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Новини Війна
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Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, - "Енергоатом"

заес,аес,запорізька

Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Енергоатомі".

Зазначається, що внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений.

"Під час обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків. Обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен військовий РФ, який стріляє по ЗАЕС, стає особливою мішенню для нашої розвідки, спецслужб та армії, - Зеленський. ВIДЕО

Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

"ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми", - підкреслюють у "Енергоатомі".

радіація (187) Енергоатом (1645) Запорізька АЕС (1429)


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США та ЄС чекають, коли путін їх перетворить на ядерний попіл - потім визнають рашку країною терористом?
Може все-таки варто показати, як роблять з терористами.
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14.08.2022 10:46 Відповісти
ядерний шантаж. або як я хочу або - "не доставайся же ти нікому".
потім зелені вийдуть і скажуть ми уклал мир на умовах росії заради вашої безпеки
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14.08.2022 10:46 Відповісти
Если что-то случится на ЗАЭС, то накроется в первую очередь медным тазом и любимый расеянами Крым.

А также Херсон, Мариуполь, Ростов, Краснодар...
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14.08.2022 11:14 Відповісти
А що їм до того Криму? Що їм до людей навіть своїх? Їм все одно. Навіть після аварії буде існувати порт в Севастополь і це все,що їх цікавить у Криму.
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14.08.2022 13:12 Відповісти
Один сотрудник АЭС давал западной газете интервью.Так он заявил,что сотрудники "Росатома" сначала облазили всю станцию,а потом уже дали добро на её обстрел,предварительно указав,куда стрелять.
Логично прикиньте-они показали места,куда безопасно обстреливать АЭС,подымая при этом побольше шума.
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14.08.2022 11:51 Відповісти
реакторы имеют надежную защиту,грады,152 мм снаряды,как мертвому припарки.Только умышленный подрыв со средины или в обход всех защит запустить не контролированную ядерную реакцию
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14.08.2022 12:02 Відповісти
Шантаж с ЗАЭС для кацапов гамного действенней, чемпотрясание своей ядерной дубинкой. Ждём, когда Запад прогнётся. А уж ЗЕгниды уже и дупы навазелинили для *****
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14.08.2022 11:59 Відповісти
там уже без вазелина вошло и вышло по много раз
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14.08.2022 12:03 Відповісти
Персоналу ЗАЕС потрібно теж медалі героїв вручити. Як вони,бідолахи,це витримують. Фактично вони зараз є захисниками нашої АЕС хоч і без зброї..
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14.08.2022 13:10 Відповісти
 
 