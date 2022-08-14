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Новини Війна
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Мер Луцька Поліщук про ймовірність наступу з Білорусі: Щоб здійснити успішний повномасштабний наступ, необхідно до 20 тисяч військових

луцьк

Військові Волині підготовлені до будь-якої ситуації, на кордоні зведено фортифікації.

Про це розповів в інтерв'ю "Еспресо" міський голова Луцька Ігор Поліщук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ніхто не може на 100% сказати, чи буде наступ з боку Білорусі на територію України, чи ні. Однак низка причин вказують на те, що це малоймовірно.

"Сьогодні на Волині є достатня кількість військових територіальної оборони. В нас є добровільне формування нашої територіальної громади батальйон "Луцьк" – чисельне та добре підготовлене. А для того, щоб військова операція мала значний успіх, кількість військових, які здійснюють напад, має втричі перевищувати кількість військових, які обороняються. Тобто щоб здійснити успішний повномасштабний наступ з білоруського боку, необхідно до 20 тисяч військових. Я не уявляю, щоб армія Республіки Білорусь, при загальній чисельності 48 тисяч (разом з радистами, кухарями і так далі), ризикнула й направила на війну 20 тисяч. Це – дуже малоймовірний сценарій", - наголосив Поліщук.

Читайте також: Воювати проти України погодилися близько 13 тисяч білоруських військовослужбовців, - Генштаб

Крім того, прикордонна служба активно зводить фортифікаційні споруди на кордоні, протитанкові рови, залізобетонні паркани, розміщуються й інші засоби стримання. Ландшафт північної частини Волині – це суцільні непрохідні болота, особливо влітку.

Ворог може просувати лише кількома дорогами, які добре видно з боку української території. Крім того, ніхто не знає, як реагуватиме Польща на бойові дії за кілька кілометрів від її кордону. До того ж влада Лукашенка в Білорусі не така вже й міцна.

"Серед невійськових причин я би виділив те, що сьогодні позиції Лукашенка є доволі хиткими. І якщо буде оголошено повномасштабний наступ, мобілізація і все інше, то білоруське суспільство може по-різному це сприйняти. Не виключено, що знову почнуться мітинги, протестні хвилі. А ще є питання мотивації і морального духу білоруських військових. У нас на півночі області дуже багато людей мають друзів, родичів, однокласників в Білорусі й вони отримують якусь інформацію звідти. З цієї інформації, моральний дух там доволі низький. Вони розуміють, що це не їхня війна і їм тут робити нічого. Тому яким чином вони себе поведуть, коли буде наказ про наступ, ніхто не може точно сказати", - пояснив мер.

Читайте: План евакуації населення на випадок наступу з Білорусі підготували у Волинській області, - ОВА

Білорусь (7969) Луцьк (426) Ігор Поліщук (6) Волинська область (881)


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Топ коментарі
+11
Якщо мер довбойоб, то це надовго. Агов, СБУ, ви де???
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14.08.2022 11:18 Відповісти
+9
а ще в Луцьку є 5 колона.

ВРОПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Код ЄДРПОУ
42498868

Витяг (PDF)

Повна назва
ВОЛИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"

Адреса
Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк(з), Привокзальний майдан, будинок 1, офіс 6

Дата заснування
26.09.2018

Директор
https://opendatabot.ua/p/4EFG351 Башкаленко Олександр Костянтинович

Стан
зареєстровано

Код ЄДРПОУ
42498868

Статутний капітал
0 грн.
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14.08.2022 11:12 Відповісти
+7
а ще на колині є 5 колона- московська секта РПЦ.

-----------------

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83) Священного синоду УПЦ Московського патріархату Луцька єпархія стала називатися Волинськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9C%D0%9F)#cite_note-8 [8] .

З https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року єпархію очолює архієпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0) Нафанаїл (Крикота) , колишній ректор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Почаївської духовної семінарії .
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14.08.2022 11:23 Відповісти
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а ще в Луцьку є 5 колона.

ВРОПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
Код ЄДРПОУ
42498868

Витяг (PDF)

Повна назва
ВОЛИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"

Адреса
Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк(з), Привокзальний майдан, будинок 1, офіс 6

Дата заснування
26.09.2018

Директор
https://opendatabot.ua/p/4EFG351 Башкаленко Олександр Костянтинович

Стан
зареєстровано

Код ЄДРПОУ
42498868

Статутний капітал
0 грн.
показати весь коментар
14.08.2022 11:12 Відповісти
а ще на колині є 5 колона- московська секта РПЦ.

-----------------

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83) Священного синоду УПЦ Московського патріархату Луцька єпархія стала називатися Волинськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9C%D0%9F)#cite_note-8 [8] .

