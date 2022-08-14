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Новини Війна
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13 серпня наша авіація завдала до 10 групових ударів по позиціях окупантів. Знищено близько 15 броньованих машин та десятки рашистів, - Повітряні сили

повітряні,сили

Протягом доби, 13 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника. Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ збили ще один російський безпілотник на Донецькому напрямку, - Повітряні сили

Автор: 

армія рф (17842) Повітряні сили (2765)


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Топ коментарі
+8
https://www.youtube.com/watch?v=fy15-ONsa-o Вночі ЗСУ знатно підсмажили Антонівський міст у Херсоні💪
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14.08.2022 11:40 Відповісти
+8
противорадиолокационные ракеты делают чудеса,ПВО рахи идет вслед за русским кораблем
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14.08.2022 11:53 Відповісти
+6
Як бальзам на душу
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14.08.2022 11:43 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=fy15-ONsa-o Вночі ЗСУ знатно підсмажили Антонівський міст у Херсоні💪
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14.08.2022 11:40 Відповісти
бойові бджоли в дії
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14.08.2022 11:41 Відповісти
Красавцы!!!...
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14.08.2022 11:42 Відповісти
Як бальзам на душу
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14.08.2022 11:43 Відповісти
Вимагаю більше бавовни і дохлої русні!
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14.08.2022 11:46 Відповісти
противорадиолокационные ракеты делают чудеса,ПВО рахи идет вслед за русским кораблем
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14.08.2022 11:53 Відповісти
У Пісках не пробували?
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14.08.2022 11:54 Відповісти
скоштувати х.я хочеш?
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14.08.2022 11:56 Відповісти
Якщо не ******* то добре.
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14.08.2022 11:55 Відповісти
Соколики наші, бережи вас Господь
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14.08.2022 12:28 Відповісти
 
 