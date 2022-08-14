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Новини Війна
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Військовослужбовці ВПС Росії намагаються знищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України, - ГУР

рф,впс

Росіяни намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Розвідники отримали інформацію, що екіпажі російських літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних людях в Україні, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії надалі перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Тому російські льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які надалі планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом Росії.

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Військовослужбовці повітряно-космічних сил країни-терориста, намагаються знищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України. Вони здійснюють підкупи та пропонують хабарі, щоб відомості про них прибрали з бойових наказів та розпоряджень.

Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (ШАЙКОВКА, Калузька обл.) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (ЕНГЕЛЬС, Саратовська обл.) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ЕНГЕЛЬС), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України:

- 22 вбад (в/ч 06987, ЕНГЕЛЬС): командир 22 вбад – гвардії полковник ВАРПАХОВИЧ Микола;

- 121 вбап (в/ч 85924, ЕНГЕЛЬС): командир 121 вбап – гвардії полковник СКІТСЬКИЙ Олег; помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан СОКОЛОВ Сергій Сергійович; помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант БУДКО Станіслав Анатолійович;

- 52 вбап (в/ч 33310, ШАЙКОВКА): заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник СУББОТІН Іван.

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"Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - наголосили в повідомленні.

армія рф (17842) Міноборони (7479) розвідка (3881) воєнні злочини (1877)


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Топ коментарі
+7
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО.

Естонія та Фінляндія домовилися об'єднати свої берегові оборони після вступу останньої до військово-політичного блоку НАТО.

Це дозволить закрити вихід до Балтійського моря для російських військових кораблів.
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14.08.2022 11:23 Відповісти
+4
Рятують свої сраки, але за все доведеться відповідати.
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14.08.2022 11:28 Відповісти
+2
Преступления такого масштаба скрыть не реально.
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14.08.2022 12:33 Відповісти
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Може вони ше схочут приховати шо вони тут були
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14.08.2022 11:23 Відповісти
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО.

Естонія та Фінляндія домовилися об'єднати свої берегові оборони після вступу останньої до військово-політичного блоку НАТО.

Це дозволить закрити вихід до Балтійського моря для російських військових кораблів.
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14.08.2022 11:23 Відповісти
Плюс -- але в них ше є 20 тис . км моря
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14.08.2022 11:49 Відповісти
Рятують свої сраки, але за все доведеться відповідати.
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14.08.2022 11:28 Відповісти
Рашисты стерли с лица земли десятки городов вместе с жителями. Как можно спрятать доказательсва своего варварства? Типо нет города нет и преступления?
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14.08.2022 11:36 Відповісти
Так ось хто авіабазу знищів .
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14.08.2022 11:47 Відповісти
Никто никогда не вытянет их из параши, если они сами не выедут. Так и подохнут там...
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14.08.2022 11:52 Відповісти
ну й чого вони тоді хвилюються? мабуть вони більше впевнені в нашій перемозі ніж ти.
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14.08.2022 12:07 Відповісти
нехай починають знищувати техніку, боєзапаси, майно частин..

татусів-командирів..а потім і самі нехай зроблять жест доброї волі...
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14.08.2022 12:06 Відповісти
Преступления такого масштаба скрыть не реально.
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14.08.2022 12:33 Відповісти
Речь не о скрытии преступлений, речь о персоналиях. И вот тут лажа, какие нахрен доказательства, может собрать условный лётчик?
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14.08.2022 16:45 Відповісти
Не розумію,чтому наші СМІ підіграють кацапам у підвищенні якості та значення.Яки у дупу "повітряно-КОСМІЧНІ сили"У всього світа -Війсково-повітряні,а в кацапів-космонавти...Хай самі себе звуть як завгодно,ми то чому?
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14.08.2022 12:44 Відповісти
Так це ж стьоб)) Можна ще пiдвищити - "межгалактические"
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14.08.2022 13:40 Відповісти
 
 