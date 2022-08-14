Угорщина планує закупити додатково 700 млн кубометрів газу в Росії, "Газпром" збільшив обсяги подачі газу через "Турецький потік", - Bloomberg
Угорщина додатково закуповує газ у РФ понад норми в контракті, щоб збільшити свої запаси палива.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Російський газовий гігант ПАТ "Газпром" почав надавати Угорщині додаткові обсяги газу, про що раніше уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана домовився з постачальником. Додаткові обсяги газу Угорщина закуповує, щоб вирішити проблеми з енергопостачанням у зимовий період.
Починаючи з п'ятниці, "Газпром" збільшив обсяги подачі газу до Угорщини на 2,6 мільйона кубометрів на день до кінця серпня, використовуючи трубопровід "Турецький потік", який пролягає через Балкани. Про це повідомив державний секретар МЗС Тамаш Менцер у Facebook у суботу, 13 серпня. За його словами, тривають переговори про додаткові обсяги на вересень.
Угорщина прагне закупити 700 мільйонів кубометрів додаткового природного газу більше, ніж прописано в багаторічному контракті країни з "Газпромом", щоб збільшити свої запаси палива.
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у обох світових війнах воювали не на тому боці
у обох програли
ненавидять УСЕ що навкруги
Зраду ищешь?
Ну закупила больше,и что?Лишнее перепродала на Запад,деньги в казну на соцвыплаты.