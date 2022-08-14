Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, - "Енергоатом"
Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Енергоатомі".
Зазначається, що внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений.
"Під час обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків. Обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.
Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.
Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.
"ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми", - підкреслюють у "Енергоатомі".
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Може все-таки варто показати, як роблять з терористами.
потім зелені вийдуть і скажуть ми уклал мир на умовах росії заради вашої безпеки
А также Херсон, Мариуполь, Ростов, Краснодар...
Логично прикиньте-они показали места,куда безопасно обстреливать АЭС,подымая при этом побольше шума.