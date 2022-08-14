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Країни НАТО зі Східної Європи просять посилити їх оборону і надати зброю, - Washington Post

нато

Країни Східної Європи, які є членами НАТО, просять альянс посилити їх оборону. Вони шукають зброю і закликають США перекинути більше живої сили.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Східна Європа, яка межує і з Україною, і з Росією, переживає, що "війна прийде до їхніх кордонів". У зв'язку з цим Польща, Латвія та Естонія закликають НАТО і США посилити їх оборонний потенціал.

Зокрема, європейські країни просять США направити додаткові сили в регіон. При цьому після початку війни в Україні кількість американського контингенту в Європі було збільшено до 100 тисяч осіб.

Також Польща, Латвія та Естонія мають намір отримати і закупити більше зброї. Йдеться про сучасне озброєння, яке відповідає стандартам НАТО. Воно повинно замінити техніку та обладнання радянських часів, частина якого були передані Україні.

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Наприклад, Польща очікує на ракетні батареї Patriot, РСЗВ HIMARS, винищувачі F-16 і бойові танки Abrams. У Литві раніше заявили, що Міноборони шукає сучасну ракетну артилерію великої дальності, системи ППО і берегової охорони.

Автор: 

Латвія (1364) Литва (2448) НАТО (6547) зброя (7535) Польща (8629) Естонія (1644)


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США перебрасывают в Европу элитный спецназ морпехов...а также морских потоков...
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14.08.2022 13:07 Відповісти
Котиков?)
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14.08.2022 13:44 Відповісти
 
 