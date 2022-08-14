13 серпня наша авіація завдала до 10 групових ударів по позиціях окупантів. Знищено близько 15 броньованих машин та десятки рашистів, - Повітряні сили
Протягом доби, 13 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника. Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 акаб акабіч
показати весь коментар14.08.2022 11:40 Відповісти Посилання
+8 Вася Невася
показати весь коментар14.08.2022 11:53 Відповісти Посилання
+6 Валентин Коваль
показати весь коментар14.08.2022 11:43 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
акаб акабіч
показати весь коментар14.08.2022 11:40 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Muron
показати весь коментар14.08.2022 11:41 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.08.2022 11:42 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Валентин Коваль
показати весь коментар14.08.2022 11:43 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
✘
nephilim
показати весь коментар14.08.2022 11:46 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вася Невася
показати весь коментар14.08.2022 11:53 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Яна Чорновола
показати весь коментар14.08.2022 11:54 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
акаб акабіч
показати весь коментар14.08.2022 11:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Іван Гриць
показати весь коментар14.08.2022 11:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар14.08.2022 12:28 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль