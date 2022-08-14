У Скадовську освітній процес відбуватиметься в дистанційній та в індивідуальній формі, - мер Яковлєв

Скадовська міська рада планує розпочати новий навчальний 2022-2023 рік 1 вересня 2022 року.

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, передає Цензор НЕТ.

За його словами навчальний рік буде розпочато з 1 вересня 2022 року. Однак діти вчитимуться дистанційно та в індивідуальній формі (екстернатна, сімейна (домашня).

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"Усі наші здобувачі середньої освіти автоматично переведені до наступного класу навчання і отримають змогу навчатися незалежно від місця свого перебування. Також ми пропонуємо можливість зарахування учнів з навчальних закладів інших громад, за заявою батьків до наших навчальних закладів", - написав Яковлєв.

Також він повідомив, що перелік закладів, які розпочнуть свою роботу 1 вересня, буде оприлюднений до 18 серпня. Протягом тижня з кожним учнем буде встановлено контакт та уточнено можливість і бажання подальшого навчання.

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