Після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів передислокуються до Мелітополя, - Федоров
На виїзд з окупації залишаються великі черги українців, натомість до міста переїжджають росіяни.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, з Херсонської області "керівники" місцевих окупантів переїжджають до Мелітополя. Підготовка до "референдуму" триває, хоча окупанти самі не знають, як буде проходити "голосування": декілька разів змінили дати та план.
Водночас 90% мелітопольців, які залишились у місті, відкрито не підтримують Росію. Сили спротиву знищують колаборантів - 13 серпня в місті зафіксовано два вибухи - у нижній частині міста поруч з військкоматом та у північній частині поблизу лісопарку, куди звозилась техніка росіян.
В черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій залишаються чекати дозволу окупантів більше 6 тисяч людей. Українська сторона робить все, щоб окупанти вперше за чотири місяці погодили "зелений" коридор для цивільних.
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этом Генерала Марченко спасшего Николаев , но резко отстраненном за успехи ‼️Кроты и выродки сейчас бояться результата