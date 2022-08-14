Військовослужбовці ВПС Росії намагаються знищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України, - ГУР

Росіяни намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Розвідники отримали інформацію, що екіпажі російських літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних людях в Україні, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії надалі перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Тому російські льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які надалі планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом Росії.

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Військовослужбовці повітряно-космічних сил країни-терориста, намагаються знищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України. Вони здійснюють підкупи та пропонують хабарі, щоб відомості про них прибрали з бойових наказів та розпоряджень.

Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (ШАЙКОВКА, Калузька обл.) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (ЕНГЕЛЬС, Саратовська обл.) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ЕНГЕЛЬС), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України:

- 22 вбад (в/ч 06987, ЕНГЕЛЬС): командир 22 вбад – гвардії полковник ВАРПАХОВИЧ Микола;

- 121 вбап (в/ч 85924, ЕНГЕЛЬС): командир 121 вбап – гвардії полковник СКІТСЬКИЙ Олег; помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан СОКОЛОВ Сергій Сергійович; помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант БУДКО Станіслав Анатолійович;

- 52 вбап (в/ч 33310, ШАЙКОВКА): заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник СУББОТІН Іван.

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"Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - наголосили в повідомленні.