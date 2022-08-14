13 серпня наша авіація завдала до 10 групових ударів по позиціях окупантів. Знищено близько 15 броньованих машин та десятки рашистів, - Повітряні сили

Протягом доби, 13 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника. Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!", - йдеться у повідомленні.

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