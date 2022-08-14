Мер Луцька Поліщук про ймовірність наступу з Білорусі: Щоб здійснити успішний повномасштабний наступ, необхідно до 20 тисяч військових
Військові Волині підготовлені до будь-якої ситуації, на кордоні зведено фортифікації.
Про це розповів в інтерв'ю "Еспресо" міський голова Луцька Ігор Поліщук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ніхто не може на 100% сказати, чи буде наступ з боку Білорусі на територію України, чи ні. Однак низка причин вказують на те, що це малоймовірно.
"Сьогодні на Волині є достатня кількість військових територіальної оборони. В нас є добровільне формування нашої територіальної громади батальйон "Луцьк" – чисельне та добре підготовлене. А для того, щоб військова операція мала значний успіх, кількість військових, які здійснюють напад, має втричі перевищувати кількість військових, які обороняються. Тобто щоб здійснити успішний повномасштабний наступ з білоруського боку, необхідно до 20 тисяч військових. Я не уявляю, щоб армія Республіки Білорусь, при загальній чисельності 48 тисяч (разом з радистами, кухарями і так далі), ризикнула й направила на війну 20 тисяч. Це – дуже малоймовірний сценарій", - наголосив Поліщук.
Крім того, прикордонна служба активно зводить фортифікаційні споруди на кордоні, протитанкові рови, залізобетонні паркани, розміщуються й інші засоби стримання. Ландшафт північної частини Волині – це суцільні непрохідні болота, особливо влітку.
Ворог може просувати лише кількома дорогами, які добре видно з боку української території. Крім того, ніхто не знає, як реагуватиме Польща на бойові дії за кілька кілометрів від її кордону. До того ж влада Лукашенка в Білорусі не така вже й міцна.
"Серед невійськових причин я би виділив те, що сьогодні позиції Лукашенка є доволі хиткими. І якщо буде оголошено повномасштабний наступ, мобілізація і все інше, то білоруське суспільство може по-різному це сприйняти. Не виключено, що знову почнуться мітинги, протестні хвилі. А ще є питання мотивації і морального духу білоруських військових. У нас на півночі області дуже багато людей мають друзів, родичів, однокласників в Білорусі й вони отримують якусь інформацію звідти. З цієї інформації, моральний дух там доволі низький. Вони розуміють, що це не їхня війна і їм тут робити нічого. Тому яким чином вони себе поведуть, коли буде наказ про наступ, ніхто не може точно сказати", - пояснив мер.
Будь ласка, зачекайте...
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ВРОПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Код ЄДРПОУ
42498868
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Повна назва
ВОЛИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Адреса
Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк(з), Привокзальний майдан, будинок 1, офіс 6
Дата заснування
26.09.2018
Директор
https://opendatabot.ua/p/4EFG351 Башкаленко Олександр Костянтинович
Стан
зареєстровано
Код ЄДРПОУ
42498868
Статутний капітал
0 грн.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83) Священного синоду УПЦ Московського патріархату Луцька єпархія стала називатися Волинськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9C%D0%9F)#cite_note-8 [8] .
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року єпархію очолює архієпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0) Нафанаїл (Крикота) , колишній ректор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Почаївської духовної семінарії .
Головний юрисконсульт фонду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Палиці «Тільки разом»
І́гор Петро́вич Па́лиця Член депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» (За Майбах) У травні 2020 депутати об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» створили однойменну партію на чолі з Палицею
Голосував за ратифікацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Харківських угод
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження, фігурантом якого є голова Волинської обласної ради Ігор Палиця, щодо схеми фальсифікації спецдозволів на користування надрами
Контролював компанію «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Нафтохімік Прикарпаття », що її пов'язують з гірськолижним туристичним комплексом «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C Буковель » в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківській області і власником якого є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E ТзОВ «Скорзонера».
ВАТ «Укрнафта» і «Нафтохімік Прикарпаття» пов'язують з бізнес-групою «Приват», яку очолює мільярдер і власник «Дніпра»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ігор Коломойський .
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Палиця_Ігор_ Петрович
Щоб здійснити УСПІШНИЙ повномасштабний наступ необхідно до 20 тисяч військових
Ви там, мол, ребята плохо подготовились.
Чтобы операция прошла успешно требуется 20 тыщ ублюдков, поняли?
Так що у прогнози зелених я не вірю