У суботу та неділю знищено 2 ворожі вертольоти Ка-52, - Угруповання Об’єднаних сил

Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" упродовж вихідних днів знищили 2 ворожі вертольоти Ка-52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.

"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищені вертольоти вогневої підтримки Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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