші виявилися не потрібні, і вони вирішили питання з Туреччиною і "Газпромом". Ось хто починає страждати, так це Чехія
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14.08.2022 11:00 Відповісти
Зимою будуть приторговувати разом з опою
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14.08.2022 10:45 Відповісти
Сколько Газа в год потребляет 10 миллионое население Венгрии или белораши..?.население и там и там одинаковое...вы не поверите...Венгрии нужно 4,5 ярда кубиков...лукашеску аж 9...странная арыхметика...точно так покупала Юля..с 2009 года...Украине в год надо З0 ярдов кубов..Юля закупала 50...
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14.08.2022 11:14 Відповісти
Украине в год надо З0 ярдов кубов..Юля закупала 50..
Зраду ищешь?
Ну закупила больше,и что?Лишнее перепродала на Запад,деньги в казну на соцвыплаты.
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14.08.2022 11:47 Відповісти
В Україні, скоро газ не буде потрібен. Всі виробництва стоять глухо. Економія шалена.
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14.08.2022 11:57 Відповісти
 
 