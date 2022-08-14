14 серпня в Полтавській області відбуватимуться навчальні стрільби, мешканців просять зберігати спокій

У неділю, 14 серпня, на території Миргородської громади в Полтавській області відбуватимуться навчальні стрільби. Місцевих жителів просять зберігати спокій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВД Дмитра Луніна в Telegram.

Стрільби відбуватимуться у Миргородській громаді.

"14 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - повідомив глава ОВА.

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