З https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року єпархію очолює архієпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0) Нафанаїл (Крикота) , колишній ректор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Почаївської духовної семінарії .
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14.08.2022 11:23 Відповісти
башкаленко-це знатний ригоанал в минулому.Його Данильчук кайданками на сцені прикував...Треба було тому башкаленку ще в 14-му башку відкрутити.Пожаліли тоді його.
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14.08.2022 11:26 Відповісти
Добре мати мера з Генштабу.
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14.08.2022 11:15 Відповісти
Це бовкало з шобли сумнозвысного палиці-такого собі главаря бригади "за майбах". Ну а по життю родич в якійсь мірі бєні кодломойському. І відповідно в парламенті ця шобла на підхваті у зечмонь. До речі : це падло голосувало за закони 16 січня 2014року.
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14.08.2022 11:34 Відповісти
бнр-ПНХ...
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14.08.2022 11:15 Відповісти
Розказувати, де і скільки в нас військ, це ок?
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14.08.2022 11:15 Відповісти
да норм той Поліщук. Бульбаші й так знають скільки наших військ на кордоні і де.Вони ж не дурні. Тому й не лізуть до нас .
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14.08.2022 11:29 Відповісти
для рашки ОПУБЛІКОВАНЕ не таємниця,думаю
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14.08.2022 11:30 Відповісти
Ворог може просувати лише кількома дорогами, які добре видно з боку української території. Крім того, ніхто не знає, як реагуватиме Польща на бойові дії за кілька кілометрів від її кордону.

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14.08.2022 11:31 Відповісти
Уже 13 зібрали
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14.08.2022 11:17 Відповісти
Проти Волині? А Рівне, Львів, Житомир і Тернопіль будуть збоку дивитись?
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14.08.2022 11:22 Відповісти
Волиняки приймуть перший удар. ТРО областей південніше "підтягнеться" швидко.)
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14.08.2022 11:29 Відповісти
Якщо мер довбойоб, то це надовго. Агов, СБУ, ви де???
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14.08.2022 11:18 Відповісти
Навіщо мер Луцька підказує ворогам, скільки їх потрібно бутиі не бачить у себе підносом внутрішніх ворогів - зажопинців?
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14.08.2022 11:19 Відповісти
тому що поліщук - є-блан
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14.08.2022 15:13 Відповісти
еще один стратег... уже за пивом некого послать - с утра до вечера то оманский, то дерьмак, то пепелац, то проститут трындят такое, что...
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14.08.2022 11:20 Відповісти
Цей мер дебіл, бо тільки дебіл міг заявити що при обороні такого міста військовими(а не так як з Херсоном) для його захоплення досить 20 т. А ще СБУ потрібно не мільйонами ботів Порошенка займатись, а цим кротом який вказує скільки зараз захисників на тому напрямку.
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14.08.2022 11:21 Відповісти
Не дебіл.З таким успіхом можна ляпнути і 5 тис. і 25 тис. Це зовсім нічого не змінює.
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14.08.2022 11:31 Відповісти
Абсолютно точно. Це дурпецяло - то ті ж зечмоні-піарщики, тіільки вид збоку.
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14.08.2022 11:37 Відповісти
Та вже #бнітє по їхньому НПЗ з хаймарсу, щоб було чим займатися бульбашам.
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14.08.2022 11:22 Відповісти
хлапок, вазгараніє...
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14.08.2022 11:32 Відповісти
Чомусь немає новин про антонівський міст . А -схоже вночі його таки добили . .https://t.me/nevzorovtv/5649
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14.08.2022 11:24 Відповісти
Ми добили, ми і відбудуємо,- що хочемо, те й робимо, наш міст
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14.08.2022 11:36 Відповісти
Поліщук Ігор Ігорович

Головний юрисконсульт фонду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Палиці «Тільки разом»

І́гор Петро́вич Па́лиця Член депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» (За Майбах) У травні 2020 депутати об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» створили однойменну партію на чолі з Палицею

Голосував за ратифікацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Харківських угод

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження, фігурантом якого є голова Волинської обласної ради Ігор Палиця, щодо схеми фальсифікації спецдозволів на користування надрами
показати весь коментар
14.08.2022 11:45 Відповісти
Журналісти оприлюднили переписку Ігоря Палиці й народного депутата Віталія Хомутинніка у якій депутат консультує одеського губернатора з питань корупційної схеми і «тарифів», які діють на українській митниці, повідомляють Українські новини

Контролював компанію «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Нафтохімік Прикарпаття », що її пов'язують з гірськолижним туристичним комплексом «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C Буковель » в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківській області і власником якого є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E ТзОВ «Скорзонера».

ВАТ «Укрнафта» і «Нафтохімік Прикарпаття» пов'язують з бізнес-групою «Приват», яку очолює мільярдер і власник «Дніпра»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ігор Коломойський .

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Палиця_Ігор_ Петрович
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14.08.2022 11:47 Відповісти
Мер хто? Генерал чи барига бабло пилити ? Бовдур та базіка-знахідка для шпигунів...В військовий стан треба всіх цих мерів в піхоту на фронт а крувати містами та регіонами військовий комендант.
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14.08.2022 11:39 Відповісти
Гнила бульба посуне в хвості москалів, а не як самостійна сила.
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14.08.2022 11:49 Відповісти
Мені "подобається"

Щоб здійснити УСПІШНИЙ повномасштабний наступ необхідно до 20 тисяч військових
Ви там, мол, ребята плохо подготовились.
Чтобы операция прошла успешно требуется 20 тыщ ублюдков, поняли?
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14.08.2022 11:52 Відповісти
если организовать нормальную оборону,20 тыс это ни о чем,разве,что снова зе и ермак откроют пути к наступлению
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14.08.2022 11:55 Відповісти
Резніков вже вибачався, що не вірив у наступ русні.
Так що у прогнози зелених я не вірю
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14.08.2022 12:09 Відповісти
Якщо Буданов проспав підготовку до наступу 150к рашистів, 20к з Білорусі взагалі не помітить.
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14.08.2022 12:15 Відповісти
 
 