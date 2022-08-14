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Новини Війна
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Після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів передислокуються до Мелітополя, - Федоров

мелітополь

На виїзд з окупації залишаються великі черги українців, натомість до міста переїжджають росіяни.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з Херсонської області "керівники" місцевих окупантів переїжджають до Мелітополя. Підготовка до "референдуму" триває, хоча окупанти самі не знають, як буде проходити "голосування": декілька разів змінили дати та план.

Читайте також: Вибухи в Мелітополі мали два епіцентри: поруч з військкоматом і у лісопарку, де була техніка окупантів, - мер Федоров

Водночас 90% мелітопольців, які залишились у місті, відкрито не підтримують Росію. Сили спротиву знищують колаборантів - 13 серпня в місті зафіксовано два вибухи - у нижній частині міста поруч з військкоматом та у північній частині поблизу лісопарку, куди звозилась техніка росіян.

В черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій залишаються чекати дозволу окупантів більше 6 тисяч людей. Українська сторона робить все, щоб окупанти вперше за чотири місяці погодили "зелений" коридор для цивільних.

Також читайте: До Мелітополя окупанти привезли для пропагандистських сюжетів 70 гастролерів, - Федоров

Мелітополь (773) Запорізька область (3738) Федоров Іван (651) Херсонська область (5884)


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А чо не в освобождённый Мариуполь?
Не хотят без света, воды и канализации жить? Зато с тролейбусом....
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14.08.2022 12:44 Відповісти
А чому понтони не знищити? Раз і другий і третій як у Білогорівці. До орків тоді з восьмого разу таки дійшло. І тут дійде. І час вже розпочинати наступ на Херсон замість того, щоб шукати причини його не звільняти. Часу обмаль.
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14.08.2022 12:50 Відповісти
Якщо довго чухати сраку то орки знову ті мости полагодять і доведеться все починати спочатку як це вже було. Поки у них проблеми з забеспеченням треба наступати.
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14.08.2022 12:52 Відповісти
Ти випадково не таксист? Бо у нас самі "круті" фінансисти, економісти і воєначальники - саме таксисти!
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14.08.2022 13:28 Відповісти
Арестовичу можно было пиариться на диване и всем шавкам ОП ,наступлением на Херсон ,почти 2 месяца ,а потом ВЗЯТЬ И ОБВИНИТЬ в
этом Генерала Марченко спасшего Николаев , но резко отстраненном за успехи ‼️Кроты и выродки сейчас бояться результата
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14.08.2022 13:50 Відповісти
 
 