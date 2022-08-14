Після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів передислокуються до Мелітополя, - Федоров

На виїзд з окупації залишаються великі черги українців, натомість до міста переїжджають росіяни.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з Херсонської області "керівники" місцевих окупантів переїжджають до Мелітополя. Підготовка до "референдуму" триває, хоча окупанти самі не знають, як буде проходити "голосування": декілька разів змінили дати та план.

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Водночас 90% мелітопольців, які залишились у місті, відкрито не підтримують Росію. Сили спротиву знищують колаборантів - 13 серпня в місті зафіксовано два вибухи - у нижній частині міста поруч з військкоматом та у північній частині поблизу лісопарку, куди звозилась техніка росіян.

В черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій залишаються чекати дозволу окупантів більше 6 тисяч людей. Українська сторона робить все, щоб окупанти вперше за чотири місяці погодили "зелений" коридор для цивільних.

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