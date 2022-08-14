У суботу та неділю знищено 2 ворожі вертольоти Ка-52, - Угруповання Об’єднаних сил
Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" упродовж вихідних днів знищили 2 ворожі вертольоти Ка-52.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.
"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищені вертольоти вогневої підтримки Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Berrimor Cute
показати весь коментар14.08.2022 11:37 Відповісти Посилання
+14 Прощай немытая раССея
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+11 Ким Чен Ир
показати весь коментар14.08.2022 11:38 Відповісти Посилання
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Великий німецькому ассу Еріку Хартману, зарахували 274 перемоги. Збив він набагато більше, але інші, він не зміг підтвердити (сфотографувати) розумієш про що я говорю?
Су-34. Новейший истребитель-бомбардировщик. Сейчас на вооружении ВВС РФ находится 75 подобных самолетов.
около 100 единиц Ка-52 и более 100 вертолетов Ми-28 «Ночной охотник».
По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях Береговых войск ВМФ и 160 танков в ВДВ, что по численности превышает танковые войска США, чей танковый парк насчитывает 2509 танков
«Українська правда «